З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ. ФОТО

У мережі оприлюднили перші супутникові знімки наслідків ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим. Реалії".

Видання показало супутникові знімки американської компанії Planet Labs від 21 вересня та 22 вересня, коли було завдано удару.

На знімках видно, що в п'ятницю вдень будівля штабу була серйозно пошкоджена. Дим і руйнування видно навіть із космосу.

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Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.

Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.