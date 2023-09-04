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Жовті стрічки розвісили на "зубах дракона" біля окупованого Джанкоя, - активісти. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Активісти "Жовтої Стрічки" провели акцію та розвісили стрічки на колючих дротах та "зубах дракона" біля окупованого Джанкоя.

Про це активісти повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть на запасних позиціях рашистам не буде спокійно", - зазначили учасники руху.

Також читайте: В окупованому Генічеську українці уникають участі у "виборах" рашистів, - "Жовта Стрічка". ФОТО

Жовті стрічки розвісили на зубах дракона біля окупованого Джанкоя, - активісти 01
Жовті стрічки розвісили на зубах дракона біля окупованого Джанкоя, - активісти 02
Жовті стрічки розвісили на зубах дракона біля окупованого Джанкоя, - активісти 03
Жовті стрічки розвісили на зубах дракона біля окупованого Джанкоя, - активісти 04
Жовті стрічки розвісили на зубах дракона біля окупованого Джанкоя, - активісти 05

Автор: Богдан Гуньковський
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молодці хлопці і дівчата!
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04.09.2023 14:03 Відповісти
🤡🤡🤡
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04.09.2023 14:19 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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04.09.2023 15:53 Відповісти
там же мінування. вітчайдухи
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05.09.2023 09:28 Відповісти
 
 