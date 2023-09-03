УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4143 відвідувача онлайн
Новини Фото Події
4 559 6
ДТП (4211) Рівненщина (909) ДСНС (4463)

У ДТП на Рівненщині загинула дитина, ще 8 осіб постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Сьогодні, 3 вересня, в с. Малушка Рівненської області сталася ДТП, у якій загинула дитина.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Подія сталася сьогодні о 14:00 в с. Малушка Рівненського району. Зіткнулися два легкові автомобілі.

В результаті одна дитина загинула, 8 осіб, з яких три дитини, постраждали. Постраждалих госпіталізовано в лікарню.

Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 од. техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 2 людини загинули і 3 постраждали: на Хмельниччині зіткнулися 3 легковики, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У ДТП на Рівненщині загинула дитина, ще 8 осіб постраждали, - ДСНС 01
У ДТП на Рівненщині загинула дитина, ще 8 осіб постраждали, - ДСНС 02
У ДТП на Рівненщині загинула дитина, ще 8 осіб постраждали, - ДСНС 03
У ДТП на Рівненщині загинула дитина, ще 8 осіб постраждали, - ДСНС 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гасають, обганяють, всі круті.
показати весь коментар
03.09.2023 15:42 Відповісти
Жах…. Судячи по боковому хтось невдало розвертався…. Правила на дорозі пишуться кров'ю - не варто їми нехтувати…
показати весь коментар
03.09.2023 15:48 Відповісти
А скільки я вже чув від таких бусистів про те,які хрєнові європейські водії,,((((
показати весь коментар
03.09.2023 15:51 Відповісти
В Малушці подібні трагедії , нажаль, трапляються занадто часто. Якісна автотраса проходить через село , хтось втрачає пильність і горе приходить у сім"ї.
показати весь коментар
03.09.2023 16:09 Відповісти
Або краще огородити трасу, або знизити швидкість (хоч б лежачими поліціянтами).
показати весь коментар
03.09.2023 16:56 Відповісти
згоден. тільки не саморобними дебільно-конченими горбами. ідіоти такого тут настелили, тварюки, ходова швидко зношується
показати весь коментар
03.09.2023 17:17 Відповісти
 
 