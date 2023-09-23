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У Москві з будівлі Прикордонної академії ФСБ РФ демонтують напис "Чужой земли мы не хотим ни пяди". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
З будівлі Прикордонної академії ФСБ РФ у Москві демонтують напис "Чужой земли мы не хотим ни пяди".
Відповідні фото демонтажних робіт опубліковані у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
"З Москви передають – з прикордонної академії знімають гасло "Чужої землі ми не хочемо ні п'яді", - йдеться у описі під фото.
Топ коментарі
+48 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар23.09.2023 16:35
+44 Павло ШОвте
показати весь коментар23.09.2023 16:29
+29 Яр Холодний
показати весь коментар23.09.2023 17:06
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Будь ласка, зачекайте...
і про самого сталіна чимало приказок було негарних
У цілому надпис виглядає:
"Чужої землі ми не хочемо ні п'яді, но і своєї вершка не отдамо".
І знаття цього надпису, може означати як і зміну парадигми "ми мирная страна" на бойовий агресивний угар пропаганди.
Так і зі зменшенням натяків на неможливість втрат ВЛАСНИХ земель!
-чужую абваравалі,
Но,єслі,нада,то ))))
Білгород,Курск,Ростів,Орел
Весь Дон! - Україні!
Карелію - фінам!
Кьонігсберг - німцям
Даоляо - пекінесам!
а,Курили - Японії!
Атдадім!!!
А остальные - ***** штоле?
Видно, що це новий тренд у політиці пропагування рашизму на пітьмі.
Из «Марша трактористов», написанного для кинофильма «Трактористы», 1938г.
Но удобреньем быть готовы.
Особенно когда Китай уже неспешно переваривает бывшие территории "россии"