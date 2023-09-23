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У Севастополі чули вибухи, лунає сирена. Развожаєв повідомив про роботу ППО (оновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку 23 вересня в окупованому Севастополі знову чули звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".

Як зазначається, вибух пролунав о 8.32.

"У Севастополі включили сигнал "Повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

У Севастополі чули вибухи, лунає сирена. Развожаєв повідомив про роботу ППО (оновлено) 01
У Севастополі чули вибухи, лунає сирена. Развожаєв повідомив про роботу ППО (оновлено) 02

Офіційної інформації щодо обстановки на окупованому півострові наразі немає.

Проросійський місцевий телеграм-канал теж інформує про хлопки та вибухи у місті.

У Севастополі чули вибухи, лунає сирена. Развожаєв повідомив про роботу ППО (оновлено) 03

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Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито роботу ППО.

"За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО. Ракетні уламки впали в районі причалу у Сухарній балці. Усі спецслужби виїхали на місце", - запевняє він.

Російські ЗМІ інформують, що у Севастопольській бухті призупинено рух морського пасажирського транспорту.

У Севастополі чули вибухи, лунає сирена. Развожаєв повідомив про роботу ППО (оновлено) 04

Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.

Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
Мразота кацапська думала що спокійно собі буде бомбити Україну і не спробує такого на власній шкурі
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23.09.2023 09:12
+37
За Днепр вам сцуки. Всю ночь гупало
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23.09.2023 09:06
+33
Ранішня побудка -- шоб не розслаблялись
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23.09.2023 09:04
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Ранішня побудка -- шоб не розслаблялись
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23.09.2023 09:04 Відповісти
Хтось втік з вчорашньої наради в штабі ЧФ. Наші ловлять... 🤣🤣🤣😠
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23.09.2023 11:34 Відповісти
Вибачаюсь за іноземну мову...

Вспоминает угро-финн Алексей Каруна (20 лет, в 2013-14 г.г. проходил срочную службу в авиации Черноморского флота, награжден медалью "За возвращение Крыма"):

"О планах по присоединению Крыма я впервые услышал в начале февраля [2014 года]. В то же время, на территорию Крыма начали активно заходить наши военные. Они создавали укрепления и организовывали патрули, чтобы, не дай Бог, здесь не началось Майдана. Накануне референдума нас предупредили, что будет объявлена тревога и необходимо быть наготове. Но все прошло предельно спокойно, потому что на такой маленький клочок земли из России пригнали такое количество войск! Один Черноморский флот - 15 тысяч человек. Еще тысяч 20 солдат на суше. Плюс еще спецслужбы, которые находись городе. Любое сопротивление закидали бы шапками"). Источник: Доклад Бориса Немцова https://www.slideshare.net/tsnua/ss-48039458
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23.09.2023 13:39 Відповісти
Ранкове шоу "Добрий ранок"
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23.09.2023 09:05 Відповісти
Це вже стає гарною традицією.
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23.09.2023 09:06 Відповісти
За Днепр вам сцуки. Всю ночь гупало
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23.09.2023 09:06 Відповісти
не всю
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23.09.2023 09:52 Відповісти
А це скотинякам, щоб не забували запах панських чобіт 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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23.09.2023 09:07 Відповісти
небо щедре на камні. ох уж єта нєбєсная твєрдь
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23.09.2023 09:07 Відповісти
Мабуть налеєтєла на зємную ось
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23.09.2023 10:14 Відповісти
істину глаголите...
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23.09.2023 12:08 Відповісти
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23.09.2023 09:09 Відповісти
Мразота кацапська думала що спокійно собі буде бомбити Україну і не спробує такого на власній шкурі
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23.09.2023 09:12 Відповісти
Надеюсь, по гребаному бастиону шмякнули.
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23.09.2023 09:13 Відповісти
Крабовая палочка
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23.09.2023 09:14 Відповісти
Доброго ранку. Ми з України...
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23.09.2023 09:15 Відповісти
Треба щоб ГУР їм врубали пісню 🪩🪩🪩"Повітряна тривога - ЗСУ працює скоро перемога" 🪩🪩🪩

Лапті будуть ради
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23.09.2023 09:15 Відповісти
Подъем, сукины дети!
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23.09.2023 09:16 Відповісти
Кацапам в Криму подають ранкову каву із фейєрверками , чудово
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23.09.2023 09:16 Відповісти
НАСА пише, що у сузір'ї Андромеди зараз "метеоритні дощі".
Готуйтесь, крисчанЄ.
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23.09.2023 09:19 Відповісти
..
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23.09.2023 09:22 Відповісти
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23.09.2023 09:23 Відповісти
🤣
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23.09.2023 09:40 Відповісти
Це все угорці,хочуть в Севастопольській народній республіці побудувати свою школу,депутатів і спікера севастопольського народу.
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23.09.2023 09:25 Відповісти
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито роботу ППО. Джерело: https://censor.net/ua/p3445201
Шо - знову русняве певео обстріляло штаб ЧФ , чи аеродром якийсь , або склад зброї ??
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23.09.2023 09:28 Відповісти
Зараз всі українці відчувають солодкий смак відплати, так тримати, капец кримському пво, тепер будуть кацапів розмотувати щоденно..
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23.09.2023 09:33 Відповісти
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23.09.2023 09:44 Відповісти
Зачем сирена? Это же камни с неба
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23.09.2023 09:47 Відповісти
щоб ніхто ненароком не пропустив таку радість
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23.09.2023 10:02 Відповісти
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23.09.2023 10:13 Відповісти
просто бессмертная фотка
потом из неё сделают плакаты и будут слагать легенды)
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23.09.2023 13:51 Відповісти
то він показує, "А вот столько камней с неба" )
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23.09.2023 14:33 Відповісти
так это же сигнал ПКО - противокаменной обороны
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23.09.2023 10:17 Відповісти
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23.09.2023 10:15 Відповісти
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23.09.2023 11:24 Відповісти
Гойда
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23.09.2023 10:26 Відповісти
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23.09.2023 10:28 Відповісти
Мусила горіти трава. Чому не повідомили, що вона горіла? Де трава, питаю? Чи загинув спориш? Спориш, чи ти гориш?
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23.09.2023 10:35 Відповісти
Орать сірєни. З переляку про "падєжи" забули?!
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23.09.2023 10:46 Відповісти
Доброго ранку, крисчанє !
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23.09.2023 10:53 Відповісти
Біля Інкерману, нафтобаза Чорноморського дірявого флоту
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23.09.2023 11:19 Відповісти
Сирена - класична музика для "русскава міра". Звикайте.
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23.09.2023 11:52 Відповісти
Смерть окупантам та зрадникам!
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23.09.2023 13:43 Відповісти
цікаво, вони згадають традицію руського флоту топити власні корита*
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23.09.2023 13:58 Відповісти
 
 