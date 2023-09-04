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Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники автомобільними шинами.

Про це у соцмережі X повідомив OSINT-проєкт Tatarigami_UA, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином, ймовірно, росіяни намагаються захистити стратегічні бомбардувальники від дронів. За даними проєкту, це не єдиний випадок застосування шин для захисту авіації російськими військовими.

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Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами 01
Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
з шинами краще горітимуть .
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04.09.2023 10:50
+9
личный состав тогда пусть защищают гондонами. разницы никто не заметит. они уже совали под Киевом ноутбуки ворованые вместо бронеплиты в плитоноску
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04.09.2023 10:50
+8
пожарные подключат хоботы к бензовозу, что бы веселее было
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04.09.2023 10:52
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цікаво, їх приклеїли? чи перед зльотом скидають а потім знову обкладають?
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04.09.2023 10:49 Відповісти
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04.09.2023 11:25 Відповісти
не скидают - это резиновая защита 5-го поколения от РЭБ
а если скидают то только в полете по противнику на низкой высоте, когда второй пилот уже не нужен
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04.09.2023 11:26 Відповісти
думаю, що не скидають. При розгоні на ЗПП вони самі з крил падають.
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04.09.2023 14:12 Відповісти
з шинами краще горітимуть .
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04.09.2023 10:50 Відповісти
пожарные подключат хоботы к бензовозу, что бы веселее было
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04.09.2023 10:52 Відповісти
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04.09.2023 11:00 Відповісти
І казки у них дебільні - напевно травка добротна
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04.09.2023 12:14 Відповісти
А може кацапи Майдан готують ? 😂

Хоча, ідея не позбавлена здорового глузду - якщо зробити для літаків кевларові попонки, то вони таки захистять від дрібних вражаючих елементів 🤔
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04.09.2023 11:12 Відповісти
запалювальна суміш безпілотника принесе в цю ідею нові фарби .
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04.09.2023 11:20 Відповісти
тільки одну - чорну.
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04.09.2023 14:14 Відповісти
личный состав тогда пусть защищают гондонами. разницы никто не заметит. они уже совали под Киевом ноутбуки ворованые вместо бронеплиты в плитоноску
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04.09.2023 10:50 Відповісти
Було таке 😂😂😂
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04.09.2023 11:13 Відповісти
дануннаах...
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04.09.2023 10:50 Відповісти
Дебіли
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04.09.2023 10:51 Відповісти
Опять жи ж дим патом от шин красівоє такоє...
(співає):
Шина-нана-опа,
Опа-шина-на...
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04.09.2023 10:51 Відповісти
Щоб чаділо краще. Довбой@би генетичні.
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04.09.2023 10:52 Відповісти
Це зменшить ступінь ураження, але не виключить його зовсім.
На боки кабіни і двигунів шини не покладеш, або треба зв'язувати проволокою.
Шини круглі та з діркою посередині, густа хмара уламків все одно уразить незахищені ділянки.
Завжди є ризик пошкодити пєпєлац під час встановлення/прибирання захисту.
З часом почнуть робити товсті армовані гумові килими, якими будуть накривати авіацію. Доведеться нам збільшувати вагу БЧ і робити стрілоподібні уражуючі елементи.
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04.09.2023 10:52 Відповісти
Запалювальні з високою температурою горіння.
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04.09.2023 11:18 Відповісти
Можна, але шину підпалити дуже непросто.
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04.09.2023 11:20 Відповісти
Термітом просто.
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04.09.2023 11:29 Відповісти
Можливо. Подивимось, як наші конструктори вирішать цю проблему.
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04.09.2023 11:30 Відповісти
Я так розумію, вони запрошують перевірити такий захист шинами, на скільки він ефективний.
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04.09.2023 10:53 Відповісти
Шины могут свиснуть или ветром сдует - пусть наварят арматуру.
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04.09.2023 10:53 Відповісти
Сварщікі очєть апасниє люді
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04.09.2023 11:09 Відповісти
Da da , na kazhdava chertaliota po mangalu ...👍
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04.09.2023 11:27 Відповісти
Аналогов нет. Прорыв в третье тысячелетие.
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04.09.2023 10:55 Відповісти
Хоча б зимові?Бо вже пора.
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04.09.2023 10:57 Відповісти
Готуються до "майдану"?
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04.09.2023 10:57 Відповісти
Буданов предупредил Москву, что там могут быть украинские ДРГ с квадрокоптерами, и что бы смотрели в оба.
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04.09.2023 11:00 Відповісти
Та то кацапи захист поставили від наших далекобійних ракет
Рашисти свято вірять, що ракети замортизують від шин
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04.09.2023 11:09 Відповісти
Майдан 2 по рашистські, де роль дров будуть грати пару десятків рашен стервятників.
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04.09.2023 11:05 Відповісти
Это тамолёты - буксиры! Шины меняются по сезону!

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04.09.2023 11:05 Відповісти
это специальные авиационные кранцы, что бы не повредить самолёт при посадке об взлётно-посадочную полосу.
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04.09.2023 14:21 Відповісти
Шини добре горять
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04.09.2023 11:08 Відповісти
Горіли шини, палали,
Під ними тушки ховали...
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04.09.2023 11:13 Відповісти
Самолет гореть еще лучше будет)))
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04.09.2023 11:14 Відповісти
Хороша ідея, залишилося тільки бензином шини полити.
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04.09.2023 11:16 Відповісти
НАТА до такого не додумалась.
Сразу видно,что кац очень смекалистый,нанотехнологии.
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04.09.2023 11:22 Відповісти
"Ничего подобного, ни у кого в мире пока нет." (С)
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04.09.2023 11:45 Відповісти
Господи...
Кращеб зразу дровами обклали...)))
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04.09.2023 12:06 Відповісти
Прикрыли крылья, типа, с проломленным фюзеляжем птичка будет успешно летать...
Пкчалька: на круглом фюзеляже покрышки не держатся - Туполев в авиации нихрена не понимал.
И изолента кончилась...
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04.09.2023 12:06 Відповісти
На рахунок шин, сміх сміхом, а щось до верху хутром, ось читайте і робіть висновки про уряди до 2014 року
https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html
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04.09.2023 12:13 Відповісти
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04.09.2023 12:32 Відповісти
Советській підхід до вирішення проблеми, задовбати особовий склад - шини -на землю, шини -на літак... Судячи з відео щодо наповнення нових картонних бпла, там вражаючих елементів сила силенна і хоч невеличка частина але знайде де саме пробити собі дірочку в літаку . А літак це велика каністра з крилами, там пальне скрізь. А коли вже займеться полум'я а ще й разом гас з шинами, ..о то є буде гарна справа...
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04.09.2023 12:38 Відповісти
Роблять що вважають за потрібне. Це знизить ймовірність пошкодження центроплана та крил в разі влучання відносно малопотужного дрона.
А у нас якесь шапіто з альтернативною реальністю. Сміємося з їх чмобів, м'ясних штурмів, мангалів, загородження кримського мосту. А чого ж не сміятись, ми сталеві, у нас ще пів мільярда людей лишилось, та працює потужна військова промисловість... Льоха улибака не дасть збрехати. Але чогось всі так нервово реагують на чергові укази щодо мобілізації.
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04.09.2023 12:52 Відповісти
Ми сміємось, бо накладати зверху покришки - це дійсно смішно і тупо.
Який би малопотужний дрон не був, крило з паливними баками буде продірявлене,
і пожежа забезпечена.
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04.09.2023 13:39 Відповісти
Це кацапський варіант технології «Стелс»!
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04.09.2023 12:56 Відповісти
а чому не бєрьозками чи лаптями?

новий аналагавнєт захист
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04.09.2023 18:57 Відповісти
 
 