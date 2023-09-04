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Розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва "Мара", який може працювати в тилу ворога. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж Війна в Україні

Аеророзвідники ГУР МО отримали від благодійного фонду "Повернись живим" авіаційний розвідувальний комплекс "Мара", який має стійкість до ворожої РЕБ і ефективно працюватиме у тилу противника.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Розвідкомплекс "Мара" складається з 6 БПЛА: трьох основних і ще трьох для оперативної заміни втрачених у боях, а також антени для керування польотами. 

Як зазначили у ГУР, загальна вартість комплексу становить 2 827 639 грн.

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""Мара" - це розвідувальний авіаційний комплекс українського виробництва. Його БпЛА здатні працювати на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру 20 метрів за секунду. Загальна вага комплексу становить близько 20 кг: два БпЛА з наземною станцією управління та антеною вміщуються у валізу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили розвідники, такі розміри дозволяють операторам "Мари" швидко розгортатися і мати максимальну мобільність – комплекс не потребує додаткового транспорту. Оскільки "Мара" може перебувати у повітрі до 90 хвилин і має достатню стійкість до ворожої РЕБ, ці "літаки" ефективно працюють у тилу ворога.

Розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва Мара, який може працювати в тилу ворога 01
Розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва Мара, який може працювати в тилу ворога 02
Розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва Мара, який може працювати в тилу ворога 03
Розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва Мара, який може працювати в тилу ворога 04
Розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва Мара, який може працювати в тилу ворога 05
Розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва Мара, який може працювати в тилу ворога 06
Розвідники отримали авіаційний комплекс українського виробництва Мара, який може працювати в тилу ворога 07
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Топ коментарі
+12
Вот не знал, что за моделизмом будущее.
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04.09.2023 11:21
+11
й не кажіть, завжти сприймала авіамоделістів як людей, що не награлися в дитинстві...
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04.09.2023 11:25
+6
Люба "Мара" - Богиня страшних сновидінь - вдачі Тобі та бійцям ГУР МО у спричиненні рашистам смерті, мору та невиліковних хвороб (ампутацій)!
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04.09.2023 11:31
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Вот не знал, что за моделизмом будущее.
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04.09.2023 11:21 Відповісти
й не кажіть, завжти сприймала авіамоделістів як людей, що не награлися в дитинстві...
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04.09.2023 11:25 Відповісти
Це точно.
Був знайомий задрот.
Клеїв кораблики.
Зараз мабуть керуе безпілотною байдаркою, на Крим.
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04.09.2023 12:11 Відповісти
може, може...
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04.09.2023 12:35 Відповісти
...дірки під камери в корпусі вирізани наче консервним ножем ще й з відхилом від осі корпусу... маю надію шо функціонують вони краще ніж виглядають
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04.09.2023 11:28 Відповісти
Придивився. Усе путьом.
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04.09.2023 11:39 Відповісти
мабуть то ти їх і різав
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04.09.2023 11:55 Відповісти
👀
👌
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04.09.2023 13:47 Відповісти
"дірки" - це все, що треба знати про цього "експерта"
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04.09.2023 14:16 Відповісти
Люба "Мара" - Богиня страшних сновидінь - вдачі Тобі та бійцям ГУР МО у спричиненні рашистам смерті, мору та невиліковних хвороб (ампутацій)!
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04.09.2023 11:31 Відповісти
Хай криснє мариться!
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04.09.2023 11:32 Відповісти
может эти день потратить бы на разработку собственных шахедов с ланцетами???
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04.09.2023 11:37 Відповісти
Это разведкомплекс.
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04.09.2023 14:37 Відповісти
 
 