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ветерани (843) збір (160) Притула Сергій (84)

"Ми не втомилися": 5 протезованих ветеранів ЗСУ вирушили у похід Карпатами, щоб зібрати 10 млн грн для побратимів. ВIДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

3 вересня п’ять ветеранів на протезах вирушили в похід "Ми не втомилися" по Чорногірському хребту Карпат, щоб зібрати кошти для своїх побратимів із 30 ОМБр, 95 ОДШБр, 1 танкової військової частини 1815, Луганського та Краматорського прикордонних загонів. Мета - 10 мільйонів гривень.

Про це волонтер Сергій Притула повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Ветерани додатково нестимуть мішки з 10 кг піску. І за кожен зібраний мільйон вони скидатимуть по 1 кілограму.

"Олександр Швецов, Євген Смага, Олексій Бурлаков, Анатолій Кірда, Денис Шеренговський отримали поранення, обороняючи Харківщину, Чернігівщину, Луганщину та Донеччину у різні роки російсько-української війни.

Давайте полегшимо їм шлях, та зберемо 10 млн якомога швидше! А наш фонд все закупить та відвезе у підрозділи", - написав він. 

За добу вже зібрано понад 2 мільйони гривень.

Ми не втомилися: 5 протезованих ветеранів ЗСУ вирушили у похід Карпатами, щоб зібрати 10 млн грн для побратимів 01

Зранку 3 вересня один з учасників походу, ветеран АТО Олександр Швецов оприлюднив у Facebook відео, де ветерани – у підніжжя Карпатських гір та вирушають у похід.

"Наша мета - зібрати кошти та довести, що попри поранення, життя продовжується. І ми не втомилися боротися та допомагати побратимам! 3 кожним зібраним мільйоном ми скидатимемо по кілограму додаткової ваги (пакети з піском), які нестимо у своїх наплічниках. На зібрані кошти благодійний фонд Сергія Притули закупить та доставить обладнання за запитом пʼяти підрозділів. Ми не маємо права втомлюватися і маємо підтримувати наших побратимів та разом наближати перемогу", - написав він.

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Топ коментарі
+6
Вот таких ребят надо бы в военкоматы ставить, тогда и результаты были бы лучше...
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04.09.2023 11:12
+5
73% населення.
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04.09.2023 11:32
+4
Респект!
Молодцы парни!
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04.09.2023 11:17
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Звитягу воїнів ЗСУ, що втратили здоров'я, захищаючи Україну, ніхто не ставить під сумнів.
Але до акції 'Я не стомився від війни" мають долучатися звільнені обласні военкоми-хабарники. Бо з уст корупціонера, що збагатився на війні, ця фраза звучала б більш приподньо.
Чи вони вже "патіхаму" на підсилення батальйону монако спєтлялі?
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04.09.2023 11:02 Відповісти
Після АЛЕ можна далі не читати. Всі знають що хабарники ніяким чином не долучаться до збору коштів на допомогу бійцям, що боронять в тому числі і нас з тобою. Тому краще промовчав би, якщо шкода 100-200 гривень. Чи ти провокатор?
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04.09.2023 11:11 Відповісти
Вот таких ребят надо бы в военкоматы ставить, тогда и результаты были бы лучше...
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04.09.2023 11:12 Відповісти
100% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.09.2023 13:33 Відповісти
Респект!
Молодцы парни!
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04.09.2023 11:17 Відповісти
Хто насправді "Втомлені війною"

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04.09.2023 11:29 Відповісти
73% населення.
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04.09.2023 11:32 Відповісти
Так і живе Україна, з покусаними ліктями, та не з стертими колінами.
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04.09.2023 12:18 Відповісти
В той час як хлопці збирають гроші побратимам банда слуг ОП зєлєбоб ******* гроші на тендерах.
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04.09.2023 12:43 Відповісти
Саме образливо, але ФАКТ !! Потрібно запускати хештег - 2024 вибори !
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04.09.2023 13:36 Відповісти
Низький уклін вам, дорогі наші сміливі чоловіки.
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04.09.2023 14:59 Відповісти
 
 