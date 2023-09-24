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Ворог обстріляв Малу Токмачку та Оріхів, двоє людей загинули. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двоє загиблих внаслідок чергового обстрілу прифронтової території Запорізької області, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 23 вересня 2023 року під час ворожої атаки по с. Мала Токмачка Запорізької області загинула цивільна особа.

Також повідомляється, що 22 вересня 2023 року військовослужбовці збройних сил РФ здійснили черговий прицільний обстріл об'єктів цивільної інфраструктури міста Оріхів. Загинула жінка. Зазнали руйнувань будинки місцевих мешканців.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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Ворог обстріляв Малу Токмачку та Оріхів, двоє людей загинули 01
Ворог обстріляв Малу Токмачку та Оріхів, двоє людей загинули 02
Ворог обстріляв Малу Токмачку та Оріхів, двоє людей загинули 03

Автор: Ірина Дашківська
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24.09.2023 11:51 Відповісти
Ворог свідомо і щоденно вбиває мирних громадян це геноцид .
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24.09.2023 12:28 Відповісти
 
 