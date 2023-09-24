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Американські підприємці готові здійснювати масштабні інвестиції в Україну, - Зеленський

Фото Цензор.НЕТ Економіка

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів Сполучених Штатів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на зустрічі були присутні Майкл Блумберг, Ларрі Фінк, Філіпп Гільдебранд, Білл Акман, Баррі Стернліхт, Кен Гріффін, Джонатан Грей, Ерік Шмідт, Роберт Крафт та інші.

"Обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів. Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в нашу країну одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки. Працюємо для перемоги й відбудови України", - додав Зеленський.

Також читайте: Ми зацікавлені у приході канадського бізнесу в Україну, - Зеленський

Американські підприємці готові здійснювати масштабні інвестиції в Україну, - Зеленський 01
Американські підприємці готові здійснювати масштабні інвестиції в Україну, - Зеленський 02
Американські підприємці готові здійснювати масштабні інвестиції в Україну, - Зеленський 03
Американські підприємці готові здійснювати масштабні інвестиції в Україну, - Зеленський 04
Американські підприємці готові здійснювати масштабні інвестиції в Україну, - Зеленський 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
може нянь на всіх не вистачити
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24.09.2023 11:31
+15
І "без д'єрмака і жизнь нє така".Зелений в нужник теж з д'єрмаком ходить?
Американці давно йому казали прибрати д'єрмака -бо він токсичний. Але боневтік назло його скрізь за собою таскає.
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24.09.2023 11:36
+12
побачили завхоза та вирішили, що такого "хазяйствєнніка" не можна лишати без піаніни
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24.09.2023 11:34
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може нянь на всіх не вистачити
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24.09.2023 11:31 Відповісти
Подивіться на Єрмака на 4 фото, у нього, аж срака засвербіла від передчуття великих грошей. Хоча про ті інвестиції ще вилами по воді написано.
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24.09.2023 12:45 Відповісти
зачем??????? чтобы зе банда все разворовала??????????
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24.09.2023 11:31 Відповісти
побачили завхоза та вирішили, що такого "хазяйствєнніка" не можна лишати без піаніни
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24.09.2023 11:34 Відповісти
І "без д'єрмака і жизнь нє така".Зелений в нужник теж з д'єрмаком ходить?
Американці давно йому казали прибрати д'єрмака -бо він токсичний. Але боневтік назло його скрізь за собою таскає.
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24.09.2023 11:36 Відповісти
А потім дивується чому зброї не дають.
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24.09.2023 12:22 Відповісти
Як би там був один зеленьский то це такий сором би був. Йому потрібна людина яка його направляє куди треба
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24.09.2023 12:32 Відповісти
а ЗЕленоморді вже раді! буде що розпилювати!
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24.09.2023 11:37 Відповісти
Так, вони готові, але є нюанс: Зєля і його шобла ніколи не створять таких умов у державі, щоб ця готовність була реалізована у конкретні інвестиції
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24.09.2023 11:39 Відповісти
Так, вони готові, але є нюанс: "підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в нашу країну одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки"

Тобто це все буде не скоро і вже без зеленського.
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24.09.2023 11:56 Відповісти
причому "одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки" - це як раз оптимістичний прогноз, бо американські підприємці та фінансисти після завершення війни будуть ще пару скликань до ВР придивлятись, яке гівно мудрий нарід обирає в парламент.
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24.09.2023 12:07 Відповісти
Тобто легенько так і ненав'язливо підводить до капітуляції.
Доречі, а самі американські підприємці з висловлюванням цього ... згодні? Щось ніде не бачив підтвердження!
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24.09.2023 12:33 Відповісти
Тобто легенько так і ненав'язливо підводить до того, що готовність здійснювати масштабні інвестиції в нашу країну у них з'явиться одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки для їх інвестицій. Тобто років через п'ятнадцять. Але це не точно, бо цей процес буде залежати від подальших виборів мудрого наріду.
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24.09.2023 16:30 Відповісти
Бачу Дєрмак вже порахував скільки ********!
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24.09.2023 11:43 Відповісти
а дєрьмак, от чувак-с! в кожній дірці він Тампакс™ )))
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24.09.2023 11:48 Відповісти
Потирают руки, уже предвкушают как будут пилить бабло американцев
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24.09.2023 11:49 Відповісти
І тут Остапа понесло ... Ще трохи і нам владімірссанич розкаже про міжгалактичні Нью Васюкі, які ось-ось тучно заколосяться завдяки його "мудрому керівництву"... Просто одного строку владімірссаничу та його ОПі не вистачило, щоб вже аканчатєльно і бєзповоротно зробити з України "цвєтущій сад" з мільярдом дерев та щасливими є-бабусями...
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24.09.2023 11:50 Відповісти
3,5 года назад уже были "миллиардные инвестиции из Омана". Где этот мощный старик?
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24.09.2023 11:50 Відповісти
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24.09.2023 11:51 Відповісти
Хотя и стар - все ж получу Чего хочу...
Если не встанет - бородой защекочу...
У-у..
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24.09.2023 11:57 Відповісти
Разум подсказывает, что врать надо весело и складно. Кто подсказывает Зеленскому, большая загадка.
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24.09.2023 11:50 Відповісти
Судячи з фото присутні дивляться на тупорилого з іронією, як на клоуна. Що і не дивно.
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24.09.2023 11:53 Відповісти
З Саудівської Аравії (Еміратів) були такі "потужні" інвестиції, що економіка стартонула наче ракета, а ВВП кожного місяця на 40% підіймався. Ага!

А от "оманські інвестиції" Україна відхаркує кров'ю.
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24.09.2023 12:05 Відповісти
Інвестиції знайдуть, це правда,але не для зеболота, бо сьогодні можеш говорити,що хочеш, як насправді було,то твій фейс і спітнілі долоні усе показали. Немає віри "політикам"офісу преЗЕ.
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24.09.2023 12:08 Відповісти
Як казав Чекалкін:"шановні інвестори, вкладайте свої гроші в Україну, де ваше не пропадало?!"
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24.09.2023 12:08 Відповісти
Ну, хоч в сорочці і брюках на фото, а не в спідньому.
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24.09.2023 12:11 Відповісти
Таке марення несе ! Зовсім плох став !
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24.09.2023 12:18 Відповісти
А хіба він щось колись інше ніс?
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24.09.2023 12:21 Відповісти
Хай тягнуть свої інвестиції і Петріоти, щоб ті інвестиції з повітря захищати
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24.09.2023 12:22 Відповісти
Бред какой-то. Кто-то верит Зелескому?
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24.09.2023 12:40 Відповісти
Може хай вже Дєрьмак і всі документи підписує? Сенсу від Шмарклі!
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24.09.2023 12:47 Відповісти
До Конгресу США цього вилупка уже не впустили. Д.Байден мав дуже короткочасну зустріч, яку розпочав і закінчив приблизно словами "припиніть розкрадати власну країну!".
Цю зелену камарілью треба негайно відправляти у відставку і судити, поки вони не угробили Україну. А до цього справа іде - спочатку вони розвалили оборонку, ракетну програму, ппо і про, потім безперешкодно пропустили кацапів на материкову частину України через найбільш укріплену лінію оборони на Півдні, потім дали і дають майже безперешкодно нищити енергетику, інфраструктуру, промисловість, порти, наші міста, убивати наших людей. А самі гарячково розкрадають те, що кацапи ще не добили. І терпляче вичікують поки на фронтах загине Цвіт нашої Нації.
Далі вони доведуть країну (як назвав президент Дуда - "утопленика) до краху і підпишуть ганебний "мирний" договір (читай- капітуляцію), розвівши руками - "а що я ще міг зробити?" Кинуть Україну знекрівлену і пограбовану СВОЇМИ Ж ГНИДАМИ під ноги кацапам.
Скинути, судити і скарати.
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24.09.2023 12:52 Відповісти
Ага, цю камарілью розігнати і вибрати іншу камарілью. Мудрий нарід обере для себе ще гіршу владу. Не сумнівайся!
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24.09.2023 13:55 Відповісти
Во, звиздит! ....как дышит.
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24.09.2023 13:01 Відповісти
Поки буде війна ніхто не інвестуватиме в Україну, крім того, якщо після її закінчення не буде гарантій безпеки - також не інвестуватимуть. Якщо війна триватиме довго, то просто не буде робочої сили, відповідно не буде кому працювати бо більшість чоловіків або загинуть, або повернуться інвалідами чи з букетом хвороб. Звісно, всі ці молоді пенсіонери, родичі чиновників. менти та зеки яких не чіпає ТЦК працювати на заводи теж не підуть. Крім того не забуваймо ще про корупцію, відкати, вимагання від пожежників, санстанцій, енергокомпаній і т.п. та відсутність стабільних правил ведення бізнесу і в результаті бажання інвестувати щось в це болото пропаде в будь-кого.
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24.09.2023 13:08 Відповісти
Саме цей сценарій і хоче втілити в Україні пуйло і його банда продовжуючи війну на виснаження.
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24.09.2023 13:57 Відповісти
В 2019-му після візиту в Японію теж росказував про міл'ярди інвестицій. Після вояжу в Оман - теж міл'ярди інвестицій. Після візиту в США в 2020 - теж ніс брєд про договори на десятки міл'ярдів, і побудову 20 шт. атомних реакторів Вестінгаузом. Ні копійки реально не прийшло с тих пір в Укураїну. Ні копійки
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24.09.2023 14:02 Відповісти
Вові сниться шум бабла,
Дзенькіт доларів в тумані...
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24.09.2023 14:06 Відповісти
гониш
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24.09.2023 14:20 Відповісти
Ніяких інвестицій в Україну не було з 2019 року з часів приходу до влади в Україні "зеленого маникена- говоруна",котрим рулить ,через агента "козирного" рашистське фсб.Ніяких інвестицій в Україну не буде і дальше ,адже "зе зедент".їдучи в інші країни бере із собою рашистського агента, котрий і є тим "пугалом" котре має відлякувати не тільки інвестиції в Україну , а й добросусідські відносини,постачання зброї,гуманітарної допомоги,фінансів і т.д і т.п.
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24.09.2023 14:25 Відповісти
Поки зелене шобло при владi - нiякого толку не буде.
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24.09.2023 14:28 Відповісти
Беня и кодло потирают руки
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24.09.2023 14:34 Відповісти
І тут Кі́ссінджер, дружок пуйла, якраз напроти лідора. Який дивний збіг.

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24.09.2023 17:45 Відповісти
Воно не дибіл. Це просто маріонетка в руках зермака.
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24.09.2023 19:14 Відповісти
Як на це відреагує хвиля інвестицій з Оману?
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24.09.2023 19:15 Відповісти
На фото 1 всі ржуть з акуратно побритого клоуна.
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24.09.2023 19:21 Відповісти
 
 