Жовті стрічки розвісили на "зубах дракона" біля окупованого Джанкоя, - активісти. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Активісти "Жовтої Стрічки" провели акцію та розвісили стрічки на колючих дротах та "зубах дракона" біля окупованого Джанкоя.
Про це активісти повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Навіть на запасних позиціях рашистам не буде спокійно", - зазначили учасники руху.
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