У ДТП на Рівненщині загинула дитина, ще 8 осіб постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Сьогодні, 3 вересня, в с. Малушка Рівненської області сталася ДТП, у якій загинула дитина.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Подія сталася сьогодні о 14:00 в с. Малушка Рівненського району. Зіткнулися два легкові автомобілі.
В результаті одна дитина загинула, 8 осіб, з яких три дитини, постраждали. Постраждалих госпіталізовано в лікарню.
Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 од. техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.
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