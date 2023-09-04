ЗСУ почали використовувати український дрон зі штучним інтелектом SAKER SCOUT. ФОТО

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ дрон українського виробництва SAKER SCOUT зі штучним інтелектом.

Про це інформує Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси

У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

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Основні характеристики:

дальність польоту - до 10 км;

може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі

може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ;

інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".

"Завдяки діяльності Акселератора Міноборони, процедура допуску до експлуатації дрона була максимально швидкою", - зазначили в Міноборони.

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