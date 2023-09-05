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Москва (1103) ППО (1833) Путін (21440) Росія (47244)

Систему ППО "Панцир С-1" встановили поблизу резиденції Путіна. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Поблизу резиденції президента РФ Володимира Путіна під Москвою встановили систему протиповітряної оборони "Панцир С-1".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За повідомленням, 3 вересня телеканал "Росія" показав відео будівництва нового майданчика для розміщення ППО в Москві. Журналісти геолокували її: вона розташована поряд із селищем Заріччя, де раніше в січні вже були розміщені ці установки.

Систему ППО Панцир С-1 встановили поблизу резиденції Путіна 01

Тоді "Панцир" і його радар стояли в чистому полі, наприкінці січня, як випливає із супутникових знімків Google, майданчик зробили стаціонарним, а зараз позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для установок подіуми, які видно на супутниковому знімку Planet.com 3 вересня 2023 року.

Ці "Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції президента РФ Володимира Путіна в Ново-Огарьові.

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Систему ППО Панцир С-1 встановили поблизу резиденції Путіна 02

Радіо Свобода вивчило також супутникові знімки інших майданчиків у Підмосков’ї, на яких на початку 2023 року встановили системи ППО для захисту російської столиці від дронів – на Новоризькому шосе та в районі аеропорту Остаф’єво. І там, і там позиції "Панцирів" зазнали схожих змін: майданчики були вкриті бетонними плитами, обнесені парканами, а самі "Панцирі" поставили на подіуми.

Систему ППО Панцир С-1 встановили поблизу резиденції Путіна 03

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+18
Перевіримо картонним дроном.
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05.09.2023 01:09
+17
Щось мені цей "панцерний" металобрухт нагадує...
А як вам???
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05.09.2023 01:12
+10
Поставили на подіуми щоб операторам дронів зручніше було прицілюватись 😆
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05.09.2023 01:08
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Поставили на подіуми щоб операторам дронів зручніше було прицілюватись 😆
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05.09.2023 01:08 Відповісти
вот бы вье...бать ради смеха по этим панцирям и спалить их нахер, то где Пуйло прятаться будет.?
Це була б гарна новина на ніч .
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05.09.2023 01:09 Відповісти
Перевіримо картонним дроном.
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05.09.2023 01:09 Відповісти
апиридил ))
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05.09.2023 01:17 Відповісти
Щось мені цей "панцерний" металобрухт нагадує...
А як вам???
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05.09.2023 01:12 Відповісти
Залишилося,на боках намалювати " на Бєрлін " і почесну варту із піонєров виставити , буде гламурно (( ***** як буде повз них проїздити , бігатиме у пупки цілувати ((.
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05.09.2023 02:03 Відповісти
І ще валізу для фекалій збоку прикріпити.
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05.09.2023 03:16 Відповісти
Стоїть і блищить, як х.й в чистому полі - хрін промахнешся.
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05.09.2023 01:12 Відповісти
"резиденція" - не там)
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05.09.2023 01:17 Відповісти
А звідки їх узяли - з Псковського військового округу зняли?
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05.09.2023 01:41 Відповісти
Де взяли - там вже нема , недавно писали що вже с-300 із курильських островів до нас тягнуть .
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05.09.2023 02:05 Відповісти
все по плану , Киев за 3 дня...................дебиля *** .
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05.09.2023 02:13 Відповісти
Це вони можуть і літак хутина збити , якщо їм мильярд пообіцяють ?
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05.09.2023 02:14 Відповісти
Потрібно в**ати по цій срані дроном. Нічого їх на вікна переводити. Був би значно більший резонанс.
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05.09.2023 03:18 Відповісти
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05.09.2023 05:48 Відповісти
если это новая версия то как она горела в прошлом году..слабый комп и бластеры самозашиты
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05.09.2023 11:59 Відповісти
"картонками" тре закидать 💯🤙
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05.09.2023 13:31 Відповісти
Щось мені це "рашин красавіс" нагадує... Мабуть ***** зібрався слідом "за ггусским корабльом". АРХ М
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05.09.2023 19:36 Відповісти
А педофілу доповіли що "панцирь-с" працює тільки в телевізорі😂
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06.09.2023 08:03 Відповісти
 
 