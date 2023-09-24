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На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті Антон Ігошин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На війні проти російських окупантів загинув 27-річний боєць із Херсону Антон Ігошин.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила херсонська волонтерка Катерина Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Дитина своїх батьків. Дитина для моєї мами, її виховательки. Дитина для моєї сестри, його тренера. І для всіх тренерів і педагогів. Друг наших дітей... Вічна пам'ять! Велика подяка. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

До початку повномасштабного вторгнення Антон Ігошин займався професійно стрибками на батуті та мав розряд майстра спорту. Загиблому воїну було 27 років.

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На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті Антон Ігошин 01
На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті Антон Ігошин 02

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+33
Вартові України, молоді,перспективні,мотивовані. Тепер ваша доля бути Вартовими Небесної Сотні. Вічна Пам'ять Герою!
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24.09.2023 13:16
+28
Дуже дуже боляче коли бачу такі повідомлення...
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24.09.2023 13:23
+23
Нестерпний біль за нашими Героями 😪😪😪
Світла памʼять Антону ,
та щирі співчуття родині і всім друзям цього сміливого і відважного Героя !!
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24.09.2023 13:24
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Вартові України, молоді,перспективні,мотивовані. Тепер ваша доля бути Вартовими Небесної Сотні. Вічна Пам'ять Герою!
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24.09.2023 13:16 Відповісти
Дуже дуже боляче коли бачу такі повідомлення...
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24.09.2023 13:23 Відповісти
Нестерпний біль за нашими Героями 😪😪😪
Світла памʼять Антону ,
та щирі співчуття родині і всім друзям цього сміливого і відважного Героя !!
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24.09.2023 13:24 Відповісти
Низький уклін ВАМ, Захисникам України! Вибачте, мамо і тато!!
Вгодовані кнури, з урядового кварталу (в миру-квартал95), тільки губами плямкають з 2019 р. впродовж усього часу НЕпідготовки України до московської ПОВНОМАШТАБНОЇ війни!

За смерть Українців їм ОСОБИСТО треба нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ по статтям КримКодексу!
Воєнний злочинець з московії, *****, БУДЕ ПОКАРАНИЙ разом з орками!
Смерть московитам ***** !!
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24.09.2023 13:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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24.09.2023 13:56 Відповісти
красивый, молодой парень.. и закончил жить, из за тварей расейских.. ояень больно
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24.09.2023 14:29 Відповісти
Жаль гинуть кращі а всяке бидло "уставшие от войни" продовжує бикувати.
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24.09.2023 14:34 Відповісти
R.I.P.
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24.09.2023 15:41 Відповісти
Вечная память павшим героям защитникам УКРАИНЫ!
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24.09.2023 16:58 Відповісти
Вічна пам"ять Герою,який віддав своє життя за вільну Україну!
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24.09.2023 20:43 Відповісти
 
 