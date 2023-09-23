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армія рф (13581) ліквідація (1997) знищення (4247)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 460 осіб (+510 за добу), 4 655 танків, 6 210 артсистем, 8 912 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 275 460 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 275460 (+510) осіб,
танків - 4655 (+11) од,
бойових броньованих машин - 8912 (+21) од,
артилерійських систем - 6210 (+33) од,
РСЗВ - 789 (+4) од,
засоби ППО - 530 (+2) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4867 (+8),
крилаті ракети - 1518 (+1),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8716 (+26) од,
спеціальна техніка - 912 (+0).

Також читайте: На Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували понад 200 окупантів, - Сили оборони

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 460 осіб (+510 за добу), 4 655 танків, 6 210 артсистем, 8 912 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Відмінна робот,дякую ЗСУ.
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23.09.2023 09:11
+15
Минув 3499 день москальсько-української війни.
97!!! одиниць техніки та 510!! чумардосів.
Арта 37!!!, броня 32!, логістика 26!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 2 - 0.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 274 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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23.09.2023 09:22
+7
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23.09.2023 09:25
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Правила форума Рада форумчан
Відмінна робот,дякую ЗСУ.
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23.09.2023 09:11 Відповісти
Арта б'є місячний рекорд на сьогодні з початку вересня 703 ствола (серпень 691). ББМ вийшли на ювілейну пряму.
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23.09.2023 09:20 Відповісти
Минув 3499 день москальсько-української війни.
97!!! одиниць техніки та 510!! чумардосів.
Арта 37!!!, броня 32!, логістика 26!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 2 - 0.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 274 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
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23.09.2023 09:22 Відповісти
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23.09.2023 09:25 Відповісти
Розпочато четверту чверть третьої сотні тисяч!!!
Вітаю, панове!
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23.09.2023 12:04 Відповісти
Такие новости всегда приятно читать
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23.09.2023 09:31 Відповісти
Арта в кацапні поступово закінчується. Зі складів майже все робоче вигрібли. Нових стволів нема - спецсталь німецька, верстати німецькі.
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23.09.2023 09:33 Відповісти
Відремонтують "царь-пушку"
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23.09.2023 09:44 Відповісти
Неделю назад (ГУР):

"РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих" <...>3050 артсистем; ➡️ 920 РСЗО;

А у лютим 2023тому пугали со ссылкой на foreign policy что рф собрала 1900 танков и 2700 артсистем......

The Ukrainian military estimates that Russia already has 1,800 tanks, 3,950 armored vehicles, 2,700 artillery systems
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23.09.2023 11:19 Відповісти
"Арта в кацапні поступово закінчується." - звідки знаєш? 1) фіг-його знає, скільки її там ще
2) у кндр, ірану та китаю її ще прірва 3) у їхніх втратах не видно якості знищенного (видно лише у РСЗО, але те що там видно - набагато менше 20% наявного у 2022році) 4) не повіриш, але вони її ще й ремонтують , скільки? 5%? 10%?...50%? - невідомо.
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23.09.2023 09:59 Відповісти
Один здравый комментатор.... Пока все комментаторы и интернет "перемалыватели" и всякие переживальщики не будут сами производить оружие, а не думать, что "всё само как то образуется" или что кто-то за них всё организует, коренного перелома не будет. В Московии каждый год 1 280 000 мужчин вырастает до призывного возраста. Даже если только половина из них годна и их будут загребать....
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23.09.2023 11:26 Відповісти
В мережі є супутникові знимки відкритих майданчиків зберігання кацапської арти. Там залишились лише бру,хт без стволів. Робочі стволи вже познімали. Якщо дійсно цікавишся, можеш знайти ці знімки.
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23.09.2023 10:10 Відповісти
Кожний день зранку шукаю втрати ворога Підіймає настрій,коли бачу значні втрати рашки Але завжди виникає одне питання--перебита гусениця танка, чи відбили колесо в арти--це також втрата в техніці ,чи ні? Дуже хотілось би,щоб втрати---були назавжди і не піддавались ремонту СЛАВА НАШИМ ЗСУ,
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23.09.2023 10:24 Відповісти
275 з половиною ьисяч спермодонорів, вже ніколи не обрюхатать кацапських свиноматок, а отже орда в майбутьньому буде вже не така численна!
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23.09.2023 11:16 Відповісти
за стабільної лінії зіткнення до ремонту надходить близько 70-80% пошкоджених танків и ббм,
скільки з них ремонтується - невідомо, але щось таки ремонтується. думаю,
у нас ремонтується краще, але й у ворога відновлення, без сумніву, теж якось працює...
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23.09.2023 11:19 Відповісти
 
 