У Севастополі чули вибухи, лунає сирена. Развожаєв повідомив про роботу ППО (оновлено). ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку 23 вересня в окупованому Севастополі знову чули звуки вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".
Як зазначається, вибух пролунав о 8.32.
"У Севастополі включили сигнал "Повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації щодо обстановки на окупованому півострові наразі немає.
Проросійський місцевий телеграм-канал теж інформує про хлопки та вибухи у місті.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито роботу ППО.
"За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО. Ракетні уламки впали в районі причалу у Сухарній балці. Усі спецслужби виїхали на місце", - запевняє він.
Російські ЗМІ інформують, що у Севастопольській бухті призупинено рух морського пасажирського транспорту.
Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.
Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.
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Вспоминает угро-финн Алексей Каруна (20 лет, в 2013-14 г.г. проходил срочную службу в авиации Черноморского флота, награжден медалью "За возвращение Крыма"):
"О планах по присоединению Крыма я впервые услышал в начале февраля [2014 года]. В то же время, на территорию Крыма начали активно заходить наши военные. Они создавали укрепления и организовывали патрули, чтобы, не дай Бог, здесь не началось Майдана. Накануне референдума нас предупредили, что будет объявлена тревога и необходимо быть наготове. Но все прошло предельно спокойно, потому что на такой маленький клочок земли из России пригнали такое количество войск! Один Черноморский флот - 15 тысяч человек. Еще тысяч 20 солдат на суше. Плюс еще спецслужбы, которые находись городе. Любое сопротивление закидали бы шапками"). Источник: Доклад Бориса Немцова https://www.slideshare.net/tsnua/ss-48039458
Лапті будуть ради
Готуйтесь, крисчанЄ.
Шо - знову русняве певео обстріляло штаб ЧФ , чи аеродром якийсь , або склад зброї ??
потом из неё сделают плакаты и будут слагать легенды)