УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4103 відвідувача онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
950 1
війна (56544) обстріл (21130) Донецька область (5705)

Пошкоджено храм, приватні будинки та приміщення: Внаслідок обстрілів Донеччини загинув чоловік, 5 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники продовжують обстрілювати Донеччину на чотирьох напрямках.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Волноваському напрямку у Комарській громаді пошкоджено будинки на двох вулицях у Веселому і складське приміщення у селищі Шевченко. У Вугледарській громаді під вогнем Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

Росіяни на Донецькому напрямку обстріляли Курахове та Вовченко, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

"На Горлівському напрямку пошкоджено 7 будинків у Торецьку і підстанцію у Диліївці. У Костянтинівській громаді пошкоджено храм в Олександро-Шультиному. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки, промислове приміщення і 5 гаражів.

На Лисичанському напрямку росіяни 7 разів обстріляли Лиманську громаду і 1 раз Сіверськ", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів окупантами загинула 1 особа, поранення дістали ще 5.

Також читайте: Минулої доби окупанти завдали ударів по 30 населених пунктах Запорізької області, три особи зазнали поранень

Пошкоджено храм, приватні будинки та приміщення: Внаслідок обстрілів Донеччини загинув чоловік, 5 осіб дістали поранення 01
Пошкоджено храм, приватні будинки та приміщення: Внаслідок обстрілів Донеччини загинув чоловік, 5 осіб дістали поранення 02
Пошкоджено храм, приватні будинки та приміщення: Внаслідок обстрілів Донеччини загинув чоловік, 5 осіб дістали поранення 03
Пошкоджено храм, приватні будинки та приміщення: Внаслідок обстрілів Донеччини загинув чоловік, 5 осіб дістали поранення 04

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.09.2023 11:29 Відповісти
 
 