На Донеччині окупанти за добу обстріляли 5 населених пунктів (оновлено). ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Протягом доби окупаційні війська завдали 5 ударів по населених пунктах Донецької області.
Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"9 грудня ворог зосередив вогонь на місті Авдіївка та навколишніх селах Нетайлове, Новоселівка Перша, Орлівка. Інформації про постраждалих та руйнування наразі не надходило", - йдеться в повідомленні.
Проте у поліції зазначили, що стало відомо про людину, яка загинула раніше в селі Переїзне Бахмутського району.
За інформацією в.о. начальника Донецької ОВА Ігоря Мороза, у Кураховому пошкоджено 4 багатоповерхівки, протягом доби ворог обстріляв околиці Дальнього. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Новомихайлівка і Максимільянівка.
У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка і Васюківка.
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