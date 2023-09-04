УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4109 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
8 847 39
Міноборони (5286) українська зброя (111) ЗСУ (5721) дрони (2507)

ЗСУ почали використовувати український дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ дрон українського виробництва SAKER SCOUT зі штучним інтелектом.

Про це інформує Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси

У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український дрон "Великий Бандерик", допущений Міноборони до експлуатації, успішно застосовується на фронті. ФОТО

Основні характеристики:

  • дальність польоту - до 10 км;
  • може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі
  • може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ;
  • інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".

"Завдяки діяльності Акселератора Міноборони, процедура допуску до експлуатації дрона була максимально швидкою", - зазначили в Міноборони.

ЗСУ почали використовувати український дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT 01

ЗСУ почали використовувати український дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT 02

ЗСУ почали використовувати український дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT 03

Читайте також: Резніков: "Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Ви дивіться, якщо там справді є інтелект, то через тиждень він вспливе в якомусь комітеті при МО, скиздить купу бабла і по папірцю від ГУР звалить в Ніццу.
показати весь коментар
04.09.2023 10:28
+6
показати весь коментар
04.09.2023 10:33
+5
"акселератор міноборони" був потрібен 550 днів назад як і фінансування... нажаль
показати весь коментар
04.09.2023 10:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви дивіться, якщо там справді є інтелект, то через тиждень він вспливе в якомусь комітеті при МО, скиздить купу бабла і по папірцю від ГУР звалить в Ніццу.
показати весь коментар
04.09.2023 10:28 Відповісти
это не про интеллект а про изменение мира в свою пользу
показати весь коментар
04.09.2023 10:40 Відповісти
Не потрібно плутати інтелект з хитрозробленістю
показати весь коментар
04.09.2023 10:42 Відповісти
Навіщо розповідати всім про наші розробки?
Кацапи ж копіюють наш досвід 👿
показати весь коментар
04.09.2023 11:21 Відповісти
"акселератор міноборони" був потрібен 550 днів назад як і фінансування... нажаль
показати весь коментар
04.09.2023 10:29 Відповісти
А шо, за ці 550 днів війна скінчилась? Ми перемогли і нам ніц не тра?
показати весь коментар
04.09.2023 10:36 Відповісти
вам особисто не тра, бо не допомо!
показати весь коментар
04.09.2023 11:19 Відповісти
"...за 22 місяці виконано ключові завдання, які було визначено під час призначення мене на посаду."
Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку.
Джерело: https://censor.net/ua/n3441244
показати весь коментар
04.09.2023 10:38 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2023 10:33 Відповісти
Ідеальна зброя. Штучний інтелект означає, що такий дрон не можна заглушити, тобто він майже невразливий. Тому для нього неможливе може стати можливим - все від Крелмя до бази з ядерною зброєю можна розглядати як реально досяжні цілі для цього дрона. Звісно, якщо диверсант запустить його з території росії. А на полі бою це зброя з великим заділом на майбутнє, проти якої ворог навряд чи знайде ефективний засіб у найближчі роки
показати весь коментар
04.09.2023 10:37 Відповісти
πлять, та читай перед написанням та пробуй осягнути прочитане: система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) Джерело: https://censor.net/ua/p3441249
показати весь коментар
04.09.2023 10:41 Відповісти
Так дальність в нього лише 10 километрів з до кремля не долетить з України. Тому потібен хтось двоногий та щось чотириколісне, щоб пройти більшість цього шляху
показати весь коментар
04.09.2023 10:56 Відповісти
ти обмежений чи під препаратами? ...читай перед написанням та пробуй осягнути прочитане.
показати весь коментар
04.09.2023 11:02 Відповісти
А ти можеш конкретно сформувати претензію, чи тільки кидати цитати? Чим написане мною суперечить твоїй цитаті і підкресленому тобою

показати весь коментар
04.09.2023 11:06 Відповісти
спробуй самостійно дійти, зробивши висновок із цитування: Ти: Штучний інтелект означає, що такий дрон не можна заглушити, тобто він майже невразливий.
Я: самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої)...
показати весь коментар
04.09.2023 11:10 Відповісти
Ну як ці фрази суперечать одна одній? Заглушити - це значить обірвати зв'язок з оператором дрона і зробити його некерований. Цей дрон неможливо заглушити, тобто він самостійно самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога. Йому просто вже не потрібен оператор щоб вразити ціль. Чи можи ти маєш на увазі що тільки фіксує? Так у статті написано і про дрони-камікадзе, тобто такий дрон може вразити ціль без оператора
показати весь коментар
04.09.2023 11:15 Відповісти
попрошу мене більше не турбувати, бо не маю бажання розжовувати обмеженому в просторі та часі та далекому у тому, що обмусолює (і це написано з повагою до нік-нейму та ставленні до зебілів).
показати весь коментар
04.09.2023 11:20 Відповісти
Нічого спорить з людиною, яка тільки бикує. Навіть якщо я і не прав - ти думаєш, що давиш тут своїм інтелектом, а ні - ти просто виглядаєш як 6идло, бо інтелектуал може сформулювати свою думку і пояснити по-людськи у чому не правий опонент.
показати весь коментар
04.09.2023 11:30 Відповісти
сенс, якщо бикуєш саме ти та намагаєшся щось розгледіти із міцно заплющеними очима... До чого тут зв'язок з оператором до ШІ. Відчепись вже.
показати весь коментар
04.09.2023 11:33 Відповісти
Ні до чого, бо такому дрону оператор вже не потрібне і вин виконає задачу без оператор. Тому його і не можливо заглушити, тобто нічого там глушити і він виконає задачу без оператора там, де звичайний дрон можна заглушити
показати весь коментар
04.09.2023 11:40 Відповісти
лікуйся та не стогни, що тобі щось не розжували як дитинці. ==>>
показати весь коментар
04.09.2023 11:45 Відповісти
До того ж ШІ був розроблений поза кацапстаном,а отже повторити фокус кацапи не зможуть. В них не має цієї технології)
показати весь коментар
04.09.2023 10:42 Відповісти
у кацапів дуже потужна та розвинена ІТ індустрія. Подібні системи на ШІ які "самі" розпізнають техніку у орків вже давно функціонують, тут ми їх наздоганяємо.
показати весь коментар
04.09.2023 12:05 Відповісти
Угу типа абырвалг имени масаловича.
показати весь коментар
04.09.2023 12:49 Відповісти
знову *********, та нажаль кацапоїди далеко попереду нас в царині ШІ. Цивільного, бо військовий поки обмежується виявленням по фото-відео силуетів.
показати весь коментар
04.09.2023 13:01 Відповісти
Нащастя мардва далико ат мине атстала, еси пиндосы с дапры атстали, то срулемардвин масалович и падавна.
показати весь коментар
04.09.2023 13:17 Відповісти
"Акселератор Міноборони" подав заяву про відставку.
показати весь коментар
04.09.2023 10:39 Відповісти
Штучний інтелект у дрона - гарна штука, особливо при відсутності вміння стратегічно мислити у головнокоманвача. Треба ж з чогось починати.
показати весь коментар
04.09.2023 10:41 Відповісти
Сара Конор боролась зря )
показати весь коментар
04.09.2023 10:42 Відповісти
Шапіто...
показати весь коментар
04.09.2023 10:43 Відповісти
Як зазначається, система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога
гарно на папері - а в реальності навіть таблетку від домофона не завжди з першого разу розпізнає
показати весь коментар
04.09.2023 10:45 Відповісти
Хочу туди полечу, хочу сюди: а какая разніца?!
показати весь коментар
04.09.2023 11:00 Відповісти
це вже вессільний дрон, чи ще нє?

добре шо хоч не SUCKER SCOUT, хоча звучить однаково
показати весь коментар
04.09.2023 11:22 Відповісти
Так розумію що *Розпізнає* ті зразки, що йому завантажили в *башку*то це робот,але якщо він може відрізнити наприклад Т-80 від Т-72,та й ще *свой-чужой*то це ШІ?
показати весь коментар
04.09.2023 12:23 Відповісти
И за сколько он себе продает, этот ШІ?
показати весь коментар
04.09.2023 14:07 Відповісти
 
 