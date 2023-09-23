На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів. ФОТОрепортаж

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який зберігав арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Київської області

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з ТЦК і СП Київської області за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). За даними слідства, підозрюваний незаконно зберігав зброю та боєприпаси", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що проведено 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

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Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.

Також встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до вказаного правопорушення.

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