Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський побував у командних пунктах військових з’єднань ЗСУ, які воюють у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади, 36-ї окремої бригади морської піхоти, 53-ї окремої механізованої бригади, 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.





Президент України заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТУ "Донецьк", а також про статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

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Зеленський поспілкувався з командирами щодо проблемних питань, серед яких комбати найчастіше згадували дедалі більшу потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.





Президент та військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільнить час командирів для бойової роботи. Також ішлося про способи підвищення мотивації воїнів.

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