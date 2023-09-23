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Удар по Кременчуку: пошкоджено будинки, 32 людини постраждали. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В результаті ракетної атаки на Кременчук Полтавської області вибуховою хвилею пошкоджено декілька житлових будинків в центральній частині міста.

Про це повідомив у фейсбуці мер Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибиті вікна, пошкоджена покрівля, подекуди є руйнування оздоблення фасадів. Зараз вже працює спеціальна комісія, яка обстежує обʼєкти і фіксує всі пошкодження. Мешканці, чиє майно постраждало, отримають компенсації. Фінансування буде забезпечино ОВА та міським бюджетом. Усі міські служби задіяні в процесі усунення пошкоджень будинків", - йдеться у повідомленні.

Малецький також уточнив, що пошукові роботи завершено.

"Постраждали 32 людини, серед них троє дітей. 16 осіб госпіталізовано, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Рятувальна операція після удару російської ракети по об’єкту інфраструктури в Кременчуку завершена, загинула 1 людина, поранено 31, - ОВА

Удар по Кременчуку: пошкоджено будинки, 32 людини постраждали 01
Удар по Кременчуку: пошкоджено будинки, 32 людини постраждали 02
Удар по Кременчуку: пошкоджено будинки, 32 людини постраждали 03
Удар по Кременчуку: пошкоджено будинки, 32 людини постраждали 04
Удар по Кременчуку: пошкоджено будинки, 32 людини постраждали 05

Автор: Ірина Дашківська
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да какой нахрен аэродром... мозги надо иметь
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23.09.2023 14:16 Відповісти
Stas Stas 3688b11e мозги надо иметь...Будь ласка! Відповідайте ввічливо боту патрушева про координати аеродрому
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23.09.2023 14:30 Відповісти
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23.09.2023 14:47 Відповісти
🙏🙏🙏
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24.09.2023 15:16 Відповісти
 
 