9 535 12
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 10 грудня, у Театрі на Подолі в Києві відбулося прощання із українським актором, захисником України Василем Кухарським, який помер після отримання важкого поранення на фронті.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відспівування Героя відбулося у Володимирському соборі.
Як повідомлялося, у вересні цього року Василь зазнав важкого поранення. Йому збирали кошти на складне лікування та реабілітацію.
Кухарський зіграв головну роль у фільмі 2022 року "Максим Оса: золото Песиголовця" за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.
Як повідомлялося, актор та військовослужбовець Збройних сил України Василь Кухарський помер 7 грудня від отриманих раніше на фронті поранень.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
+18 Остап Покотило
показати весь коментар10.12.2023 14:08
+16 Hrysha Hlyba 7474e929
показати весь коментар10.12.2023 14:04
+15 Amber
показати весь коментар10.12.2023 14:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Але чому військові розчиняються в масі здорових молодих немобілізованих чоловіків?
Ні єрмака, ні отого стефанчука, а ні рахамій із служками чи безумною, так і не було…, а могли б і прийти, як би вболівали !!
Не заплакали б, але хоть би СКРИВИЛИСЯ, для фото…
Їм Україна баЙдуже!! Оманщина, перед очима…
Пильнуймо Україну!! Слава Захисникам !