Чеський журнал за допомогою штучного інтелекту розробив форму для росіян, яким дозволили їхати на Олімпіаду у нейтральному статусі. ФОТОрепортаж

Чеський журнал Reflex відреагував на дозвіл російським і білоруським спортсменам виступити на Олімпіаді – 2024 у Парижі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний сайт журналу.

У статті зазначається: "Поки російські військові на чолі з військовим злочинцем Володимиром Путіним все ще вбивають мирних жителів в Україні, викрадають українських жінок, ґвалтують і катують усіх, до кого потрапляють, Міжнародний олімпійський комітет подумав, що було б чудовою ідеєю відправити російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду в Париж під нейтральним прапором. Ми "аплодуємо" та схвалюємо рішення за умови, що спортсмени будуть носити колекцію, яку ми створили для них за допомогою штучного інтелекту Midjourney. Перегляньте її в галереї.

Завдяки штучному інтелекту Midjourney ми розробили олімпійську колекцію для "нейтральних олімпійців" з Росії та Білорусі. Ми погоджуємося, щоб вони приходили на ігри, якщо вони одягнуть щось подібне.

Спорт належить до політики. У випадку з Росією це вірно подвійно. Завзятий і дуже поганий хокеїст, Путін використовує спортсменів для пропаганди власного терористичного режиму, коли може. Пропагувати та виправдовувати кровопролитну війну по всьому світу йому допомагають найкращі спортсмени. Будь то тенісисти на міжнародних турнірах, хокеїсти в НХЛ, фігуристи, важкоатлети, фехтувальники чи футболісти та інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК допустив Росію та Білорусь до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі













