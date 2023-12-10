Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 338 820 осіб (+700 за добу), 5636 танків, 8064 артсистеми, 10529 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 338 820 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 338820 (+700) осіб,
танків - 5636 (+4) од,
бойових броньованих машин - 10529 (+10) од,
артилерійських систем - 8064 (+6) од,
РСЗВ - 919 (+0) од,
засоби ППО - 605 (+0) од,
літаків - 324 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0),
крилаті ракети - 1586 (+1),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10623 (+25) од,
спеціальна техніка - 1162 (+3)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
48 одиниць техніки та 700!! чумардосів.
Арта 6, броня 14!, логістика 25!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 338 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
у обычного биомусора екипа как у бомжов которых с фпвшок валят,хотя тратить фпв на 1 единицу биомусора без техники считаю марнотратством)
рашашвайни перетворили нашу квітучу країну на суцільне пожарище,будинки знищені,ліси та посадки висічені снарядами,земля в ранах-вирвах,рівчаки-окопи перетнули поля....