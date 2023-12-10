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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 338 820 осіб (+700 за добу), 5636 танків, 8064 артсистеми, 10529 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 338 820 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 338820 (+700) осіб,

танків - 5636 (+4) од,

бойових броньованих машин - 10529 (+10) од,

артилерійських систем - 8064 (+6) од,

РСЗВ - 919 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+0) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0),

крилаті ракети - 1586 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10623 (+25) од,

спеціальна техніка - 1162 (+3)

Також читайте: На Таврійському напрямку за добу ліквідовано 466 російських окупантів та знищено 20 одиниць військової техніки ворога

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 338 820 осіб (+700 за добу), 5636 танків, 8064 артсистеми, 10529 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Минув 3577 день москальсько-української війни.
48 одиниць техніки та 700!! чумардосів.
Арта 6, броня 14!, логістика 25!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 338 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
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10.12.2023 08:46
+13
Welcome to Ukraine, suki!!!
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10.12.2023 08:51
+10
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10.12.2023 08:48
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Минув 3577 день москальсько-української війни.
48 одиниць техніки та 700!! чумардосів.
Арта 6, броня 14!, логістика 25!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 3.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 338 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижній Тагіл ...
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10.12.2023 08:46 Відповісти
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10.12.2023 08:48 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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10.12.2023 09:27 Відповісти
Кацапи трохи "захекалися" і вимотали свою техніку Та й погода не на її користь ТОму бережуть - кидають вперед піхоту Але вантажівки на марші (у прифронтовій зоні) наші хлопці товчуть регулярно А це і ********** і пальне і харчі!
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10.12.2023 09:37 Відповісти
их миллионы
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10.12.2023 12:06 Відповісти
Welcome to Ukraine, suki!!!
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10.12.2023 08:51 Відповісти
Краса неймовірна )
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10.12.2023 09:16 Відповісти
Ви помітили? Що калаші в кацапів новенькі і чистенькі,та інша зброя теж...
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10.12.2023 09:58 Відповісти
это значит только то что елитку положили,не чухонь зеков тем паче бамбасян.
у обычного биомусора екипа как у бомжов которых с фпвшок валят,хотя тратить фпв на 1 единицу биомусора без техники считаю марнотратством)
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10.12.2023 10:50 Відповісти
Боляче дивитись відео з лінії зіткнення :
рашашвайни перетворили нашу квітучу країну на суцільне пожарище,будинки знищені,ліси та посадки висічені снарядами,земля в ранах-вирвах,рівчаки-окопи перетнули поля....
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10.12.2023 09:07 Відповісти
Тому треба на рівні підсвідомості розуміти що якщо не переможемо то москаль нас знищить.
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10.12.2023 09:29 Відповісти
це "братскій народ..." за словами різних дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, бойків, ківалавих, суркісів, шаріїв, арахамій....
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10.12.2023 09:29 Відповісти
Три роки тому ходив з своєю "молоддю" по гриби Надибали в лісі на ряди ям з похилими входами з одного боку Ями вже "оплили" та поросли травою Спитали, що то є Пояснив, що то - ряди землянок військової частини часів ІІ Світової Кожна - на відділення Тепер будемо мать свіжі І тепер уже мої діти будуть пояснювать моїм (і своїм) внукам - що то за ями по лісах А а в полях швидко траншеї розрівняють! Кілька років - і сліду не залишиться!
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10.12.2023 09:31 Відповісти
 
 