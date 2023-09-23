УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11917 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажЗа кордоном
31 475 52
москва (1103) ФСБ (1348)

У Москві з будівлі Прикордонної академії ФСБ РФ демонтують напис "Чужой земли мы не хотим ни пяди". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

З будівлі Прикордонної академії ФСБ РФ у Москві демонтують напис "Чужой земли мы не хотим ни пяди".

Відповідні фото демонтажних робіт опубліковані у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

"З Москви передають – з прикордонної академії знімають гасло "Чужої землі ми не хочемо ні п'яді", - йдеться у описі під фото.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ перевіряє високопосадовців Росгвардії на причетність до заколоту "вагнерівців", - ISW

У Москві з будівлі Прикордонної академії ФСБ РФ демонтують напис Чужой земли мы не хотим ни пяди 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Новиє трагічєскіє дєталі
показати весь коментар
23.09.2023 16:35
+44
Герб совко∆рочерів

показати весь коментар
23.09.2023 16:29
+29
"Чужой земли мы захотели, *****...Теперь свою китайцам атдадим!""
показати весь коментар
23.09.2023 17:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Застидалися, бо таки закортіло.
показати весь коментар
23.09.2023 16:26 Відповісти
Та нє, розмріялись. Замінюють на "у расії нєт граніц"
показати весь коментар
23.09.2023 16:42 Відповісти
Герб совко∆рочерів

показати весь коментар
23.09.2023 16:29 Відповісти
Смерть і голод…
показати весь коментар
23.09.2023 17:13 Відповісти
Серп і молот - смерть і голод
показати весь коментар
23.09.2023 17:13 Відповісти
таке вперше почув від моєї бабуні - простої колгоспниці за сталіна

і про самого сталіна чимало приказок було негарних
показати весь коментар
23.09.2023 17:41 Відповісти
У них дотепер серп в- яйах,клевець - в голові!!
показати весь коментар
23.09.2023 19:06 Відповісти
Котрі ніколи не працювали ні серпом, ні молотом...
показати весь коментар
24.09.2023 11:59 Відповісти
Чужих ракет мы не хотим прилёта,но и штаба черноморского не хотим
показати весь коментар
23.09.2023 16:31 Відповісти
Але ж їм завжди мало землі,тому все навколо їхнє.Поки кулю не отримають.І вже нічого їм не треба
показати весь коментар
23.09.2023 16:31 Відповісти
Їхні землі там, де курка-мутант народилась!
показати весь коментар
23.09.2023 16:36 Відповісти
Їхня єдина земля - на кладовищі.
показати весь коментар
23.09.2023 16:39 Відповісти
"... на глибині 2 м", - Залужний.
показати весь коментар
23.09.2023 16:42 Відповісти
Ну то в Індії,там завжди якісь уроди з'являються
показати весь коментар
23.09.2023 19:08 Відповісти
Да может им просто денег выделили на то, чтобы сделали всё по-модному - "бегущую строку" или еще какой-нибудь "неон" смонтировали чтобы.
показати весь коментар
23.09.2023 16:32 Відповісти
Таки хотят? Без проблем, будет каждому 2х1х2.
показати весь коментар
23.09.2023 16:32 Відповісти
Москаль якщо не збреше, то й не дихне.
показати весь коментар
23.09.2023 16:33 Відповісти
Викрівляете!
У цілому надпис виглядає:
"Чужої землі ми не хочемо ні п'яді, но і своєї вершка не отдамо".
І знаття цього надпису, може означати як і зміну парадигми "ми мирная страна" на бойовий агресивний угар пропаганди.
Так і зі зменшенням натяків на неможливість втрат ВЛАСНИХ земель!
показати весь коментар
23.09.2023 16:34 Відповісти
Замінять напис на "Чужой земли мы захотели, *****..."
показати весь коментар
23.09.2023 16:44 Відповісти
"Чужой земли мы захотели, *****...Теперь свою китайцам атдадим!""
показати весь коментар
23.09.2023 17:06 Відповісти
А,може,інакше:
-чужую абваравалі,
Но,єслі,нада,то ))))
Білгород,Курск,Ростів,Орел
Весь Дон! - Україні!
Карелію - фінам!
Кьонігсберг - німцям
Даоляо - пекінесам!
а,Курили - Японії!
Атдадім!!!
показати весь коментар
23.09.2023 19:19 Відповісти
Новиє трагічєскіє дєталі
показати весь коментар
23.09.2023 16:35 Відповісти
патєрь нєт...
показати весь коментар
23.09.2023 16:40 Відповісти
Нєт, писали что была адна патєря..
показати весь коментар
23.09.2023 16:55 Відповісти
І то, заблудшая.
показати весь коментар
23.09.2023 17:01 Відповісти
зауважу! це не трагічні новини це свято! щоб вам рашистам проклятим так прилітало щоденно по два-три рази на день!!!
показати весь коментар
23.09.2023 16:40 Відповісти
Зауваження прийняті
показати весь коментар
23.09.2023 16:41 Відповісти
зауважу! це не трагічні новини це свято! щоб вам рашистам проклятим так прилітало щоденно по два-три рази на день!!!
показати весь коментар
23.09.2023 16:41 Відповісти
Главное, что люди не пострадали.
показати весь коментар
23.09.2023 17:44 Відповісти
Больше половины из них - офицеры.
А остальные - ***** штоле?
показати весь коментар
23.09.2023 17:46 Відповісти
Ага, тільки їх тут вже чверть мільйона гниє бо "Чужой земли мы не хотим ни пяди"? А якого хЄра ви тоді тут хочетеа? А в Африці? А в Сірії? Шо, просто так, пострЄлять тузЄмців захотілось? А-а, ви ж, ******, несете "мір, май і труд" у всьому світі! Ось тільки після вашої "турботи" залишаються тільки могили і розвалини.
показати весь коментар
23.09.2023 16:35 Відповісти
Чужой земли мы не хотим МІ *****
показати весь коментар
23.09.2023 16:36 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 16:37 Відповісти
Я здогадася, замінять на: "Чужой земли мы хотим пяди".
показати весь коментар
23.09.2023 16:38 Відповісти
Ні: "Чужой земли мы все хотим. Мы - ***** !"
показати весь коментар
23.09.2023 16:45 Відповісти
Значить там таки усвідомлюють, що загарбують в Україні не свою, а чужу землю.
Видно, що це новий тренд у політиці пропагування рашизму на пітьмі.
показати весь коментар
23.09.2023 16:39 Відповісти
Будут вешать новый лозунг: "В чужой земле мы здохнем - мы *****"....
показати весь коментар
23.09.2023 16:44 Відповісти
Там было продолжение: "но и своей вершка не отдадим". Уже отдали Китаю и будет ещё.
показати весь коментар
23.09.2023 16:46 Відповісти
Не "віддали" , а лише трішки повернули...
показати весь коментар
23.09.2023 20:09 Відповісти
Країна-брехня. Нація-популяція брехунів. А як старанно, падлюки, хором тягнуть й по сі пори: "...Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны." Хочуть, хочуть, виродки. А щє більше хочуть "білу ладу". Яку всі й отримають. В чорному мішку.
показати весь коментар
23.09.2023 16:51 Відповісти
Брехня у кожному вислові.
показати весь коментар
23.09.2023 16:57 Відповісти
Вже «хаттім» ? То наїстесь,тварюки. Досхочу.
показати весь коментар
23.09.2023 17:04 Відповісти
Ага, і квартіру на Пєчєрскіх пагарбах
показати весь коментар
23.09.2023 17:16 Відповісти
"Чужой земли мы не хотим ни пяди, / Но и своей вершка не отдадим."
Из «Марша трактористов», написанного для кинофильма «Трактористы», 1938г.
показати весь коментар
23.09.2023 17:23 Відповісти
Чужой земли мы не хотим,
Но удобреньем быть готовы.
показати весь коментар
23.09.2023 17:25 Відповісти
Може це тому, що свою доведеться віддавати? І далеко не "клочок"...
показати весь коментар
23.09.2023 17:28 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2023 17:32 Відповісти
Жапарожье чьйо?
показати весь коментар
23.09.2023 18:01 Відповісти
Зміна принципів? Часові реалії або правда "проштовхнулась".
показати весь коментар
23.09.2023 18:08 Відповісти
у кремль будуть переносити.
показати весь коментар
23.09.2023 18:45 Відповісти
А ще "хатят лі рускіє вайни" - та вони тільки на це і здатні: самі облаштувати життя не вміють, тому із заздрості руйнують навколишнім. Дикуни, які так і залишились монголо-татарами, розбавленими бурятами-якутами.
показати весь коментар
23.09.2023 20:45 Відповісти
Московитам стало ясно, что вопрос очень скользкий.
Особенно когда Китай уже неспешно переваривает бывшие территории "россии"
показати весь коментар
23.09.2023 22:12 Відповісти
 
 