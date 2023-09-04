УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4103 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України
13 588 7
Краматорськ (510) Львів (2082) марафон (79)

12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

3 вересня у Львові відбувся півмарафон на дистанції – 21 км, 5 км та 1,6 км. У ньому взяли участь українські захисники, які зараз лікуються у центрі НЕЗЛАМНІ, а також 12-річна Яна Степаненко, яка нещодавно повернулася із США після протезування. Дівчинка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівську міську раду.

Цьогорічний марафон - благодійний. Частину коштів передадуть благодійному фонду "Незламні" для облаштування дитячої реабілітації.

Організатори марафону цьогоріч запровадили нову дистанцію - "Миля Незламності". Спеціальну дистанцію на півмарафоні протяжністю 70 м пробігли наші Герої-захисники, які отримали поранення на фронті. Всього було 15 учасників, серед яких 12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську.

"Я лише нещодавно стала на бігові протези, а зазвичай ходжу на звичайних. Тому лише вчуся бігати, трохи страшно, бо ще не звикла. Та хочу підтримати дітей, які теж втратили ноги й не можуть бігати. Хочу, щоб вони побачили мій вчинок і сказали собі: "Так! Я теж це зможу! Я теж зможу бігати!", - зазначає Яна Степаненко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис ФОТО

12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові 01
12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові 02
12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові 03
12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові 0412-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові 0512-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові 0612-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові 0712-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові 0812-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові 09
12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пробігла півмарафон у Львові 10

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я у захваті від таких людей! Бажаю подальших успіхів. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
04.09.2023 08:37 Відповісти
Героям Слава!
І мертвим, і живим, пораненим чи неушкодженим!
Завдяки сміливості наших Воїнів ще не вмерла Україна.

Бережи вас Бог !

.
показати весь коментар
04.09.2023 10:33 Відповісти
Просто Герої,що казати!
показати весь коментар
04.09.2023 08:54 Відповісти
Кацапські потвори, скільки тут наробили калік. Горіти всім кацапні в пеклі.
показати весь коментар
04.09.2023 08:56 Відповісти
Касива дівчинка. Виросте буде просто чарівною жіночкою. Багато хлопців зведе з розуму. Кляті рашисти, ви її залишили без ніг, але душу вам не забрати! Так тримати, дитинко!
показати весь коментар
04.09.2023 08:59 Відповісти
Незламні люди в моїй країні, незламні люди під небом синім.
показати весь коментар
04.09.2023 09:49 Відповісти
Неймовірні люди!
показати весь коментар
04.09.2023 10:03 Відповісти
 
 