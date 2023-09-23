Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 460 осіб (+510 за добу), 4 655 танків, 6 210 артсистем, 8 912 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 275 460 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 275460 (+510) осіб,
танків - 4655 (+11) од,
бойових броньованих машин - 8912 (+21) од,
артилерійських систем - 6210 (+33) од,
РСЗВ - 789 (+4) од,
засоби ППО - 530 (+2) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4867 (+8),
крилаті ракети - 1518 (+1),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8716 (+26) од,
спеціальна техніка - 912 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
97!!! одиниць техніки та 510!! чумардосів.
Арта 37!!!, броня 32!, логістика 26!
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 2 - 0.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 274 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
Вітаю, панове!
"РФ сосредоточила на наших временно оккупированных территориях и на Крымском полуострове более 420 тысяч военнослужащих" <...>3050 артсистем; ➡️ 920 РСЗО;
А у лютим 2023тому пугали со ссылкой на foreign policy что рф собрала 1900 танков и 2700 артсистем......
The Ukrainian military estimates that Russia already has 1,800 tanks, 3,950 armored vehicles, 2,700 artillery systems
2) у кндр, ірану та китаю її ще прірва 3) у їхніх втратах не видно якості знищенного (видно лише у РСЗО, але те що там видно - набагато менше 20% наявного у 2022році) 4) не повіриш, але вони її ще й ремонтують , скільки? 5%? 10%?...50%? - невідомо.
скільки з них ремонтується - невідомо, але щось таки ремонтується. думаю,
у нас ремонтується краще, але й у ворога відновлення, без сумніву, теж якось працює...