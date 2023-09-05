Систему ППО "Панцир С-1" встановили поблизу резиденції Путіна. ФОТО

Поблизу резиденції президента РФ Володимира Путіна під Москвою встановили систему протиповітряної оборони "Панцир С-1".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За повідомленням, 3 вересня телеканал "Росія" показав відео будівництва нового майданчика для розміщення ППО в Москві. Журналісти геолокували її: вона розташована поряд із селищем Заріччя, де раніше в січні вже були розміщені ці установки.

Тоді "Панцир" і його радар стояли в чистому полі, наприкінці січня, як випливає із супутникових знімків Google, майданчик зробили стаціонарним, а зараз позицію "Панцирів" обнесли парканом і побудували для установок подіуми, які видно на супутниковому знімку Planet.com 3 вересня 2023 року.

Ці "Панцирі" встановлені менш ніж за 10 кілометрів від резиденції президента РФ Володимира Путіна в Ново-Огарьові.

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Радіо Свобода вивчило також супутникові знімки інших майданчиків у Підмосков’ї, на яких на початку 2023 року встановили системи ППО для захисту російської столиці від дронів – на Новоризькому шосе та в районі аеропорту Остаф’єво. І там, і там позиції "Панцирів" зазнали схожих змін: майданчики були вкриті бетонними плитами, обнесені парканами, а самі "Панцирі" поставили на подіуми.

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