Агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони, затримано на Сумщині, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російського агента, який збирав розвідінформацію про Сили оборони для окупантів, затримано на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що зловмисник збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Робив це під виглядом "робочих" поїздок по регіону на власному автомобілі.
Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів.
Також задокументовано, що він приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.
"За даними слідства, російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв'язки з криміналітетом в рф. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом", - йдеться в повідомленні.
Зловмисника затримано під час спроби передачі розвідданих про захисників. При обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 201 (контрабанда).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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