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Бабин Яр (157) Голокост (136)

Євреї у Києві вшанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Щорічна церемонія в пам’ять євреїв, убитих в ході масових розстрілів 1941 року, відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Спільну поминальну молитву для представників єврейських організацій та громад Києва провів у Символічній синагозі "Місце для роздумів" головний рабин Києва та України, президент Об'єднання юдейських релігійних організацій Яків Дов Блайх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Восени 1941 року фашисти розстріляли на цьому місці десятки тисяч євреїв. Це сталося напередодні свята Йом Кіпур. У Києві не залишилося жодної єврейської родини, яка б не стала жертвою цієї трагедії. Тому нам так важливо пам'ятати про це ще і тому, що террор, який зараз відбувається на нашій землі, має бути зупинений", - звернувся до присутніх Блайх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін, щоб ти здох", – кияни, які в дитинстві пережили Бабин Яр, звернулися до лідера РФ

Трагедія у Бабиному Яру в роки Другої Світової війни стала всесвітнім символом Голокосту. 29 вересня 1941 року нацисти розпочали в урочищі масові розстріли єврейського населення Києва. Того дня було розстріляно понад 22 тисячі людей. Конвеєр смерті на тому не зупинився, і до середини жовтня кількість жертв перевищила 50 тисяч.

За різними оцінками, в Бабиному Яру було вбито від 70 до 150 тисяч людей, серед яких від 50 до 70 тисяч євреїв, а також радянські військовополонені, діячі Української національної ради, роми, пацієнти психіатричної лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спільна міжцерковна молитва пам’яті жертв Голокосту відбулась у Бабиному Яру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Євреї у Києві вшанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру 01
Євреї у Києві вшанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру 02
Євреї у Києві вшанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру 03
Євреї у Києві вшанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру 04
Євреї у Києві вшанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру 05
Євреї у Києві вшанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру 06

Фото - Укрінформ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Євреї повільно, повзуче але неухильно пробують запустити лапу і установити свою монополію на Бабин Яр і трагічні події, що там відбулися. У Бабиному Ярі погибли не тільки і не стільки євреї, як в основному українці. Цей пейсатий демарш ображає десятки тисяч українців і їхніх родичів. Дивує і обурює позиція київської влади : такі заходи мали би відзначатися спільними молитвами українських церков у присутності киян - не євреїв. Це місце страти не тільки євреїв, це не єврейське місто, це столиця України. І це Українська Держава. Прийде час і цьому буде ще дана належна оцінка, але уже зараз ми вимагаємо поваги до Української Нації, на Українській Землі!
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24.09.2023 20:22
+15
а що та з визнанням голодомору українців , спричиненому на 90% вашими соплеменніками?ще не на часі?
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24.09.2023 20:06
+14
нічого не маю проти євреїв бо живу півжиття в майже єврейському кварталі але вони повинні навчитись брати на себе відповідальність за злочини своїх співвірян навіть з комуністичною ідеологією теж а не тікати в тору
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24.09.2023 20:19
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А можеш дати посилання на якогось українського антисеміта?
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24.09.2023 22:44 Відповісти
Да легко: "Виктор Федорович" из комментариев на Цензор.нет
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24.09.2023 22:57 Відповісти
І все?...а з відомих публічних людей?
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24.09.2023 23:08 Відповісти
почему "все"? здесь, на этом обсуждении вас - больше половины. А публичные люди обычно тщательно выбирают выражения. Проблема только в том, что когда делают отчеты ЦРУ, в них говорят о бытовом антисемитизме, а не о высказываниях депутатов Рады или министров правительства.
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24.09.2023 23:22 Відповісти
А ти впевнений, що я не єврей?
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25.09.2023 00:25 Відповісти
До зєлєнського рівень антисемітизму в Україні був найнижчим в Європі - 5%. Для порівняння у Франції цей рівень 24%. Відверто корупційна діяльність зеленського та його кодла (в першій сотні депутатів партії зелєнського "слуга народу 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел і лише 9 українців) і масова втеча жидів з України суттєво збільшує цей рівень...
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25.09.2023 05:50 Відповісти
А на могилу Олени Теліги і інших бандерівців які були розстріляні у Бабиному Яру, вони теж сьогодні поклали квіти, пом'янули їх у Царстві небесному? У позаддень коли Україна допустила їх до себе веселитися під час нашої великої трагедії.
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24.09.2023 22:28 Відповісти
А вы сходили с цветами на могилу Олены? Нет, конечно. Так чего они должны?
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24.09.2023 22:39 Відповісти
"Я вам нічіво нє должен" - чиї слова?
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24.09.2023 22:54 Відповісти
каким боком "не должен" до того, что "Альфред"с Цензора не ходил к Олене на могилу?
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24.09.2023 22:58 Відповісти
А це показник національного вектору влади.
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25.09.2023 01:04 Відповісти
А євреї євреїв не розстрілювали? тільки українці та німці?
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25.09.2023 00:27 Відповісти
В СМИ Канады, Украины, Литвы прочел, какую военную помощь Израиль оказывает Украине, а московиты, продолжают работать по методичкам ФСБ, пытаясь вбить клин в отношениях между Украиной и Израилем.

Помощь Израиля Украине , названия статей:
- американские HIMARS, израильский Lynx работают: склады армии РФ горят, СМИ от 4.08.23
- Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны Украине, в 2023, - 300 тыс. боеприпасов
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel
- Израиль передал Украине, через страны Европы, кассетные мины M971, собственной разработки
- ВСУ получило от Словении 28 танков М-55S, модернизированных израильской компанией Ельбит

Страны ЕС заказывают в Израиле вооружения, для восполнения оружия, переданных Украине:
- немецкие ВВС арендуют семь израильских "Геронов" - это десятилетний фрахт на сумму около миллиарда евро.
- Германия закупает противоракетные комплексы "Хец" на 4 миллиарда евро.
- Финляндия запасается израильской "Пращой Давида" на сумму 316 миллионов евро
- Нидерланды приобретают за 300 миллионов евро 20 реактивных артиллерийских комплексов PULS для поражения целей на больших расстояниях (аналогичные израильские комплексы LUNX находятся на вооруженииВСУ)
- в начале января Дания заявила о заказе ракет PULS и артиллерийские орудия ATMOS
- Израиль разработал технологию модернизации советских танков и самолетов, модернизировал их , они находятся на вооружении ВСУ
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24.09.2023 23:57 Відповісти
Было сообщение, что Израиль передал Кипру, недавно, 200 танков Меркава, военные комментаторы ожидают появление танков из Кипра в Украине....
Кстати, в СМИ Канады, я читал, что Израиль уничтожил иранский завод в Сирии и Иране, по изготовлению беспилотников.....неужели СМИ Украины не отметили это событие.
Да, Израиль никогда не сообщает о своих операциях в Иране и Сирии или о поставках вооружения в Украину (только через третьи страны).
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25.09.2023 00:10 Відповісти
Друзья, антисемитские комментарии в Украине, имею реакцию в странах, помогающих Украине.
Капитан Первого ранга ВМС США, Табах, который месяцами живет в Киеве, помогая ВСУ, в своем видео рассказал: известный бизнесмен из США, ежемесячно выделял Украине 1 млн. долларов.
Когда он услышал, в одном из телеканалов Украины, антисемитское выражение, он прекратил финансовую помощь Украине.
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25.09.2023 01:14 Відповісти
Тобто в Україні не геноцид українців, а антисемітизм...путін тієї ж самої думки.
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25.09.2023 01:23 Відповісти
Русскаязичьний...а ти моніториш інтернет Ізраїлю, там нема антиукраїнських коментарів?
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25.09.2023 03:57 Відповісти
Про 90 етнічних євреїв в НКВД для "красного словца" від Золотарьова (історик з Харкова). Всі клани в НКВД (їх було три) сформувались в часи громадянської війни. Практично всі чекісти негої були винищені в серпні 1937 року по списках. В 1938 в НКВД бал правив північно-кавказький клан Євдокимова та його правої руки Фриновського, близьких приятелів кольки єжова. А всіх їх згубила саме клановість, цим вони і хизувались завжди. Так само і клан Берії прикінчили в середині 50-х.
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25.09.2023 03:05 Відповісти
НАЧЯЛО...25 июля 1918 года председатель Совета народных комиссаров РСФСР В. И. Ленин подписал декрет СНК «О борьбе с антисемитизмом и еврейскими погромами».
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25.09.2023 03:13 Відповісти
Про антисемітизм в Україні говорять лише росія та Ізраїль. Совпадєніє?
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25.09.2023 03:15 Відповісти
1. В США говорят об антисемтизме , посмотри видео капитана Первого ранга ВМС США, Табаха ( о нем писали выше), который месяцами живет в Украине, помогая ВСУ, где он обвиняет в антисемитизме украинского журналиста.
2. Где ты читал, что Израиль обвиняет Украину в антисемитизме?
Если бы он обвинял, то не поставлял бы вооружения Украине (см. выше), через третьи страны.
3. Московиты, работают по одной методичке ФСБ , пытаясь вбить клин в отношениях Украины и Израиля.
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25.09.2023 03:53 Відповісти
Ізраїль не допомагатиме Україні зброєю: Нетаньяху ...

УНІАН

https://www.unian.ua › Зброя

23 черв. 2023 р. - Ізраїль поки не має наміру передавати Україні летальну зброю.



Посольство Ізраїлю засудило марш на честь Бандери

Радіо Свобода

https://www.radiosvoboda.org › news-bandera-izrail

2 січ. 2022 р. - Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери
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25.09.2023 04:02 Відповісти
Методичка устарела, ты не можешь опровергнуть ни один пункт помощи Украине от Израиля!
Опровергни, например, что Израиль:
- передал 300.000 боеприпасов Украине, в 2023 г. или
- разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём или
- передал Украине, через страны Европы, кассетные мины M971, собственной разработки и т.д. см. выше.
Это при том, что на границе с Израилем, в Сирии - находятся войска врагов Израиля: России и сателитов Ирана, вооружение которых Израиль периодически уничтожает.
Это вопрос времени, когда Израиль уничтожит режим аятолл Ирана...
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25.09.2023 07:13 Відповісти
Ізраїль не допомагатиме Україні зброєю: Нетаньяху ...

УНІАН

https://www.unian.ua › Зброя

23 черв. 2023 р. - Ізраїль поки не має наміру передавати Україні летальну зброю. - ти стверджуєш, що він бреше?
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25.09.2023 09:28 Відповісти
Израиль никогда не подтверждает ни поставку вооружений, ни удары по иранским базам...
Неужели в методичке это не указано??
Привыкли кремлевские тролли, не верить украинским СМИ, которые не сообщали о поставках вооружений Израилем, а сообщали , что израильское вооружение участвует в боях ВСУ.
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27.09.2023 01:01 Відповісти
Семітських народів декілька, жиди серед семітів складають лише менше 10%. Але вони, як і у випадку з Бабиним Яром (та й взагалі наділивши себе правом ділити всіх людей на грішників і праведників за одним-єдиним кретерієм - ставленням до себе, "богоізбраних"), пробують установити монополію і на семітизм, і називають всякі висловлювання і дії проти себе "антисемітизмом", тим самим "підписуючи" до когорти ображених арабів, сирійців, вавілонян... - котрі теж є семітами.
Цим хитрим, чисто жидівським мансом, вони відвертають увагу від істинної причини вікової ненависті до жидів - ідеології СІОНІЗМУ. Свого часу СіОНІЗМ на рівні ООН був визнаний різновидом РАСИЗМУ. Але жидів від цього коробитья як в"юнів на сковорідці, вони цього не бажають визнавати, займаючись словоблудством і шельмовщиною (накшталт цього т.з. "антисемітизму")
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25.09.2023 09:54 Відповісти
Мир свихнулся с оси и ищет в этом виноватых. Кто-то всегда был виноват во всех несчастьях: так удобно. Объясняет все на свете. Даже такие явления как появление протестанства. Мартин Лютер раздувал пламя антисемитизма церковного мракобесия, призывая к уничтожению евреев. И католицизм, защищая себя от новой ереси, объявил, что Реформация появилась под еврейским влиянием. Если уж в Реформации виноваты евреи, то что уж говорить о всем прочем. Антисемиты постоянно кричат о пагубном воздействии евреев на остальное человечество. В таком случае, зачем пользоваться еврейскими изобретениями? Назовем только несколько открытий в области медицины, для того, чтобы перечислить все, сделанное евреями в этой области, не говоря уже о других областях науки, искусства и музыки, нужны энциклопедии. Возьмем только хорошо известные открытия и предупредим антисемитов. Страдающие от сифилиса, не должны лечиться сальварсаном, его открыл еврей П. Эрлих. Даже тест на эту болезнь был разработан евреем А. Вассерманом. То же касается теста для выявления гонореи, открытый евреем А. Нейссером. Сердечникам нельзя пользоваться созданым евреем Л. Траубе дигиталисом. Лекарство от зубной боли, основанное на кокаине, тоже придумал еврей по имени С. Стрикерс. От тифа антисемиту тоже нельзя лечиться, лекарства разработали евреи Ф.Видал и Е.Вайль. Диабетикам придется обойтись без инсулина, открытого евреем О. Минковским. Аспирин был создан евреем Артуром Айхенгрюном и был присвоен арийской фирмой Бауэр. Пирамидон и антипирин тоже создали евреи Спиро и Эйлеге. Тем, кого мучают конвульсии, нельзя употреблять хлоральгидрат, разработанный евреем О. Либерайхом. Больным психически придется страдать дальше до полного умопомрачения, ведь отцом психоанализа был еврей Зигмунд Фройд, а важнейшее исследование было сделано лауреатом Нобелевской премии Отто Лёви. Витамины, необходимые каждому, запрещены антисемитам, ибо они были открыты Йонасом Залком, который, кроме всего прочего, разработал вакцину против полиомелита. Другой еврей, Альберт Сабин, создал другой вид вакцины против полиомелита. Больные дитерией не могут воспользоваться тестом Шика, - Бела Шик был евреем. Группы крови и резус фактор, без которых нельзя сделать переливание крови, тоже были открыты евреем Карл Ландштейнером. Больным туберкулезом придется умирать от болезни, ведь стрептомицин открыл еврей Залман Ваксман. Анатом М.Хенле, изложивший по новому анатомию на основе клеточной теории, и предложивший микробную причину инфекций. Б.Штиллинг, установивший вазомоторную роль симпатической нервной системы, сделал пересадку роговице на кролике. Д.Груби - один из создателей микробиологии и паразитологии. Р.Ремак - основатель эмбриологии, цитологии и нейрогитологии. Л.Траубе - выявивший заболевание почек от сердечной недостаточности. Э.Генох - один из создателей педиатрии и гематологии. Ф.Ю.Кон заложил основы бактериологии. О.Лассар - первооткрыватель лечения кожных и венеричеких болезней. П.Эрлих - основатель современной химотерапии и иммунологии, и М.Оппенхайм, изменивший лицо дерматологии. Ф.Видаль первый применил прививку против брюшного тифа, Л.Заменгоф - основатель витаминологии, Ч.Ломброзо - основатель судебной психиатрии, Х.Кребс - открывший обмен веществ, Вл.Хавкин - создатель прививки против чумы и холеры, а также тройной вакцины (против брюшного тифа и двух разновидностей паратифа). Й.Гольдштейн открыл уровень холестерола, вызывающий сердечную болезнь. Б.Блюмберг открыл причины возникновения и распространения инфекционных болезней. Ф.Липманн описал биосинтезис и метаболизм.
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25.09.2023 16:20 Відповісти
Приведенный выше список только малая часть еврейского вклада в науку, медицину, философию, литературу, музыку и прочие области человеческого гения. Евреи составляют 0,5% населения земного шара, однако 12% нобелевских лауреатов в физике, химии и медицине - евреи. В следующий раз, когда вы встретите антисемита, дайте ему совет, как он может выразить свою ненависть не на словах, а на деле. Пусть перестанет употреблять все, созданное евреями, и прежде всего то, что было создано после 33г. н.э. Интересно, как долго он просуществует?
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25.09.2023 16:23 Відповісти
Всевышний благословил еврейский народ, но само существование евреев является благословлением для всех остальных народов. Благословлением не только в духовной сфере, где евреи принесли миру однобожие и научили варваров основным законам Б-жьим. Господь сказал Аврааму: "И я сделаю тебя народом великим, и благославлю тебя и возвеличу имя твое, и станешь ты примером благословления. Я благословлю благословляющих тебя, а ******* тебя прокляну, и будут благословляться тобою все племена земли"
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25.09.2023 16:24 Відповісти
Потомки нацистских привхостней, которые убивали в Бабьем Яру военнопленных, евреев и украинцев из ОУН, поднимают голос...
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27.09.2023 01:14 Відповісти
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