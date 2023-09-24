Американські підприємці готові здійснювати масштабні інвестиції в Україну, - Зеленський
Фото Цензор.НЕТ Економіка
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів Сполучених Штатів.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на зустрічі були присутні Майкл Блумберг, Ларрі Фінк, Філіпп Гільдебранд, Білл Акман, Баррі Стернліхт, Кен Гріффін, Джонатан Грей, Ерік Шмідт, Роберт Крафт та інші.
"Обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів. Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в нашу країну одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки. Працюємо для перемоги й відбудови України", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Американці давно йому казали прибрати д'єрмака -бо він токсичний. Але боневтік назло його скрізь за собою таскає.
Тобто це все буде не скоро і вже без зеленського.
Доречі, а самі американські підприємці з висловлюванням цього ... згодні? Щось ніде не бачив підтвердження!
Если не встанет - бородой защекочу...
У-у..
А от "оманські інвестиції" Україна відхаркує кров'ю.
Цю зелену камарілью треба негайно відправляти у відставку і судити, поки вони не угробили Україну. А до цього справа іде - спочатку вони розвалили оборонку, ракетну програму, ппо і про, потім безперешкодно пропустили кацапів на материкову частину України через найбільш укріплену лінію оборони на Півдні, потім дали і дають майже безперешкодно нищити енергетику, інфраструктуру, промисловість, порти, наші міста, убивати наших людей. А самі гарячково розкрадають те, що кацапи ще не добили. І терпляче вичікують поки на фронтах загине Цвіт нашої Нації.
Далі вони доведуть країну (як назвав президент Дуда - "утопленика) до краху і підпишуть ганебний "мирний" договір (читай- капітуляцію), розвівши руками - "а що я ще міг зробити?" Кинуть Україну знекрівлену і пограбовану СВОЇМИ Ж ГНИДАМИ під ноги кацапам.
Скинути, судити і скарати.
Дзенькіт доларів в тумані...