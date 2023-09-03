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Міноборони (5286) відзнака (6)

Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Міністерство оборони затвердило нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ, зокрема для воїнів Медичних сил, Сил підтримки ЗСУ і Сил логістики. Зазначені зміни затверджено Наказом Міноборони №344.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.

Відтепер оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил має вигляд круглого лаврового вінка, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією.

Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків, - Міноборони 01

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Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельовано у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.

Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків, - Міноборони 02

Оновлений беретний знак "Сили логістики" має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

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Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків, - Міноборони 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
соромлюся запитати: скільки млн грн це коштувало?
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03.09.2023 12:40
+12
- Ще було б добре отако фіолетову лінію *********.
- Нащо???
- Ну... Не подобається фіолетова - ******** синю!
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03.09.2023 12:50
+12
Їм би замість змій ковбасу на мечах накрутили.Такскать, ближче до істини.
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03.09.2023 13:01
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соромлюся запитати: скільки млн грн це коштувало?
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03.09.2023 12:40 Відповісти
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03.09.2023 12:46 Відповісти
Думаю, два повних комплекси "Нептун" мінімум...
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03.09.2023 13:41 Відповісти
До чого логіста змії? Знову будуть плутати із медициною…
З огляду на пильну увагу ворожої розвідки та диверсантів до логістики, як основи оборони, я би взагалі їх не виокремлював на час війни спеціальними знаками, а давав би щось нейтральне.
За часів сере-сере РВСН носили емблеми танкістів, піхоти, залізничників, зв'язку, тільки не арта. Боялися західної розвідки
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03.09.2023 12:42 Відповісти
Логісти як змії будуть проповзать тонкими стежками!?
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03.09.2023 12:48 Відповісти
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03.09.2023 12:48 Відповісти
Логісти це бувша служба тилу?
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03.09.2023 12:50 Відповісти
Головне управління логістики (J4)

Головне управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України (J4) є структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України, який призначений для планування логістичного забезпечення Збройних Сил України.

Основні завдання Головного управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України (J4):

планування логістичного забезпечення застосування ЗС України, інших складових сил оборони;

визначення потреб в матеріальних засобах за класами постачання, фондах і земельних ділянках, необхідних для належного виконання завдань ЗС України та визначеними складовими сил оборони, здійснення контролю повноти і якості їх отримання;

планування забезпечення мобілізаційного розгортання ЗС України, інших складових сил оборони, а також замовлень на особливий період;

планування заходів щодо оперативного обладнання території держави та заходів з розквартирування військ (сил) ЗС України.
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03.09.2023 12:52 Відповісти
Їм би замість змій ковбасу на мечах накрутили.Такскать, ближче до істини.
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03.09.2023 13:01 Відповісти
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03.09.2023 13:03 Відповісти
без логістики армія мертва
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03.09.2023 13:03 Відповісти
Та ніхто не сперечається. В мене покійний дід у 41 був, по ********* логіст, їздовим на підводі з конячкою. Возили до окопів набої, снаряди, харчі.
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03.09.2023 13:06 Відповісти
змії - частина жезлу Меркурія, який зветься Кадуцей
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03.09.2023 13:02 Відповісти
Меркурій - Бог, який наділений здатністю примирення. А у нашому випадку - логістика насамперед для забезпечення озброєнням та БК задля повного знищення рашистів.
Щось не додумали хлопці…
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03.09.2023 13:06 Відповісти
лол. нащо ви мені це пишете? мова про жезл.
може ще по Овідію чи по Вергілію пройдемось?
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03.09.2023 13:09 Відповісти
Sorry
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03.09.2023 13:11 Відповісти
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03.09.2023 14:48 Відповісти
Мілліардів! Не соромтесь!
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03.09.2023 13:05 Відповісти
Це не змії окремо.
Це повна композиція - Кадуцей, тобто жезл Меркурія.
Символізував торгівлю, яка, з прадавніх часів, завжди була зв'язана з перевезеннями.
Логістика...
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03.09.2023 13:06 Відповісти
Бог, наділений здатністю примирення. Щось не за темою у війні із кацапами
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03.09.2023 13:08 Відповісти
викіпєдісти, вперед!
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03.09.2023 13:10 Відповісти
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03.09.2023 13:12 Відповісти
До чого логіста змії? Знову будуть плутати із медициною
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03.09.2023 13:06 Відповісти
Кацапи добре вивчають наші емблеми. Якось на відбитому кпнаші штурмовики знайшли зображення емблем із роз'ясненнями, яких і самі ще не бачили та толком не знали…
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03.09.2023 13:10 Відповісти
То добре, хай звикають вивчати українське! Їм скоро мову вчить...
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03.09.2023 13:23 Відповісти
то кадуцей https://ru.wikipedia.org/wiki/Кадуцей
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03.09.2023 13:11 Відповісти
!
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03.09.2023 18:40 Відповісти
Еще , при сасере радио-технические войска носили "**********" связистов.
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03.09.2023 16:51 Відповісти
А десантуру, яка охороняла пускові шахти із ракетами, вдягали у стройбат
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03.09.2023 18:39 Відповісти
Окрім відмивання бабла сенсу в цьому черговому кацапському треші не проглядається.
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03.09.2023 12:43 Відповісти
- Ще було б добре отако фіолетову лінію *********.
- Нащо???
- Ну... Не подобається фіолетова - ******** синю!
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03.09.2023 12:50 Відповісти
"Меркурий (Mercurius, Mircurius, Mirquurius) - в древнеримской мифологии бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения" ну і його жезл - кадуцей, точно, рєзніков зі своїми торгашами відстояв в емблемі, перекувавши мечі на орала ))
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03.09.2023 13:00 Відповісти
торгівля це шляхи. Без логістики армія не боєздатна.
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03.09.2023 13:05 Відповісти
на сьогодні, нажаль, "торгівля це бізнес!", обхідними шляхами.
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03.09.2023 13:10 Відповісти
це ж античний символ і сенс має античний.
не думаю, що огульне висміювання допомагає СОУ
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03.09.2023 13:12 Відповісти
Краще би символ нашого Бога Велеса зобразили, а не грецького Бога торгівлі та примирення
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03.09.2023 13:21 Відповісти
ставка на підсвідомість. процес йде. глибинна психологія сьогодні грає сьогодні одну з головних ролей.
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03.09.2023 13:31 Відповісти
Ситий, одягнений, обігрітий та добре озброєний воїн краще, аніж торгівля та примирення. Нашкодить така психологі
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03.09.2023 13:35 Відповісти
але хтось же ********* ці ідеї "в маси".
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03.09.2023 13:38 Відповісти
Той, хто у них зацікавлений
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03.09.2023 13:40 Відповісти
арістовіч? льоха, привіт!
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03.09.2023 13:37 Відповісти
о, панеслась апірація "алярм" по активації "байцов нєвідімого хронта" )))))
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03.09.2023 13:39 Відповісти
Меркурій - покровитель ремісників, торговців, мандрівників та шахраїв, так що все в тему.
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03.09.2023 13:54 Відповісти
У автомобільних військ ще з часів сере-сере цікава емблема
У війську казали на цю емблему: взлетів би, а так яйця заважають
Наразі актуально сьогодні як ніколи
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03.09.2023 15:10 Відповісти
тепер переможемо
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03.09.2023 13:52 Відповісти
а що там з яйцями? з зимовою формою? з електростанціями шаверми під окупантами?
що там зі зрадниками?
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03.09.2023 14:06 Відповісти
зрадники, як завжди, на гачку у органів
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03.09.2023 15:27 Відповісти
бажано прізвища і суми скільки мільйонів і хто на цьому нажилися
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03.09.2023 14:16 Відповісти
Це все добре. Але з законом про порнографію у них дійсно до часу.
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03.09.2023 14:38 Відповісти
А там десь йде війна... Шапіто...
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03.09.2023 14:51 Відповісти
***! Тільки ж на днях верховний зебабуїн сказав, що в першу чергу все для перемоги! То це без нових знаків не буде перемоги? Чи без озброєння? Як же не хочеться зебанді допомагать Армії! Днями і ночами ворочають звивинами куди ж іще пристроїть кілька лярдів з бюджету, аби не на дрони, чи ракети.
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03.09.2023 15:10 Відповісти
1. нахера воно зараз було треба
2. чому змія без чаші? змія на мечі немає в геральдиці відношення до медецини. скоріш до уголовної романтики
3. у логістів кадцуцей меркурія? символ торговців від бога торговлі, обману та злодійства? у снабженців...прям в точку. повісьте штук сімнадцять на золотояєчкового
4. а що каже Фрейд про таке збочення на мечах?
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03.09.2023 15:30 Відповісти
Логістика - це колишній тил. "17"...
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03.09.2023 15:44 Відповісти
Гарний дизайн! Перший би допрацювати, а два останніх бездоганні.
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03.09.2023 16:01 Відповісти
Для військ логістики краще і зрозуміліше було б курінне яйце. резніков не дасть збрехати і багато для цього зробив реклами.
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03.09.2023 17:25 Відповісти
Дуже дивна практика вигадувати кокарди для окремих родів військ. Потім будуть кокарди для окремих підрозділів? Схоже ткаим чином створюється штучний попит на кокарди і хтось на цьому гарно заробляє.
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03.09.2023 19:18 Відповісти
 
 