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Наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Близько 5:25 окупанти вдарили з РСЗВ по с. Олексіївка Нікопольського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.

Окрім того, впродовж доби армія РФ била по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громаді.

Пошкоджено 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, магазин, легкові автомобілі та сільськогосподарський транспорт, обірвано лінію електромереж. Наразі відомо про 4 постраждалих.

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Наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини 01
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини 02
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини 03
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини 04
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини 05

Автор: Марина Макєєва
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