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Севастополь (467) Чорноморський флот рф (507)

З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

севастополь,чф,штаб

У мережі оприлюднили перші супутникові знімки наслідків ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим. Реалії".

Видання показало супутникові знімки американської компанії Planet Labs від 21 вересня та 22 вересня, коли було завдано удару.

На знімках видно, що в п'ятницю вдень будівля штабу була серйозно пошкоджена. Дим і руйнування видно навіть із космосу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ураження штабу Чорноморського флоту РФ під час наради керівників - результат спецоперації "Крабовая ловушка", - ССО

З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ 01
З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ 02
З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ 03
З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ 04
З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ 05
З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ 06
З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ 07
З’явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ 08

Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.

Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
"бархатный сезон" в разгаре
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23.09.2023 09:39
+13
Вторая половина августа - сентябрь.
Крымский бархатный сезон.
Теплое еще море и уже не жаркий воздух, фрукты, виноград...
А плюс к этому еще и незабываемые зрелища.
"Отдыхайте на курортах Крыма"(реклама советского времени)
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23.09.2023 09:44
+7
Він скучає тому, що екіпаж з наради не повернувся на борт.
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23.09.2023 10:24
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"бархатный сезон" в разгаре
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23.09.2023 09:39 Відповісти
Вторая половина августа - сентябрь.
Крымский бархатный сезон.
Теплое еще море и уже не жаркий воздух, фрукты, виноград...
А плюс к этому еще и незабываемые зрелища.
"Отдыхайте на курортах Крыма"(реклама советского времени)
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23.09.2023 09:44 Відповісти
подогрели нежаркий воздух
для тех кто любит теплое пиво и потных женщин
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23.09.2023 11:28 Відповісти
Севас, бархатный сезон, белый адмиральский мундир....

что ещё нужно рашисту, чтобы уйти красиво?🤣🤣🤣🤣
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23.09.2023 11:30 Відповісти
Да -- товарнии вид і шкуру кацапів попортили
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23.09.2023 09:39 Відповісти
Там кораблик стоит без дела, скучает. Недалеко. И вряд ли туристический. Наверняка, есть еще такие, которым скучно. Вот я о них. По-моему это важнее двух генералов и пятерых капитанов первого ранга.
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23.09.2023 09:46 Відповісти
На Google Maps видно, що там стояли 4 таких і ще один вітрильник. А також південніше ще купка стоїть.
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23.09.2023 10:12 Відповісти
Він скучає тому, що екіпаж з наради не повернувся на борт.
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23.09.2023 10:24 Відповісти
Штабс-капітан - Чорний!
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23.09.2023 09:47 Відповісти
Занадто гуманно
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23.09.2023 09:48 Відповісти
Прямо в лузу.Шедеврально.
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23.09.2023 09:50 Відповісти
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23.09.2023 09:53 Відповісти
Усьо ...
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23.09.2023 09:57 Відповісти
Жоп@ сімоньян😁
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23.09.2023 10:14 Відповісти
И вонища от горящей щетины...
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24.09.2023 12:59 Відповісти
Якісь ніжні ці ракети, даровані. Треба свої роботи
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23.09.2023 09:53 Відповісти
так вперед - йди повчись 10 років, а потім йди в КБ Промінь і конструюй. а то так написав шо хз - може то яхве має ракети зробити?
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23.09.2023 10:14 Відповісти
Трохи не так. Вони занадто толєрантні. До під@рів.
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23.09.2023 10:15 Відповісти
подивись на цю "ніжність"...- та ТОЧНІСТЬ !!!!
а НАТО ще і не починали....
https://static.hromadske.radio/2023/09/Seva.mp4?_=1
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23.09.2023 11:20 Відповісти
Укропи приготували єнералів табака
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23.09.2023 10:13 Відповісти
Повідомляють, про вибух у районі Інкермана в Криму. Там знаходиться нафтобаза Чорноморського флоту
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23.09.2023 10:15 Відповісти
Нарешті Залужний почув расєян!
Вони воліли "наносити удари по центрам принятя рішинь!".
Він мовив " ну добре!",і вддав наказ.
Будівля ще є,а штабу Чорн. Флотілії рашистів вже нема.
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23.09.2023 10:17 Відповісти
.... на кладбище
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23.09.2023 10:18 Відповісти
Людей также просят выходить из автомобилей, перекрывать газ, не использовать лифты и т.д.
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23.09.2023 10:22 Відповісти
Не заходить в туалет...
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23.09.2023 10:27 Відповісти
скрепно - прямо на улице можно сходить в штаны, камни с неба же, сами просили то
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23.09.2023 11:22 Відповісти
интересно как ся чувствует ЦРУ, которое пол-века стращало Вашингтон шо совок\парашка - супер смерддИ-ржава і треба ше 100 млрд. на укріплення оборони Нью-йорка
Слава Зеленському!(але тільки тому шо воно не знало про дану операцію). Єрдак певно собі аж волосся в жилах вирвав від сліпої ненависті до Буданова(ага щас, Буданов теж доволі подозрілий фрукт)
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23.09.2023 10:17 Відповісти
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23.09.2023 10:18 Відповісти
На фига нам тот штаб нужен был - чувствуется рука продюсера "Слуги народа"!
Он стоит пустой - они еще с 2020 года начали обживать защищенный подземный командный пункт ЧФ. Весь Севастополь стоит на подземных штольнях со складами, базами, штабами. Все видели подземную стоянку подводных лодок в Балаклаве? Немцы подземные штольни Инкермана даже "Густавом" и "Большой Бертой" не пробивали.
Эти ракеты, которых очень мало надо использовать для уничтожения командных машин комплексов С-300. И не тратить их на пусковые установки, а именно командные машины и поштучно. Дальность С-300, которые стреляют по Харькову и Запорожью равна дальности Шторм Шэдов. И количество было одинаковое. Но продюсерам нужна картинка и шоб было побольше дыма. Вот только француз сказал, шо больше SCALPов не будет - закончились уже у них. Думаю то же и английскими ракетами. А С-300 утюжат Запорожье!
Поэтому американцы уже предупредили, что если дадут АТАКАМСы, то чуть-чуть...
Правильно все-таки сказал Агиль Заде - нам АТАКАМСы и не нужны по-большому счету - нам нужно ПВО! Чтобы прикрыть Днепр и Южмаш, Запорожье и Мотор-Сич. И самим уже клепать Нептуны, громы, Сапсаны и украинские шахеды под защитой.
Но этот зеленый Вирховноговнокамандувач только и может по корпоративам сшибать на жизнь себе и кордебалету!
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23.09.2023 10:27 Відповісти
https://hromadske.radio/news/2023/09/23/udar-po-chornomorskomu-flotu-rf-budanov-povidomyv-pro-vtraty-okupantiv
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23.09.2023 11:17 Відповісти
Все правильно. Але "нарот" вимагає "хліба і видовищ". Із хлібом дякуючи хліборобам все поки що норм. Тому треба "видовищ". За будь-яку ціну.
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23.09.2023 11:55 Відповісти
более классичного текста от врагов трудно придумать.
бот, .то мне даже читать трудно.
а не то шоб смеяться над такими нелепыми попытками дикаря прикрыть свою окровавленную рожу цветочком ромашки.
пригожин - минус, боты = тупее
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23.09.2023 12:52 Відповісти
я гражданин Украины

https://hromadske.radio/news/2023/09/23/udar-po-chornomorskomu-flotu-rf-budanov-povidomyv-pro-vtraty-okupantiv

23.09.2023 11:17 Відповісти Керування спамом Мені подобається

Pan Kotskyi

ну и два тоже "поляка"
бота проласкали.
Буданов, ты где??77
я не "лайкал", а то писали шо за "лайк" тут у нас челу дали 2 полновесных годочка.
это правда, написал же Шапошников и там есть решение суда и туда.
мля...... это п......... равда?
а то идиоты думали шо сталиниста выбрать и он станет очень добрым, а не сталиным - жри.те
срань ржущая. весело нагаласавали? насавали себе без в*ЗЕлина.
г*споди, за что Буданову все это то?
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23.09.2023 12:57 Відповісти
ти був в танку чи впав в кому, коли недавно публікували відео тріумфальних українських ударів по мосКАЛьських с400 'тріумф'?
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23.09.2023 13:37 Відповісти
Знаю! Этим готовили удары по Севастополю. Но уничтожение подводной лодки и БДК - это успех, хотя нам не говорят, сколько ракет таки сбили кацапские ПВО. А ведь сбили обязательно. Но это успех!
А два кацапских генерала, которых у них как бомбей на Арбате - это божья роса в глаза зрителям представления Квартал идет на войну. Кацапы хоть и дурные, но умнее Бубочки и обучаемы. Больше нет таких ударов, как по Макеевскому ПТУ, и нет больше двухчасовых построений для встречи комиссии, как в Херсоне.
Лучше бы накрыли где-то под Бердянском Ка-52 на аэродроме, или С-300 под Токмаком - вот это цели. И ПВО там гораздо слабее, чем в Севастополе.
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23.09.2023 13:46 Відповісти
кожен наступний жирний мосКАЛьський генерал/адмірал/хз хто зна ще, хто вступить на посаду після смерті попереднього, вже буде з набагато меншим запалом і бажанням обстрілювати Україну ракетами, бо буде знати, що відплата буде і конкретно по ньому!

щоб знищити 100 мосКАЛьських комплексів с300 треба декілька сотень ракет на десятки і сотні мільйонів доларів, а щоб знищити одного дегенерата, який віддає наказ використовувати ці с300 для обстрілів України треба вже на порядки менше грошей!

змії голову рубають, а не хвіст!
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23.09.2023 15:29 Відповісти
Так то димова завіса, як на керченському мосту же ж!
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23.09.2023 10:28 Відповісти
"святыню" роз..бали , і це дійсно свято
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23.09.2023 10:58 Відповісти
гарно прилітае...точно...по- ЗСУ/НАТІВСьки...
https://static.hromadske.radio/2023/09/Seva.mp4?_=1
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23.09.2023 11:16 Відповісти
Дим-димок від ракет, мов чудові літа,
Не той тепер штаб флоту, і акваторія не та...
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23.09.2023 11:49 Відповісти
Кальян знатный курнули всем штабом.
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23.09.2023 12:38 Відповісти
"...супутникові знімки американської компанії Planet Labs..." це чудово. А де ж знімки зі супутника, що Притула купив за наші гроші? Він же супер який крутий, не сховаєшся, скрізь хмари бачить! ... А взагалі, хтось бачив хоч один знімок з цього супутника?
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23.09.2023 12:50 Відповісти
спитай в будьонова! супутники йому передали у використання.
передали і будьонов чомусь їх заникав.... чого б це? а може будьонов мосКАЛьський кріт?

всі кидають пред'яви притулі за супутники і всі чомусь магічним чином забули, хто тими супутниками користується і хто має звітувати за їх використання!
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23.09.2023 15:32 Відповісти
Ракета прилетіла на маячок, який нашим молодим партизанам вдалось вмонтувати прямо в командуючого, як це вдалося не повідомляють,відомо тільки що це трапилось в бані. Від командуючого вже знайдено кокарду, інші частини шукають
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23.09.2023 13:54 Відповісти
 
 