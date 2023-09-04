Жовті стрічки розвісили на "зубах дракона" біля окупованого Джанкоя, - активісти. ФОТОрепортаж

Активісти "Жовтої Стрічки" провели акцію та розвісили стрічки на колючих дротах та "зубах дракона" біля окупованого Джанкоя.

Про це активісти повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть на запасних позиціях рашистам не буде спокійно", - зазначили учасники руху.

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