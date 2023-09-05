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Герой України (252) Зеленський (17459) 46 окрема десантно-штурмова бригада (28) 36 окрема бригада морської піхоти (174)

Командиру 36-ї ОБрМП Сікозі та комбату 46-ї ОАеМБр Дмитруку присвоєно звання "Герой України". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Під час поїздки в Донецьку та Запорізькі області президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Командиру 36-ї ОБрМП Сікозі та комбату 46-ї ОАеМБр Дмитруку присвоєно звання Герой України 01

З рук Зеленського орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти полковник Віктор Сікоза.

Офіцер бере участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України з березня 2014 року, виконував бойові завдання під час Операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, а з 25 лютого 2022 року бере участь у відбитті повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, його підрозділ обороняв Маріуполь.

У квітні 2022 Сікоза був призначений на посаду командира 36-ї ОБрМП. Під його керівництвом бригада виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, потім перейшла в оперативне підпорядкування командира ОТУ "Донецьк". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання "Герой України" 49 українським військовим, 46 із них - посмертно

Командиру 36-ї ОБрМП Сікозі та комбату 46-ї ОАеМБр Дмитруку присвоєно звання Герой України 02

Також президент присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" командиру аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ майору Олегу Дмитруку, який захищає Україну від російських загарбників із 2014 року.

Майор був учасником боїв за звільнення Слов’янська, Краматорська, Красного Лимана, Кривої Луки, Мар’їнки. Під час повномасштабного вторгнення Росії у травні 2022 очолив аеромобільний батальйон, який брав участь у звільненні Бериславщини у Херсонській області.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Яременку - командиру 96-ї бригади ППО, яка збила 13 "Кинджалів"

Автор: Володимир Янченко
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Слава Героям!
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05.09.2023 03:12 Відповісти
Смерть свинособакам!
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05.09.2023 03:43 Відповісти
Морпіх 36-ї ОБМП, захисник Маріуполя і Азовсталі Михайло Діанов:
"Нам поміняли комбата і комбрига перед самою війною. Знімають двох шикарніших командирів - полковник Андрій Вікторович Гнатов і підполковник Віктор Олександрович Сікоза. Це дві людини, командири, за яких я би перегриз горло. А є командири, яким я сам би перегриз горло.
9-го числа, березня на нас пішли перші танки. Волонтерівка, це сторона Сартани північ Маріуполя часний сектор. Там закинули батальйон морської піхоти. Повторюю і наголошую - воював тільки з 36-ї бригади батальйон морської піхоти. Ми воювали з тої сторони. Ми палили танки "Мухами". 22-га "Муха" - нею танк спалити неможливо. Але виявляється, коли ви стріляєте з 20-ти метрів в танк під башту, її клинить. Ми на двох танках це випробували - реально працює. Башта вже всьо, і вона вже не крутиться нікуда. Тепер ти мой. І тоді ти можеш робити з цим танком все що завгодно.
А у нас не було ні Джавелінів, ні Енлавів цих, чи як вони там називаються. Я їх в очі бачив тільки по телевізору. В мене була СПГ моя ненаглядна... В нас були РПГ, 26-ті не пам'таю, 22-гі і РПГ-7, ну і стрілецька зброя..."
Повне відео - тут.
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05.09.2023 06:15 Відповісти
А коли вже Владіміру Ссаничу герая вручати будуть? Така людина, з такою героічною долею.
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05.09.2023 08:55 Відповісти
Героям слава !!!
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05.09.2023 09:58 Відповісти
Героям слава!
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05.09.2023 16:26 Відповісти
Земля поїхав на ФРОНТ ділитися своїм досвідом, як ховався від повісток з військомату впродовж 2014-15 років! СРАТЬєх…, має досвід, приквартальні можуть підтвердити, вони теж ховаються і зараз!
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05.09.2023 23:08 Відповісти
 
 