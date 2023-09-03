Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони затвердило нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ, зокрема для воїнів Медичних сил, Сил підтримки ЗСУ і Сил логістики. Зазначені зміни затверджено Наказом Міноборони №344.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.

Відтепер оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил має вигляд круглого лаврового вінка, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією.

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Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельовано у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.

Оновлений беретний знак "Сили логістики" має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

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