Вночі окупанти обстріляли та скинули боєприпаси з БпЛА на Нікопольський район Дніпропетровщини, є поранений. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Ворог продовжує терор мирного населення Нікопольщини. 6 разів вдарили по району з безпілотників та артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
У Нікополі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні. Стан важкий. У самому місті пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок.
У Червоногригорівській громаді снаряди агресора понівечили 4 приватні будинки, авто, лінії електропередач. Гатили російські війська також по Мирівській та Покровській сільській громадах. Наслідки уточнюються.
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