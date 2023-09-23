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Медикам 82-ї десантно-штурмової бригади треба допомога на ремонт машин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Військовим медикам 82-ї десантно-штурмової бригади потрібна допомога у поповнені втрат техніки, зокрема, у ремонті автомобілів.

Про це у фейсбуці повідомив військовослужбовець 82-ї десантно-штурмової бригади Юрій Бондар (Шаман), інформує Цензор.НЕТ.

"Отже друзі у нас + 2 автівки від Ініціатива Е+ для поповнення втрат техніки. Машини вже на СТО . Проводимо огляд, виявляємо недоліки, сервісуємо (заміна рідин, фільтрів) та стаємо до виконання завдань.

Нам необхідна ваша підтримка та допомога! Станом на сьогодні у нас 3 автомобіля в ремонті. Плюс необхідна заправка для перекидання авто з СТО в зону роботи наших підрозділів.

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Прошу всіх і кожного, хто має можливість, долучитись, допомогти.

Бути добру!" - розповів він.

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Медикам 82-ї десантно-штурмової бригади треба допомога на ремонт машин 01
Медикам 82-ї десантно-штурмової бригади треба допомога на ремонт машин 02
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То, що в статті писано, практично любе СТО може потягти без напрягу. Чому такий широкий запит?
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23.09.2023 19:05 Відповісти
Огусто. Читайте уважно . 2 одиниці на сто , ще декілька в іншому місті . Вчора забрали санітарне авто і віддали більше 120 тис.грн народних коштів за ремонт. Потягне любе сто ? Я край як не люблю коментаторів типу вас , котрі не знають питання , а розповідають як все просто
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24.09.2023 22:23 Відповісти
Разом до перемоги.
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23.09.2023 20:01 Відповісти
Ми у себе в медичній роті вирішили питання дуже просто - всі отримають зарплатню, тому по наказу всі щомісячно скидають на касу по 1000. Хто не скинув - ганьба.
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23.09.2023 20:06 Відповісти
Новий світ ви не відкрили . Ми скидаємось від 2000 тис і більше , кожен і щомісяця. Люба серйозна поломка кран порту одного і бюджету нема половини. А підрозділ окрім того тратить кошти на влаштування місця чергування , прийому поранених , госпітальне відділення і так далі . Тому що ви можете вирішити по 1 тис.грн з особи мені взагалі не зрозуміло .
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24.09.2023 22:20 Відповісти
 
 