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Чеський журнал за допомогою штучного інтелекту розробив форму для росіян, яким дозволили їхати на Олімпіаду у нейтральному статусі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Чеський журнал Reflex відреагував на дозвіл російським і білоруським спортсменам виступити на Олімпіаді – 2024 у Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний сайт журналу. 

У статті зазначається: "Поки російські військові на чолі з військовим злочинцем Володимиром Путіним все ще вбивають мирних жителів в Україні, викрадають українських жінок, ґвалтують і катують усіх, до кого потрапляють, Міжнародний олімпійський комітет подумав, що було б чудовою ідеєю відправити російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду в Париж під нейтральним прапором. Ми "аплодуємо" та схвалюємо рішення за умови, що спортсмени будуть носити колекцію, яку ми створили для них за допомогою штучного інтелекту Midjourney. Перегляньте її в галереї.

Завдяки штучному інтелекту Midjourney ми розробили олімпійську колекцію для "нейтральних олімпійців" з Росії та Білорусі. Ми погоджуємося, щоб вони приходили на ігри, якщо вони одягнуть щось подібне. 

Спорт належить до політики. У випадку з Росією це вірно подвійно. Завзятий і дуже поганий хокеїст, Путін використовує спортсменів для пропаганди власного терористичного режиму, коли може. Пропагувати та виправдовувати кровопролитну війну по всьому світу йому допомагають найкращі спортсмени. Будь то тенісисти на міжнародних турнірах, хокеїсти в НХЛ, фігуристи, важкоатлети, фехтувальники чи футболісти та інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК допустив Росію та Білорусь до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі

Чеський журнал за допомогою штучного інтелекту розробив форму для росіян, яким дозволили їхати на Олімпіаду у нейтральному статусі 01
Чеський журнал за допомогою штучного інтелекту розробив форму для росіян, яким дозволили їхати на Олімпіаду у нейтральному статусі 02
Чеський журнал за допомогою штучного інтелекту розробив форму для росіян, яким дозволили їхати на Олімпіаду у нейтральному статусі 03
Чеський журнал за допомогою штучного інтелекту розробив форму для росіян, яким дозволили їхати на Олімпіаду у нейтральному статусі 04
Чеський журнал за допомогою штучного інтелекту розробив форму для росіян, яким дозволили їхати на Олімпіаду у нейтральному статусі 05
Чеський журнал за допомогою штучного інтелекту розробив форму для росіян, яким дозволили їхати на Олімпіаду у нейтральному статусі 06
Чеський журнал за допомогою штучного інтелекту розробив форму для росіян, яким дозволили їхати на Олімпіаду у нейтральному статусі 07

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+85
Чеському журналу респект-це повністю відповідає ришистській сутності...
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09.12.2023 21:38
+67
И гавном сверху помазать - чтоб руським духом за версту несло!
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09.12.2023 21:34
+54
Нелюди по шию в крові, щоб вони всі згоріли в пеклі
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09.12.2023 21:44
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И гавном сверху помазать - чтоб руським духом за версту несло!
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09.12.2023 21:34 Відповісти
Дійсно, шапочки забули для завершення форми - 💩
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09.12.2023 22:00 Відповісти
Не руським, русскім.
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09.12.2023 23:57 Відповісти
Справедливо.
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09.12.2023 21:36 Відповісти
Чеському журналу респект-це повністю відповідає ришистській сутності...
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09.12.2023 21:38 Відповісти
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09.12.2023 21:38 Відповісти
Нелюди по шию в крові, щоб вони всі згоріли в пеклі
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09.12.2023 21:44 Відповісти
Начебто два близьких народи - чехі і словаки - але як по різному відносяться до рашистької сволоти.
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09.12.2023 21:44 Відповісти
Насправді це доволі різні народи.
Чехи більш схожі на німців, а словаки до иппанних циган мадяр.
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09.12.2023 21:56 Відповісти
І деякий час була одна країна. Ну то таке.
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09.12.2023 22:17 Відповісти
дурню мелеш невдячна скотина та миттєво забув про всю допомогу словаків.
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09.12.2023 23:39 Відповісти
Тут "цікавіше" Історично так склалося що словаки у Великій Моравії опинилися "на обочині суспільного життя" Рушійною силою "гуситського руху" були більше чехи - ніж словаки І саме по чехах прокотилася основна маса репресій після його придушення Саме тому чехів "пресували" та "онімечували" сильніше А з словаками "загравали" Про "песиголовців" чув? Це не "казкові персонажі" Це в казках Карпат вони були з собачими головами на людських шиях А справжні були з людськими Собачі у них були на знаменах Ці прапори вручив (разом з "привілеями") ерцгерцог австрійський словацьким горцям - щоб несли прикордонну службу і берегли його володіння від нападів опришків (русинів) У чехів до словаків було десь таке відношення як у деяких жителів Центральної України (у радянські часи) до гуцулів (їх вважали "дикунами") На цьому зіграв Гітлер при окупації Чехословаччини і створив маріонетковий уряд Тісо Подібне "глухе протистояння" продовжилося і після війни
В кінці-кінців все прийшло до логічного результату - "розлучення за обопільною згодою"
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10.12.2023 12:40 Відповісти
Довго думав?
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10.12.2023 06:35 Відповісти
розказуй, я жив в одній кімнаті із словаками - цілком європейські обличчя, якраз такі як на отому фото із чеського журналу. так шо то в тебе такі знайомства були. І ще про циган - пошукай в ютубі Дядько Максим і побачиш справжнього цигана, а не якесь бидло, з яким ти напевне спілкуєшся.
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10.12.2023 09:18 Відповісти
Чехи були під німцями, словаки під мадярами ...
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09.12.2023 21:57 Відповісти
Але і тих і тих давили радянськи такни при Пряз'ської весни. Старше покоління пам'ятає ті танкові колони ссср.
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09.12.2023 22:05 Відповісти
У деяких пам'ять дуже коротка...
Для них гроші важливіше.
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09.12.2023 22:09 Відповісти
Це молодь та середнє покоління - в руках гаджет і в голові - ніхрена. Як до речі і молодь України. Не всі. Але більшість.
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09.12.2023 22:15 Відповісти
Це абсолютно різні народи.
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09.12.2023 23:32 Відповісти
я бів двічи у словаччині катався на лижах у татрах
враження склалось неприємне від них - сканадальні та хамуваті, як і поляки, якщо порівнювати з австріяками наприклад
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11.12.2023 10:44 Відповісти
Я шокований, настільки точно відображається сутність росіянців.
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09.12.2023 21:46 Відповісти
саме у такому вигляді будуть сприймати кацапів в Європі найближчі 100 років
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09.12.2023 21:46 Відповісти
Все це правильно.
Але цивілізований світ не хоче повірити, що чергова світова війна вже іде і варвари вже у них на порозі.
І зупинити їх можно тільки силою.
А картинки - гарні і влучні.
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09.12.2023 21:50 Відповісти
Achtung! Achtung!
Raschen Pancern !
це ж треба так залізного коня згвалтувати

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09.12.2023 21:51 Відповісти
все ще ржете
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09.12.2023 22:11 Відповісти
ну да, від такої модернізації полєньямі та курятником плакати хочеться
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09.12.2023 22:31 Відповісти
ну то поглянь на меркави з "курятниками" і ржи далі
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10.12.2023 04:28 Відповісти
Креативно. У такій формі,гадаю більшість українців би погодились...
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09.12.2023 21:54 Відповісти
Якщо для того, щоб показати, що кацапи по горлянку у крові вбитих та замучених ними людей, потрібен штучний інтелект, справи у людства кепськи.
Також хотілося б звернути увагу, світові треба переглянути орієнтири.
Звісно, таки акції повинні бути, але набагато краще вигнати кацапських шакалів з усіх міжнародних організацій та структур.
Нехай змагаються з таким самим біосміттям.
Того хто видумав це паскудне поняття «нейтральний статус», треба спочатку каструвати, а потім повісити!
Це ж треба таке: терорист з нейтральним статусом, це вже не терорист!
Може тоді потрібно відпускати на волю серійних вбивць, після того як вони змінять ім'я та громадянство?!
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09.12.2023 21:54 Відповісти
ну фины ж вон отпустили петровского, когда он имя сменил..
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09.12.2023 22:16 Відповісти
там ще не відомо. тамішня прокуратура відкрила проти нього справу.
будем почекать. у фінів на оркостан останнього часу росте великий болт , особливо після вступу в НАТО
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10.12.2023 12:18 Відповісти
«Мы требуем, чтобы эти виды спорта также были включены в олимпийскую программу»

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09.12.2023 21:55 Відповісти
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09.12.2023 22:36 Відповісти
Лишилося шановному "Reflex" дати завдання шановному штучному інтелектові "Midjourney" створити медалі для російських спортсменів. 💀💀💀
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09.12.2023 21:57 Відповісти
О
Ху
Ї
Тєль
Но!🇺🇦
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09.12.2023 21:57 Відповісти
Do dupy це кацапам. Для низ головне, що їх допустили на "олімпіяду".
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09.12.2023 22:16 Відповісти
боюсь спросить что скажет ИИ по поводу этой войны и нашего будущего
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09.12.2023 22:18 Відповісти
МОК з його очільником вже давно продані, невже на їхнє так зване самоврядування немає управи. ******, Мюнхен 36.
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09.12.2023 22:39 Відповісти
Супер. картинки треба зберегти і годувати ними рашо свиней в тирнет просторі. так і зроблю.
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09.12.2023 22:39 Відповісти
Чехія молодці!!! Респект!!! Для угромад'ярів теж таку треба форму, за співдружність з московитами!!!!
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09.12.2023 22:41 Відповісти
Вот это креатив!
Весь мир заценит!
Респект чехам!
Респектище!!!!
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09.12.2023 22:44 Відповісти
Дивитися страшно, але Україна в крові і ці орки в крові України
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09.12.2023 22:47 Відповісти
шо мок що фіфа - то всьо путінська антіфа
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09.12.2023 22:53 Відповісти
У Франції зараз багато наших. То можуть вони викупити якусь кількість рекламних щитів в олімпійському Парижі і розмістити ці фото на них ? Я впевнений , що Анн Ідальго допоможе.

9 грудня 2023 р. , газета "Екіп" - "Мер Парижа Анн Ідальго в черговий раз виступила проти допуску росіян та білорусів до літніх Олімпійських ігор-2024 під їх національними прапорами, додавши, що вона зробить все можливе, щоб цього не сталося."
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09.12.2023 23:01 Відповісти
Не понимаю стенаний по поводу оленьпиады. Спорт единственная сфера где Запад добился каких-то успехов против кацапов, благодаря полному контролю над всеми спортивными организациями. В МОК сказали что допущено всего 8 кацапов, 3 белоруса и уже 60 украинских спортсменов. Представляете как жалко будут выглядеть бульбаши и кацапы? Это не допуск, а изощренный вид издевательства.
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10.12.2023 00:20 Відповісти
чехи наши брати
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10.12.2023 02:34 Відповісти
Ще литовці.
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10.12.2023 06:22 Відповісти
Надо весь МОК одеть в такие костюмы и здание где они сидят так же покрасить. Они ничего ПЛАХОВА, в том что рашафашисты сотни тысяч людей убивают и бомбы 2х тонные на города кидают, НЕ ВИДЯТ. СУКИ продажные.
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11.12.2023 12:56 Відповісти
а шо для цього треба штучний інтелект?
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11.12.2023 20:48 Відповісти
 
 