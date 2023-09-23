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Київська область (3136) зброя (5771) військкомат (377) підозра (356)

На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

арсенал,зброя

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який зберігав арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Київської області

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з ТЦК і СП Київської області за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). За даними слідства, підозрюваний незаконно зберігав зброю та боєприпаси", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що проведено 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

Дивіться також: Затримано ще трьох військкоматівців та посадовця ВЛК, які за хабарі "списували" ухилянтів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.

Також встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до вказаного правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття в Самбірському ТЦК: підозрюваних військових відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці

На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів 01
На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів 02
На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів 03
На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів 04
На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів 05
На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів 06
На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів 07
На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів 08

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
такий арсенал має бути у кожного українця, тоді не було б Буч
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23.09.2023 15:25
+18
Він зробив (тримав) запас зброї для тероборони на випадок спроби повторної окупації. Висновок тільки один - навчіться ховати, бо "зелені" жидобільшовики паталогічно бояться озброєних українців.
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23.09.2023 15:25
+10
А може бути, що готувався до партизанської боротьби? З огляду на зусилля різного штибу "миротворців" змусити Україну до капітуляції?
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23.09.2023 15:20
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Прапорщик мабуть !
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23.09.2023 15:01 Відповісти
як на мене більше схоже на рашистську кансєрву яка щось готувала...
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23.09.2023 15:06 Відповісти
Шо готувала?
Готувався, що якщо кацапня знову піде на Бучу, Ірпінь, Макарів і Бородянку, буряти та інші мордовці не згвалтували його дружину і не вбили його дітей.
Чи війна вже закінчилась?
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23.09.2023 16:21 Відповісти
наприклад диверсії з групою поплічників-хіба такого ніколи не було в Украні?
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23.09.2023 16:36 Відповісти
Ну да, ну да...
З бучанцями не спілкувались після звільнення Київщини?
Їх евакуювали в перших числах квітня через моє село. Жінок і дітей. В жинок обличчя сірі. Очі порожні. Молодих чоловіків майже не було. Бо "нільзя оружіє насєлєнію. Могут Д'єрьмака пораніть".
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23.09.2023 17:48 Відповісти
а що хіба коли почалось вторгнення не роздавали громадянам зброю не формували тро-я це бачив своїми очами...
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23.09.2023 17:52 Відповісти
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. С Источник: https://censor.net/ru/p3445245
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23.09.2023 20:32 Відповісти
👍👍👍👍👍👍
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23.09.2023 20:10 Відповісти
скоріше 100% прапорщик
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23.09.2023 15:15 Відповісти
В Украине нет прапорщиков
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23.09.2023 15:41 Відповісти
Прапорщик - це не військове звання, це поклик душі!
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23.09.2023 23:27 Відповісти
Прапорщик - до обеда думает,что ******** в части,а после обеда,-как винести...
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25.09.2023 08:34 Відповісти
Мабуть УБД.

Сейф-шафа виявився незамкненим. Порушення !
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23.09.2023 15:08 Відповісти
А може бути, що готувався до партизанської боротьби? З огляду на зусилля різного штибу "миротворців" змусити Україну до капітуляції?
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23.09.2023 15:20 Відповісти
такий арсенал має бути у кожного українця, тоді не було б Буч
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23.09.2023 15:25 Відповісти
Згоден. Але проблема, як визначити українця? Ніби і горілку п'є, і салом закусює, і на свята у вишиванці... І одночасно - "адіннарот", "какая разніца", "хоть паржом", "лішбинєпарашенко"...
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23.09.2023 15:41 Відповісти
Він зробив (тримав) запас зброї для тероборони на випадок спроби повторної окупації. Висновок тільки один - навчіться ховати, бо "зелені" жидобільшовики паталогічно бояться озброєних українців.
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23.09.2023 15:25 Відповісти
Все можна зрозуміти,але навіщо ракета ПТУР?Для чого,з чого він планував запускати???
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23.09.2023 15:26 Відповісти
Можливо, кум має з чого запускати?
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23.09.2023 15:43 Відповісти
Бо заряд до ПТУРа можно використати як направлений фугас.
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23.09.2023 15:56 Відповісти
ПТУР можно с треноги запускать
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23.09.2023 19:39 Відповісти
Щоб знову коктейлі молотова не колотити
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23.09.2023 20:13 Відповісти
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Источник: https://censor.net/ru/p3445245

??? Это как
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23.09.2023 15:30 Відповісти
Підозра за фактом незаконного поводження зі зброєю та ************ (ч. 1 ст. 263 КК України)
Затримання мабуть відбулося в РФ. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ
Джерело: https://censor.net/ru/p3445245
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23.09.2023 15:39 Відповісти
Гугл транслейт при ререкладі з російської завжди міняє Україну на "рф".
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23.09.2023 15:45 Відповісти
Понятно, админы видимо им переводили.
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23.09.2023 15:59 Відповісти
Підозрюю, що більшість авторів дописів на ЦН досі пишуть росєзиком.
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23.09.2023 16:10 Відповісти
Навіть порожні гільзи складав у ящик. Планував обміняти на патрони з доплатою?
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23.09.2023 15:32 Відповісти
Мляяя... ВОГи та ЄДПРи, стопудово купа статей ЗУ "Про боротьбу з тероризмом" та й причепом ККУ.
"Нацарював" дурник собі мінімум років на сім.
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23.09.2023 15:37 Відповісти
Отримає можливість грати у шашки у вільний час. Щоправда вже не у толові, в які грав на волі.
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23.09.2023 16:40 Відповісти
Одна з вимог ********* - демілітарізація України - вилучити в людей зброю, яку роздали 24-25.02 (бо зелені на чолі із Зе так ******* підготувались до вторгнення, що Київ не було кому захищати).
Така сама вимога і в Генеральної прокуратури України.
Висновок: ГПУ = *********...
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23.09.2023 16:10 Відповісти
тцк перетворюються на якісь банди
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23.09.2023 16:12 Відповісти
Зе із Дерьмаком і жирним Спікером, який проти заборони упц мп, бояться, що після Перемоги люди зі зброєю потягнуть їх на шибеницю.
Прокуратура - "шестьоркі " Зе-шобли"...
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23.09.2023 16:14 Відповісти
Хотілось би знати, яка кількість такої зброї, або зброї взятої патріотами без дозволу з арсеналів, допомогли у перші дні зупинити кацапських паскуд?!!!
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23.09.2023 16:15 Відповісти
Оце питання кремль найбільш турбує. Тобі теж хочеться це знати?
Злочини проти цивільного населення із використанням цієї зброї були? В тебе є підтверджені факти?
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23.09.2023 16:23 Відповісти
Я так дивлюсь, що значна кількість читачів цензор.нет трохи придурковаті.
Вони щиро вважають, що після звалу Бєнєдіктової ГПУ, яка контролюється Єрмаком-Татаровим, стала на шлях виправлення і тепер не виконує вказівки ОПи. Не переслідує патріотів, не відмазує сепарню і вату, заарештувала Ванютку Бакланова, допросила чорношкарпеточного Данилова, як він готував країну до війни, зняла звинувачення з генералів Кривоноса і Марченка.
Ви реально???
Ну-ну. Залишайтесь придурками...
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23.09.2023 17:24 Відповісти
О же ж... "процесуальні керівники" , трясця вам. Таки всунули свого носа довгого. Нічого, хоч деякі кроти з "процесуального керівництва" спалилися завчасно.
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23.09.2023 21:12 Відповісти
Єдиний тцкашник, якого потрібно нагородити - не на віли в Іспанії гроші спустив,а в Україні збирався жити і порядок наводити. Патріот не на словах.
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24.09.2023 00:08 Відповісти
 
 