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Захищаючи Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захищаючи Україну від російських окупантів загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як повідомляє видання El Tiempo, Еррера був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.
"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, які допомагають армії цієї країни", - йдеться у матеріалі.
Еррерра мав дружину та сина.
Топ коментарі
+90 Артм Воронцов
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+61 Михайло ba780267
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+36 ina ina
показати весь коментар04.09.2023 23:24
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