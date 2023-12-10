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Вночі окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі 10 листопада російські загарбники вкотре обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог обстріляв з артилерії Нікополь. Обійшлося без руйнувань та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Ввечері у Криворізькому районі сили ППО ворожу ракету.  Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали.

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Вночі окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії 01
Вночі окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії 02

Автор: Марина Макєєва
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Запамятайте шановні мешканці м.Нікополь акупанти сидять не тільки у енергодарі а і в офісі припіздента.Ви їх самі обрали.
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10.12.2023 12:14 Відповісти
Я об этом говорю с 2019 года, когда "мудрий нарiд" голосовал за бениного клоуна. Неужели по всем их дальнейшим действиям не понятно чем эти зеленые ублюдки "дышат" и на кого откровенно работают? И почему мы еще не в НАТО. Для людей с мозгами в голове рекомендую посмотреть интервью Беннета, там он говорит то,чего никогда не покажут по бенямарафону. Это касается клоуна "героя" и "спасителя" https://www.youtube.com/watch?v=qK9tLDeWBzs&t=26s с 2:26:25 Я вначале сам в это не поверил, подумал что кацапский вброс, пока сам не посмотрел с переводчиком это видео. И сразу очень многое из "непонятного в поведении клоуна" становится на свои места.
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10.12.2023 13:54 Відповісти
 
 