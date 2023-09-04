Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський побував у командних пунктах військових з’єднань ЗСУ, які воюють у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади, 36-ї окремої бригади морської піхоти, 53-ї окремої механізованої бригади, 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.
Президент України заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТУ "Донецьк", а також про статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.
Зеленський поспілкувався з командирами щодо проблемних питань, серед яких комбати найчастіше згадували дедалі більшу потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.
Президент та військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільнить час командирів для бойової роботи. Також ішлося про способи підвищення мотивації воїнів.
Будь ласка, зачекайте...
Трохи про роботу Резнікова і підготовку до війни.
Вікторія Сюмар:
28 січня 2022 року. Один з останніх днів уряду в Раді.
🗣 Питаю міністра Рєзнікова:
- Чому ви не підтримуєте наш проект з негайного збільшення фінансування армії і закупівлі зброї на тлі попередження західних розвідок про велике вторгненння? Це ж ваше міністерство…
- Це не вторгнення, а велика паніка у вас в голові - відповідає міністр оборони воюючої країни… - І грошей армії достатньо.
За два дні, коли вже всім було очевидно, що вторгнення буде от-от, міністр в ефірі ТБ розповідав про «відсутність ударного угруповування в Білорусі»… Розповідав спокійно, без паніки.
Це обернулося країні страшною панікою 24 лютого і страшними втратами. Це коштувало нам Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Демидів, Іванків і багато інших міст і сіл з закатованими тисячами українців…
Не писатиму тут навіть про південь, де дуже були потрібні артилерія та міни…
І навіть не буду про яйця та передплачені наперед мільярди за непоставлену зброю… Все це українці не забудуть ніколи.
Прощавайте міністр Рєзніков. Ви будете тішити себе тим, що багато працювали у Рамштайні та ще десь. Це напевно так.
Але вам доведеться жити також і з тим, як ви особисто готували армію і країну до великої і страшної війни… Ви були міністром задовго до того, і саме вам союзники за півроку показували плани і напрямки наступу росіян. Ви знали звідки то буде і чим…
Я тоді поклала вам підрахунки скільки треба грошей і зброї для ЗСУ. Ми багато над цим працювали, разом з нашими військовими. Ви демонстративно відвернули голову.
Життя інколи все розставляє на свої місця. А помилки відповідальних політиків у війну коштують надто дорого.
Вивчіть це, зайвим не буде…
лиш порох везе щось
а цей себе і єрмака
я дивуюсь що їх ще не грохнули....
чи ти не зрозумів написане???
Сумно і лячно
Міноборони віддало 650 млн за безпілотники сумнівної якості фірмі екснардепа.
"...У грудні 2022 року Міноборони уклало угоду на 807 мільйонів на 55 БПАК "HAWK" (БПАК - це безпілотний авіаційний комплекс). За ці БПЛА родинна фірма екснардепа Розенблата отримала 650 мільйонів авансу. Але до дня здачі безпілотників на "прийомку" військовим привезли лише 4 комплекси. А пройшов випробування... один. Решта відмовлялися літати, падали, ламалися і не показували відео з камери. Колишній партнер Розенблата, який донедавна відповідав за збір безпілотників, повідомив про завищені ціни у контракті та відкати, про які згадував сам екснардеп напередодні угоди. А характеристики БПЛА змінились настільки, що Міноборони ймовірно оплатило "кота в мішку"..."
пысы: а где это он? Павильоны Довженко?
То може хай ЗСУ постійно використовує ЗЄ, як щит раз він такий важливий для кацапів?
навіть боневтік так не вміє
якого хєра він там робить?!
Есть ощущение, если он станет президентом, то построит очень жёсткую диктатуру.