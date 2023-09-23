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З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У мережі оприлюднили перші супутникові знімки наслідків ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим. Реалії".
Видання показало супутникові знімки американської компанії Planet Labs від 21 вересня та 22 вересня, коли було завдано удару.
На знімках видно, що в п'ятницю вдень будівля штабу була серйозно пошкоджена. Дим і руйнування видно навіть із космосу.
Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.
Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.
Топ коментарі
+25 albano miner
показати весь коментар23.09.2023 09:39
+13 arye z.
показати весь коментар23.09.2023 09:44
+7 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар23.09.2023 10:24
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Будь ласка, зачекайте...
Крымский бархатный сезон.
Теплое еще море и уже не жаркий воздух, фрукты, виноград...
А плюс к этому еще и незабываемые зрелища.
"Отдыхайте на курортах Крыма"(реклама советского времени)
для тех кто любит теплое пиво и потных женщин
что ещё нужно рашисту, чтобы уйти красиво?🤣🤣🤣🤣
а НАТО ще і не починали....
https://static.hromadske.radio/2023/09/Seva.mp4?_=1
Вони воліли "наносити удари по центрам принятя рішинь!".
Він мовив " ну добре!",і вддав наказ.
Будівля ще є,а штабу Чорн. Флотілії рашистів вже нема.
ВИДЕО В Севастополе воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Слава Зеленському!(але тільки тому шо воно не знало про дану операцію). Єрдак певно собі аж волосся в жилах вирвав від сліпої ненависті до Буданова(ага щас, Буданов теж доволі подозрілий фрукт)
Он стоит пустой - они еще с 2020 года начали обживать защищенный подземный командный пункт ЧФ. Весь Севастополь стоит на подземных штольнях со складами, базами, штабами. Все видели подземную стоянку подводных лодок в Балаклаве? Немцы подземные штольни Инкермана даже "Густавом" и "Большой Бертой" не пробивали.
Эти ракеты, которых очень мало надо использовать для уничтожения командных машин комплексов С-300. И не тратить их на пусковые установки, а именно командные машины и поштучно. Дальность С-300, которые стреляют по Харькову и Запорожью равна дальности Шторм Шэдов. И количество было одинаковое. Но продюсерам нужна картинка и шоб было побольше дыма. Вот только француз сказал, шо больше SCALPов не будет - закончились уже у них. Думаю то же и английскими ракетами. А С-300 утюжат Запорожье!
Поэтому американцы уже предупредили, что если дадут АТАКАМСы, то чуть-чуть...
Правильно все-таки сказал Агиль Заде - нам АТАКАМСы и не нужны по-большому счету - нам нужно ПВО! Чтобы прикрыть Днепр и Южмаш, Запорожье и Мотор-Сич. И самим уже клепать Нептуны, громы, Сапсаны и украинские шахеды под защитой.
Но этот зеленый Вирховноговнокамандувач только и может по корпоративам сшибать на жизнь себе и кордебалету!
бот, .то мне даже читать трудно.
а не то шоб смеяться над такими нелепыми попытками дикаря прикрыть свою окровавленную рожу цветочком ромашки.
пригожин - минус, боты = тупее
https://hromadske.radio/news/2023/09/23/udar-po-chornomorskomu-flotu-rf-budanov-povidomyv-pro-vtraty-okupantiv
23.09.2023 11:17 Відповісти Керування спамом Мені подобається
Pan Kotskyi
ну и два тоже "поляка"
бота проласкали.
Буданов, ты где??77
я не "лайкал", а то писали шо за "лайк" тут у нас челу дали 2 полновесных годочка.
это правда, написал же Шапошников и там есть решение суда и туда.
мля...... это п......... равда?
а то идиоты думали шо сталиниста выбрать и он станет очень добрым, а не сталиным - жри.те
срань ржущая. весело нагаласавали? насавали себе без в*ЗЕлина.
г*споди, за что Буданову все это то?
А два кацапских генерала, которых у них как бомбей на Арбате - это божья роса в глаза зрителям представления Квартал идет на войну. Кацапы хоть и дурные, но умнее Бубочки и обучаемы. Больше нет таких ударов, как по Макеевскому ПТУ, и нет больше двухчасовых построений для встречи комиссии, как в Херсоне.
Лучше бы накрыли где-то под Бердянском Ка-52 на аэродроме, или С-300 под Токмаком - вот это цели. И ПВО там гораздо слабее, чем в Севастополе.
щоб знищити 100 мосКАЛьських комплексів с300 треба декілька сотень ракет на десятки і сотні мільйонів доларів, а щоб знищити одного дегенерата, який віддає наказ використовувати ці с300 для обстрілів України треба вже на порядки менше грошей!
змії голову рубають, а не хвіст!
https://static.hromadske.radio/2023/09/Seva.mp4?_=1
Не той тепер штаб флоту, і акваторія не та...
передали і будьонов чомусь їх заникав.... чого б це? а може будьонов мосКАЛьський кріт?
всі кидають пред'яви притулі за супутники і всі чомусь магічним чином забули, хто тими супутниками користується і хто має звітувати за їх використання!