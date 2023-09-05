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Захищаючи Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захищаючи Україну від російських окупантів загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Захищаючи Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа 01

Як повідомляє видання El Tiempo, Еррера був професійним військовим і працював у прокуратурі та Корпусі технічних розслідувань.

"У грудні 2022 року він зібрав валізи і, попри прохання сім'ї, поїхав в Україну, щоб поповнити лави військових формувань, які допомагають армії цієї країни", - йдеться у матеріалі.

Захищаючи Україну загинув доброволець із Колумбії Алехандро Еррера Евіа 02

Еррерра мав дружину та сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну в бою з російськими окупантами загинув доброволець з Колумбії Маркез Рамос. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+90
Мужня людина... де Колумбія і де Україна.... для переконань відстань ніщо....

Герою Слава!...
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04.09.2023 23:12
+61
Дякую тобі синку за твою добру душу, яка зараз в раю, я молюся за тебе і всі мої рідні теж.
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04.09.2023 23:14
+36
Вічна пам'ять Герою. Царство небесне
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04.09.2023 23:24
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Мужня людина... де Колумбія і де Україна.... для переконань відстань ніщо....

Герою Слава!...
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04.09.2023 23:12 Відповісти
Так, це не лисий орденоносець з кварталу.
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05.09.2023 08:44 Відповісти
Дякую тобі синку за твою добру душу, яка зараз в раю, я молюся за тебе і всі мої рідні теж.
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04.09.2023 23:14 Відповісти
С.У.М.

(я завжди вболівав за збірну Колумбії з футболу: Вальдеррама, Іґуіта...)
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04.09.2023 23:14 Відповісти
Як кажуть:Царство Небесне, а його сім'ї.. Важко писати, його сім' ї - благополуччя.
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04.09.2023 23:15 Відповісти
Вічна пам'ять Герою. Царство небесне
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04.09.2023 23:24 Відповісти
Descansa En Paz héroe.
Deja que Dios esté contigo.
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04.09.2023 23:38 Відповісти
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04.09.2023 23:43 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава Колумбії!!!
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05.09.2023 00:37 Відповісти
Дякуємо
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05.09.2023 00:40 Відповісти
индейские корни , спасибо воин за украину
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05.09.2023 04:12 Відповісти
надіємось сім'ї МОУ здійснить виплату
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05.09.2023 07:59 Відповісти
Загинув за Україну, потрібно писати Український герой Колумбійського походження! Вічна Слава Герою!
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05.09.2023 08:01 Відповісти
Прийми, Господи, світлу душу воїна Алехандро до Царства Небемного, бо немає більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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05.09.2023 09:28 Відповісти
R.I.P.
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05.09.2023 09:59 Відповісти
Вічна слава і пам'ять Герою! Царство небесне. Ось і потрібно брати приклад деяким "патріотам".
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05.09.2023 10:07 Відповісти
Честь і слава батькам та близьким за виховання такого сина! Вічна слава герою України з Колумбії. Хай земля буде йому пухом. Народ України не забуде тебе, Еррерро!
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05.09.2023 11:30 Відповісти
Колумбийский козак! Покойся с миром! Низкий поклон и бесконечная благодарность! 🙏
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05.09.2023 13:34 Відповісти
Низький уклін. Дякуємо.
Слава Героям!!! Вічна пам'ять!!!
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05.09.2023 16:28 Відповісти
Достойни поступок, Слава ГЕРОЮ !
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05.09.2023 17:14 Відповісти
R.I.P.
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06.09.2023 22:42 Відповісти
 
 