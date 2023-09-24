Євреї у Києві вшанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Щорічна церемонія в пам’ять євреїв, убитих в ході масових розстрілів 1941 року, відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
Спільну поминальну молитву для представників єврейських організацій та громад Києва провів у Символічній синагозі "Місце для роздумів" головний рабин Києва та України, президент Об'єднання юдейських релігійних організацій Яків Дов Блайх, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Восени 1941 року фашисти розстріляли на цьому місці десятки тисяч євреїв. Це сталося напередодні свята Йом Кіпур. У Києві не залишилося жодної єврейської родини, яка б не стала жертвою цієї трагедії. Тому нам так важливо пам'ятати про це ще і тому, що террор, який зараз відбувається на нашій землі, має бути зупинений", - звернувся до присутніх Блайх.
Трагедія у Бабиному Яру в роки Другої Світової війни стала всесвітнім символом Голокосту. 29 вересня 1941 року нацисти розпочали в урочищі масові розстріли єврейського населення Києва. Того дня було розстріляно понад 22 тисячі людей. Конвеєр смерті на тому не зупинився, і до середини жовтня кількість жертв перевищила 50 тисяч.
За різними оцінками, в Бабиному Яру було вбито від 70 до 150 тисяч людей, серед яких від 50 до 70 тисяч євреїв, а також радянські військовополонені, діячі Української національної ради, роми, пацієнти психіатричної лікарні.
Фото - Укрінформ
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Помощь Израиля Украине , названия статей:
- американские HIMARS, израильский Lynx работают: склады армии РФ горят, СМИ от 4.08.23
- Израиль передал НАТО, свою базу данных по иранским беспилотникам
- Израиль перебросил, по просьбе США, через третьи страны Украине, в 2023, - 300 тыс. боеприпасов
- израильские бронеавтомобили MRAP GAIA Amir, успешно воюют в Украине
- Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём
- Израиль разрешил Эстонии, передать Украине свои противотанковые ракеты Spike, комплекс береговой охраны Blue Spear и ракеты нового поколения Gabriel
- Израиль передал Украине, через страны Европы, кассетные мины M971, собственной разработки
- ВСУ получило от Словении 28 танков М-55S, модернизированных израильской компанией Ельбит
Страны ЕС заказывают в Израиле вооружения, для восполнения оружия, переданных Украине:
- немецкие ВВС арендуют семь израильских "Геронов" - это десятилетний фрахт на сумму около миллиарда евро.
- Германия закупает противоракетные комплексы "Хец" на 4 миллиарда евро.
- Финляндия запасается израильской "Пращой Давида" на сумму 316 миллионов евро
- Нидерланды приобретают за 300 миллионов евро 20 реактивных артиллерийских комплексов PULS для поражения целей на больших расстояниях (аналогичные израильские комплексы LUNX находятся на вооруженииВСУ)
- в начале января Дания заявила о заказе ракет PULS и артиллерийские орудия ATMOS
- Израиль разработал технологию модернизации советских танков и самолетов, модернизировал их , они находятся на вооружении ВСУ
Кстати, в СМИ Канады, я читал, что Израиль уничтожил иранский завод в Сирии и Иране, по изготовлению беспилотников.....неужели СМИ Украины не отметили это событие.
Да, Израиль никогда не сообщает о своих операциях в Иране и Сирии или о поставках вооружения в Украину (только через третьи страны).
Капитан Первого ранга ВМС США, Табах, который месяцами живет в Киеве, помогая ВСУ, в своем видео рассказал: известный бизнесмен из США, ежемесячно выделял Украине 1 млн. долларов.
Когда он услышал, в одном из телеканалов Украины, антисемитское выражение, он прекратил финансовую помощь Украине.
2. Где ты читал, что Израиль обвиняет Украину в антисемитизме?
Если бы он обвинял, то не поставлял бы вооружения Украине (см. выше), через третьи страны.
3. Московиты, работают по одной методичке ФСБ , пытаясь вбить клин в отношениях Украины и Израиля.
УНІАН
https://www.unian.ua › Зброя
23 черв. 2023 р. - Ізраїль поки не має наміру передавати Україні летальну зброю.
Посольство Ізраїлю засудило марш на честь Бандери
Радіо Свобода
https://www.radiosvoboda.org › news-bandera-izrail
2 січ. 2022 р. - Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери
Опровергни, например, что Израиль:
- передал 300.000 боеприпасов Украине, в 2023 г. или
- разрешил членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём или
- передал Украине, через страны Европы, кассетные мины M971, собственной разработки и т.д. см. выше.
Это при том, что на границе с Израилем, в Сирии - находятся войска врагов Израиля: России и сателитов Ирана, вооружение которых Израиль периодически уничтожает.
Это вопрос времени, когда Израиль уничтожит режим аятолл Ирана...
УНІАН
https://www.unian.ua › Зброя
23 черв. 2023 р. - Ізраїль поки не має наміру передавати Україні летальну зброю. - ти стверджуєш, що він бреше?
Неужели в методичке это не указано??
Привыкли кремлевские тролли, не верить украинским СМИ, которые не сообщали о поставках вооружений Израилем, а сообщали , что израильское вооружение участвует в боях ВСУ.
Цим хитрим, чисто жидівським мансом, вони відвертають увагу від істинної причини вікової ненависті до жидів - ідеології СІОНІЗМУ. Свого часу СіОНІЗМ на рівні ООН був визнаний різновидом РАСИЗМУ. Але жидів від цього коробитья як в"юнів на сковорідці, вони цього не бажають визнавати, займаючись словоблудством і шельмовщиною (накшталт цього т.з. "антисемітизму")