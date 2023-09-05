Командиру 36-ї ОБрМП Сікозі та комбату 46-ї ОАеМБр Дмитруку присвоєно звання "Герой України". ФОТО

Під час поїздки в Донецьку та Запорізькі області президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

З рук Зеленського орден "Золота Зірка" із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти полковник Віктор Сікоза.

Офіцер бере участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України з березня 2014 року, виконував бойові завдання під час Операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях, а з 25 лютого 2022 року бере участь у відбитті повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, його підрозділ обороняв Маріуполь.

У квітні 2022 Сікоза був призначений на посаду командира 36-ї ОБрМП. Під його керівництвом бригада виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, потім перейшла в оперативне підпорядкування командира ОТУ "Донецьк".

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Також президент присвоїв звання Героя України та вручив орден "Золота Зірка" командиру аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ майору Олегу Дмитруку, який захищає Україну від російських загарбників із 2014 року.

Майор був учасником боїв за звільнення Слов’янська, Краматорська, Красного Лимана, Кривої Луки, Мар’їнки. Під час повномасштабного вторгнення Росії у травні 2022 очолив аеромобільний батальйон, який брав участь у звільненні Бериславщини у Херсонській області.

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