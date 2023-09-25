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Дніпропетровщина (2408) обстріл (21421) Нікополь (566)

Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники не припиняють тероризувати населення Дніпропетровської області. Вночі атакували дронами, під ворожим вогнем опинилися дві громади Нікопольського району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі в області наші оборонці неба "працювали" по БпЛА ворога. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили", - йдеться в повідомленні.

Двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Через обстріли сталося дві пожежі, горіла суха трава, вогонь загасили рятувальники. Пошкодження отримало аграрне підприємство та лінія електропередачі.

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Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район 01
Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район 02
Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район 03

Автор: Марина Макєєва
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