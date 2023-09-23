На Київщині викрито посадовця військкомату, який незаконно зберігав арсенал зброї та боєприпасів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Київська обласна прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який зберігав арсенал зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Київської області
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з ТЦК і СП Київської області за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК України). За даними слідства, підозрюваний незаконно зберігав зброю та боєприпаси", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що проведено 22 обшуки в квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.
Також встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до вказаного правопорушення.
Будь ласка, зачекайте...
Готувався, що якщо кацапня знову піде на Бучу, Ірпінь, Макарів і Бородянку, буряти та інші мордовці не згвалтували його дружину і не вбили його дітей.
Чи війна вже закінчилась?
З бучанцями не спілкувались після звільнення Київщини?
Їх евакуювали в перших числах квітня через моє село. Жінок і дітей. В жинок обличчя сірі. Очі порожні. Молодих чоловіків майже не було. Бо "нільзя оружіє насєлєнію. Могут Д'єрьмака пораніть".
Сейф-шафа виявився незамкненим. Порушення !
??? Это как
Затримання мабуть відбулося в РФ. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ
Джерело: https://censor.net/ru/p3445245
"Нацарював" дурник собі мінімум років на сім.
Така сама вимога і в Генеральної прокуратури України.
Висновок: ГПУ = *********...
Прокуратура - "шестьоркі " Зе-шобли"...
Злочини проти цивільного населення із використанням цієї зброї були? В тебе є підтверджені факти?
Вони щиро вважають, що після звалу Бєнєдіктової ГПУ, яка контролюється Єрмаком-Татаровим, стала на шлях виправлення і тепер не виконує вказівки ОПи. Не переслідує патріотів, не відмазує сепарню і вату, заарештувала Ванютку Бакланова, допросила чорношкарпеточного Данилова, як він готував країну до війни, зняла звинувачення з генералів Кривоноса і Марченка.
Ви реально???
Ну-ну. Залишайтесь придурками...