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Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники автомобільними шинами.
Про це у соцмережі X повідомив OSINT-проєкт Tatarigami_UA, передає Цензор.НЕТ.
Таким чином, ймовірно, росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники від дронів. За даними проєкту, це не єдиний випадок застосування шин для захисту авіації російськими військовими.
Топ коментарі
+25 Роман Кокоровець 01cbec24
показати весь коментар04.09.2023 10:50
+9 Oleg Mamont
показати весь коментар04.09.2023 10:50
+8 Oleg Mamont
показати весь коментар04.09.2023 10:52
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Будь ласка, зачекайте...
а если скидают то только в полете по противнику на низкой высоте, когда второй пилот уже не нужен
Хоча, ідея не позбавлена здорового глузду - якщо зробити для літаків кевларові попонки, то вони таки захистять від дрібних вражаючих елементів 🤔
(співає):
Шина-нана-опа,
Опа-шина-на...
На боки кабіни і двигунів шини не покладеш, або треба зв'язувати проволокою.
Шини круглі та з діркою посередині, густа хмара уламків все одно уразить незахищені ділянки.
Завжди є ризик пошкодити пєпєлац під час встановлення/прибирання захисту.
З часом почнуть робити товсті армовані гумові килими, якими будуть накривати авіацію. Доведеться нам збільшувати вагу БЧ і робити стрілоподібні уражуючі елементи.
Рашисти свято вірять, що ракети замортизують від шин
Під ними тушки ховали...
Сразу видно,что кац очень смекалистый,нанотехнологии.
Кращеб зразу дровами обклали...)))
Пкчалька: на круглом фюзеляже покрышки не держатся - Туполев в авиации нихрена не понимал.
И изолента кончилась...
https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html
А у нас якесь шапіто з альтернативною реальністю. Сміємося з їх чмобів, м'ясних штурмів, мангалів, загородження кримського мосту. А чого ж не сміятись, ми сталеві, у нас ще пів мільярда людей лишилось, та працює потужна військова промисловість... Льоха улибака не дасть збрехати. Але чогось всі так нервово реагують на чергові укази щодо мобілізації.
Який би малопотужний дрон не був, крило з паливними баками буде продірявлене,
і пожежа забезпечена.
новий аналагавнєт захист