У Москві з будівлі Прикордонної академії ФСБ РФ демонтують напис "Чужой земли мы не хотим ни пяди". ФОТО

З будівлі Прикордонної академії ФСБ РФ у Москві демонтують напис "Чужой земли мы не хотим ни пяди".

Відповідні фото демонтажних робіт опубліковані у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

"З Москви передають – з прикордонної академії знімають гасло "Чужої землі ми не хочемо ні п'яді", - йдеться у описі під фото.

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