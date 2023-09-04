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Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський побував у командних пунктах військових з’єднань ЗСУ, які воюють у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку 01

Глава держави разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади, 36-ї окремої бригади морської піхоти, 53-ї окремої механізованої бригади, 59-ї окремої мотопіхотної бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку 02
Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку 03

Президент України заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТУ "Донецьк", а також про статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна може закінчитись у 2023 році, все залежить від подій на фронті, - Зеленський

Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку 05
Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку 06

Зеленський поспілкувався з командирами щодо проблемних питань, серед яких комбати найчастіше згадували дедалі більшу потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.

Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку 07
Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку 08

Президент та військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільнить час командирів для бойової роботи. Також ішлося про способи підвищення мотивації воїнів.

Також дивіться: Я вирішив провести заміну міністра оборони Резнікова. Міністерство має очолити Умєров, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
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04.09.2023 22:08
+26
А військових чини не даю ь собі відповідь на запитання, що там робить кріт Єрмак, коли вони говорять про таємні речі. Рано чи пізно, це їм вилізе боком.
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04.09.2023 22:12
+24
Всіх вже нудить!
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04.09.2023 22:10
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04.09.2023 22:08 Відповісти
Скількі вже було таких відвідувань? І шо?
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04.09.2023 22:43 Відповісти
Дмитро Чекалкін.
Трохи про роботу Резнікова і підготовку до війни.
Вікторія Сюмар:
28 січня 2022 року. Один з останніх днів уряду в Раді.
🗣 Питаю міністра Рєзнікова:
- Чому ви не підтримуєте наш проект з негайного збільшення фінансування армії і закупівлі зброї на тлі попередження західних розвідок про велике вторгненння? Це ж ваше міністерство…
- Це не вторгнення, а велика паніка у вас в голові - відповідає міністр оборони воюючої країни… - І грошей армії достатньо.
За два дні, коли вже всім було очевидно, що вторгнення буде от-от, міністр в ефірі ТБ розповідав про «відсутність ударного угруповування в Білорусі»… Розповідав спокійно, без паніки.
Це обернулося країні страшною панікою 24 лютого і страшними втратами. Це коштувало нам Бучу, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, Демидів, Іванків і багато інших міст і сіл з закатованими тисячами українців…
Не писатиму тут навіть про південь, де дуже були потрібні артилерія та міни…
І навіть не буду про яйця та передплачені наперед мільярди за непоставлену зброю… Все це українці не забудуть ніколи.
Прощавайте міністр Рєзніков. Ви будете тішити себе тим, що багато працювали у Рамштайні та ще десь. Це напевно так.
Але вам доведеться жити також і з тим, як ви особисто готували армію і країну до великої і страшної війни… Ви були міністром задовго до того, і саме вам союзники за півроку показували плани і напрямки наступу росіян. Ви знали звідки то буде і чим…
Я тоді поклала вам підрахунки скільки треба грошей і зброї для ЗСУ. Ми багато над цим працювали, разом з нашими військовими. Ви демонстративно відвернули голову.
Життя інколи все розставляє на свої місця. А помилки відповідальних політиків у війну коштують надто дорого.
Вивчіть це, зайвим не буде…
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04.09.2023 22:58 Відповісти
Сюмар треба спитати хомчака за 2014 - 2015 роки.
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05.09.2023 00:19 Відповісти
це того любімчика Зебзда, якого воно головкомом зробило?
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05.09.2023 02:30 Відповісти
Ні, командувача сектору Б, того що героїчно брав безпосередню участь у боях за Іловайськ.
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05.09.2023 20:22 Відповісти
тобто, воно не було головкомом при Зебзду? так і залищалось просто командувачем сектору при Зебздюччі?
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08.09.2023 01:13 Відповісти
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04.09.2023 22:09 Відповісти
Всіх вже нудить!
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04.09.2023 22:10 Відповісти
Это дебильное и кровавое ЗЕшоу уже весь юговосток Украины так смешит, так смешит.... И на севре, и на западе,и на юге, ну освободил же этот гундосый урод украинцев от своего жилья.
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04.09.2023 22:23 Відповісти
Й**аний зермак !
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04.09.2023 22:29 Відповісти
він точно як порох
лиш порох везе щось
а цей себе і єрмака
я дивуюсь що їх ще не грохнули....
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04.09.2023 22:50 Відповісти
Жаль...
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05.09.2023 00:26 Відповісти
нічого собі порівняння! Порох завжди їздив і возив і власних грошей ніколи не шкодував на захисників... але в 2019р нарід-телепузік волав "а что он сдєлал хорошего?", тепер все фіксується і показується, щоб рибки гуппі не волали дурних питань... а Зебздо просто крісло боїться втратити... та й людей боїться сильно, військовим ще з 2019р наказують при ньому ріжки з автоматів знімати
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05.09.2023 02:38 Відповісти
а що не так в порівнянні???
чи ти не зрозумів написане???
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05.09.2023 09:45 Відповісти
це як йух з пальцем рівняти.
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08.09.2023 01:16 Відповісти
А військових чини не даю ь собі відповідь на запитання, що там робить кріт Єрмак, коли вони говорять про таємні речі. Рано чи пізно, це їм вилізе боком.
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04.09.2023 22:12 Відповісти
військові нічого не можуть з цим зробить - вони люди підневільні.
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05.09.2023 02:39 Відповісти
Гарно!
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04.09.2023 22:18 Відповісти
Я жодного американського командира ще не бачив з такими моцними "кубіками" не пресі..
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04.09.2023 22:18 Відповісти
...і з такою жирною потилицею
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04.09.2023 22:20 Відповісти
Крот на місці, це якийсь пез#ець....😡
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04.09.2023 22:20 Відповісти
Дуже надіюсь, при "Козирю" правди не казали.
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04.09.2023 22:31 Відповісти
Твоє ***** коли ******* мільярд, але розумієш шо витратити вже не вдасться
Сумно і лячно
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04.09.2023 22:21 Відповісти
Ермаку дали команду пошустрить на фронте, принюхаться и Патрушеву оттелеграфировать.
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04.09.2023 22:25 Відповісти
Так це Эрмак відвідав. А цього з собою взяв
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04.09.2023 22:26 Відповісти
В черговий раз розумію що ЗЕшмаркля це тінь дЄрьмака!
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04.09.2023 22:26 Відповісти
"Воно не летить"🤬

Міноборони віддало 650 млн за безпілотники сумнівної якості фірмі екснардепа.

"...У грудні 2022 року Міноборони уклало угоду на 807 мільйонів на 55 БПАК "HAWK" (БПАК - це безпілотний авіаційний комплекс). За ці БПЛА родинна фірма екснардепа Розенблата отримала 650 мільйонів авансу. Але до дня здачі безпілотників на "прийомку" військовим привезли лише 4 комплекси. А пройшов випробування... один. Решта відмовлялися літати, падали, ламалися і не показували відео з камери. Колишній партнер Розенблата, який донедавна відповідав за збір безпілотників, повідомив про завищені ціни у контракті та відкати, про які згадував сам екснардеп напередодні угоди. А характеристики БПЛА змінились настільки, що Міноборони ймовірно оплатило "кота в мішку"..."
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04.09.2023 22:28 Відповісти
Чого ви? Розенблат наша людина.
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04.09.2023 22:41 Відповісти
А зачем он так на карты смотрит? Как шею не выворачивай, а ясности уму это не добавит. Наверное, от такого взгляда карты должны были превратиться в вазы с пивом. Вот народ удивился бы.
пысы: а где это он? Павильоны Довженко?
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04.09.2023 22:29 Відповісти
У військових зброю при вході відбирали?
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04.09.2023 22:31 Відповісти
як і завжди при правлінні Зебздюка.
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05.09.2023 02:43 Відповісти
Чотирикратний ухилянт вчить генералів військовій справі.
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04.09.2023 22:33 Відповісти
Не вчить,подивіться уважно на ту тупу ЗЕістоту... по жестах, поведінці.... воно просто присутнє при інспекції військ ФСБшником дЄрьмаком.
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04.09.2023 22:41 Відповісти
І шо в кацапів, як завжди, на період візита ЗЄ відпала всяка охота палити у бік українських позицій?
То може хай ЗСУ постійно використовує ЗЄ, як щит раз він такий важливий для кацапів?
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04.09.2023 22:36 Відповісти
Нова серія "ЗЕрмаки в підвалі", частина 2-га, дубль 4-й - "а шо то за стрєлочка і нафуя вона така крива?"
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04.09.2023 22:40 Відповісти
і Козир скрізь так уважно та проникливо слухає!
навіть боневтік так не вміє

якого хєра він там робить?!
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04.09.2023 22:42 Відповісти
Фотограф від Бога. Відвідав командні пункти, а не бригади.
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04.09.2023 22:43 Відповісти
Какой мрачный Ермак на фото...

Есть ощущение, если он станет президентом, то построит очень жёсткую диктатуру.
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04.09.2023 23:10 Відповісти
если... як говорили спартанці
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04.09.2023 23:41 Відповісти
«Я не лох какой-то, оружие убери»

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04.09.2023 23:23 Відповісти
Розкажіть зеленому довбойобу, що пузатих комбатів не буває... це сироти резнікова..... жертви злочинного режиму сивочолого гетьмана - тому на них ні який бронік не налазить... Бачити гидко..
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04.09.2023 23:41 Відповісти
Командири жиробаси? Приклад підлеглим? Ні в одній країні НАТО подібного нема!
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05.09.2023 00:07 Відповісти
штабісти мабуть
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05.09.2023 02:46 Відповісти
На сьомому скріні не зрозуміло, зеля дивиться на карту чи на пузо того "здорованя".
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05.09.2023 00:23 Відповісти
Этот павильончик на Довженко пора бы поменять
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05.09.2023 00:59 Відповісти
Не розумію чому ЗЕля і Єрмак не узаконять свої одностатеві відносини, такі нерозлучні кругом ???
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05.09.2023 02:54 Відповісти
Навіщо в новині згадуються проблемні питання про нестачу БПЛА, *********** та антидронових засобів, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та інші? Задля ворога?
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05.09.2023 14:56 Відповісти
без броніка на Донецькому напрямку? ну ок, як скажете...
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05.09.2023 17:56 Відповісти
 
 