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Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де надають медичну допомогу військовослужбовцям, пораненим і травмованим на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках 01

Глава держави побував у стабпункті 37-ї окремої бригади морської піхоти. Тут медики надають першу кваліфіковану допомогу після евакуації з поля бою бійцям, які зазнали поранень на Донецькому напрямку. Кількість пацієнтів залежить від інтенсивності бойових дій. Інколи тут перебуває одночасно до 30 військовослужбовців із різними видами травм.

Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках 02

Зеленський також відвідав стабілізаційний пункт, який був розгорнутий від 450-го військового госпіталю ОУВ "Запоріжжя", ОСУВ "Таврія". Тут стабілізують стан поранених військових, за потреби – проводять невідкладні хірургічні втручання та готують бійців до подальшої евакуації.

Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках 03

Також дивіться: Зеленський відвідав бригади, які захищають Україну на Донецькому напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент вручив бойовим медикам і військовим, які проходять лікування, ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках 04
Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках 05

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
А Зеленський щось привіз медикам за свій кошт?
Ви знаєте це ганьба, йти у гості з пустими руками. Люди навіть бідні і то щось купують для столу і дітям.
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05.09.2023 06:31
+5
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05.09.2023 07:54
+5
То програма розіграш від кварталу.
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05.09.2023 07:56
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Сподіваюсь ПДМШ також нагородили
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05.09.2023 02:37 Відповісти
Здоров"я нашим героям!!!
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05.09.2023 04:41 Відповісти
А Зеленський щось привіз медикам за свій кошт?
Ви знаєте це ганьба, йти у гості з пустими руками. Люди навіть бідні і то щось купують для столу і дітям.
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05.09.2023 06:31 Відповісти
Зільонку.
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05.09.2023 06:43 Відповісти
А вам нічєго нє должен.
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05.09.2023 07:51 Відповісти
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05.09.2023 07:54 Відповісти
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05.09.2023 08:59 Відповісти
Лідор, шош ти здав свого тата Бєню? Прикрив свою сраку?
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05.09.2023 06:42 Відповісти
То програма розіграш від кварталу.
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05.09.2023 07:56 Відповісти
Зе почав передвиборчий марафон. Причому, щоб перемогти, він вирішив бігти задовго до сигналу про початок змагань.
"Посадка" Коломойського, різноманітні гучні заяви про скоре закінчення війни, а тепер ще відвідини військових і перерізання стрічок.
Наш любімий Леонід Ілліч Зєленскій.
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05.09.2023 09:03 Відповісти
"зелений дестабілізатор" і "корупційний детонатор " в Україні почав піаритись на тому ,до чого він не має відношення від слова "взагалі" .
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05.09.2023 09:57 Відповісти
Де Єрмак? Я вже починаю хвилюватися! Зеля оборзів, Ігоря Валерійовича заарештував, їхдить куди хоче без Андрія Борисовича...
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05.09.2023 06:45 Відповісти
Треба було впіймати і кілька разів підняти - опустити над окопом. Єдина користь від нього була би лише в тому, що московський снайпер витратив би на нього патрона, і той не вразив би Українського Воїна.
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05.09.2023 07:27 Відповісти
Фотограф у него призывного возраста с блатной бронью или фронтовик?
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05.09.2023 08:08 Відповісти
бедосик посетил, плохой знак
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05.09.2023 13:22 Відповісти
 
 