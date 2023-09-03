Для військовослужбовців окремих родів військ затверджено нові зразки беретних знаків, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Міністерство оборони затвердило нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ, зокрема для воїнів Медичних сил, Сил підтримки ЗСУ і Сил логістики. Зазначені зміни затверджено Наказом Міноборони №344.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міноборони.
Відтепер оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил має вигляд круглого лаврового вінка, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією.
Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельовано у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.
Оновлений беретний знак "Сили логістики" має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.
Будь ласка, зачекайте...
З огляду на пильну увагу ворожої розвідки та диверсантів до логістики, як основи оборони, я би взагалі їх не виокремлював на час війни спеціальними знаками, а давав би щось нейтральне.
За часів сере-сере РВСН носили емблеми танкістів, піхоти, залізничників, зв'язку, тільки не арта. Боялися західної розвідки
Головне управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України (J4) є структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України, який призначений для планування логістичного забезпечення Збройних Сил України.
Основні завдання Головного управління логістики Генерального штабу Збройних Сил України (J4):
планування логістичного забезпечення застосування ЗС України, інших складових сил оборони;
визначення потреб в матеріальних засобах за класами постачання, фондах і земельних ділянках, необхідних для належного виконання завдань ЗС України та визначеними складовими сил оборони, здійснення контролю повноти і якості їх отримання;
планування забезпечення мобілізаційного розгортання ЗС України, інших складових сил оборони, а також замовлень на особливий період;
планування заходів щодо оперативного обладнання території держави та заходів з розквартирування військ (сил) ЗС України.
Щось не додумали хлопці…
може ще по Овідію чи по Вергілію пройдемось?
Це повна композиція - Кадуцей, тобто жезл Меркурія.
Символізував торгівлю, яка, з прадавніх часів, завжди була зв'язана з перевезеннями.
Логістика...
- Нащо???
- Ну... Не подобається фіолетова - ******** синю!
не думаю, що огульне висміювання допомагає СОУ
У війську казали на цю емблему: взлетів би, а так яйця заважають
Наразі актуально сьогодні як ніколи
що там зі зрадниками?
2. чому змія без чаші? змія на мечі немає в геральдиці відношення до медецини. скоріш до уголовної романтики
3. у логістів кадцуцей меркурія? символ торговців від бога торговлі, обману та злодійства? у снабженців...прям в точку. повісьте штук сімнадцять на золотояєчкового
4. а що каже Фрейд про таке збочення на мечах?