Доба на Харківщині: обстріли Куп’янська та Ізюмського району, одна людина зазнала поранення. ФОТО

Протягом минулої доби ворог гатив по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Під вогнем перебували Уди, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Вільхуватка та інші населені пункти. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, сталися лісові пожежі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої ночі, близько 02:00, російські окупанти обстріляли с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено будівлю їдальні. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілів Куп'янська зазнав поранення та був госпіталізований 59-річний цивільний чоловік. У місті знищено торговельний об'єкт.

В с. Чернещина Ізюмського району ударом керованою авіабомбою зруйновано 2 приватних домоволодіння.

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