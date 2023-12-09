Чеський журнал за допомогою штучного інтелекту розробив форму для росіян, яким дозволили їхати на Олімпіаду у нейтральному статусі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Чеський журнал Reflex відреагував на дозвіл російським і білоруським спортсменам виступити на Олімпіаді – 2024 у Парижі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний сайт журналу.
У статті зазначається: "Поки російські військові на чолі з військовим злочинцем Володимиром Путіним все ще вбивають мирних жителів в Україні, викрадають українських жінок, ґвалтують і катують усіх, до кого потрапляють, Міжнародний олімпійський комітет подумав, що було б чудовою ідеєю відправити російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду в Париж під нейтральним прапором. Ми "аплодуємо" та схвалюємо рішення за умови, що спортсмени будуть носити колекцію, яку ми створили для них за допомогою штучного інтелекту Midjourney. Перегляньте її в галереї.
Завдяки штучному інтелекту Midjourney ми розробили олімпійську колекцію для "нейтральних олімпійців" з Росії та Білорусі. Ми погоджуємося, щоб вони приходили на ігри, якщо вони одягнуть щось подібне.
Спорт належить до політики. У випадку з Росією це вірно подвійно. Завзятий і дуже поганий хокеїст, Путін використовує спортсменів для пропаганди власного терористичного режиму, коли може. Пропагувати та виправдовувати кровопролитну війну по всьому світу йому допомагають найкращі спортсмени. Будь то тенісисти на міжнародних турнірах, хокеїсти в НХЛ, фігуристи, важкоатлети, фехтувальники чи футболісти та інші.
Будь ласка, зачекайте...
Чехи більш схожі на німців, а словаки до иппанних циган мадяр.
В кінці-кінців все прийшло до логічного результату - "розлучення за обопільною згодою"
Для них гроші важливіше.
враження склалось неприємне від них - сканадальні та хамуваті, як і поляки, якщо порівнювати з австріяками наприклад
Але цивілізований світ не хоче повірити, що чергова світова війна вже іде і варвари вже у них на порозі.
І зупинити їх можно тільки силою.
А картинки - гарні і влучні.
Raschen Pancern !
це ж треба так залізного коня згвалтувати
Також хотілося б звернути увагу, світові треба переглянути орієнтири.
Звісно, таки акції повинні бути, але набагато краще вигнати кацапських шакалів з усіх міжнародних організацій та структур.
Нехай змагаються з таким самим біосміттям.
Того хто видумав це паскудне поняття «нейтральний статус», треба спочатку каструвати, а потім повісити!
Це ж треба таке: терорист з нейтральним статусом, це вже не терорист!
Може тоді потрібно відпускати на волю серійних вбивць, після того як вони змінять ім'я та громадянство?!
будем почекать. у фінів на оркостан останнього часу росте великий болт , особливо після вступу в НАТО
Ху
Ї
Тєль
Но!🇺🇦
Весь мир заценит!
Респект чехам!
Респектище!!!!
9 грудня 2023 р. , газета "Екіп" - "Мер Парижа Анн Ідальго в черговий раз виступила проти допуску росіян та білорусів до літніх Олімпійських ігор-2024 під їх національними прапорами, додавши, що вона зробить все можливе, щоб цього не сталося."