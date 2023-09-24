На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті Антон Ігошин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
На війні проти російських окупантів загинув 27-річний боєць із Херсону Антон Ігошин.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила херсонська волонтерка Катерина Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Дитина своїх батьків. Дитина для моєї мами, її виховательки. Дитина для моєї сестри, його тренера. І для всіх тренерів і педагогів. Друг наших дітей... Вічна пам'ять! Велика подяка. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
До початку повномасштабного вторгнення Антон Ігошин займався професійно стрибками на батуті та мав розряд майстра спорту. Загиблому воїну було 27 років.
Топ коментарі
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+23 Amber
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Світла памʼять Антону ,
та щирі співчуття родині і всім друзям цього сміливого і відважного Героя !!
Вгодовані кнури, з урядового кварталу (в миру-квартал95), тільки губами плямкають з 2019 р. впродовж усього часу НЕпідготовки України до московської ПОВНОМАШТАБНОЇ війни!
За смерть Українців їм ОСОБИСТО треба нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ по статтям КримКодексу!
Воєнний злочинець з московії, *****, БУДЕ ПОКАРАНИЙ разом з орками!
Смерть московитам ***** !!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!