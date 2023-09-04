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Агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Сумщині, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російського агента, який збирав розвідінформацію про Сили оборони для окупантів, затримано на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Робив це під виглядом "робочих" поїздок по регіону на власному автомобілі.

Агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Сумщині, - СБУ 01

Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.

Агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Сумщині, - СБУ 02
Агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Сумщині, - СБУ 03

Також задокументовано, що він приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.

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"За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом в рф. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом", - йдеться в повідомленні.

Зловмисника затримано під час спроби передачі розвідданих про захисників. При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 201 (контрабанда).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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04.09.2023 10:15 Відповісти
Скільки цих виродків розвелось,просто нереально!!!
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04.09.2023 10:17 Відповісти
ціх агентів нема вже де тримати. Краще відсьрідювати ...
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04.09.2023 10:20 Відповісти
Мабуть , (як завжди) якийсь колишній мусорок (чи депутат)??
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04.09.2023 10:23 Відповісти
авто добре, після конфіскації майна, буде корисним у ЗСУ.
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04.09.2023 11:42 Відповісти
Пішки в кацапстан, до шефів. З передової, пішки через мінне поле.
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04.09.2023 13:59 Відповісти
 
 