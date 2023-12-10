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Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 10 грудня, у Театрі на Подолі в Києві відбулося прощання із українським актором, захисником України Василем Кухарським, який помер після отримання важкого поранення на фронті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відспівування Героя відбулося у Володимирському соборі.

Як повідомлялося, у вересні цього року Василь зазнав важкого поранення. Йому збирали кошти на складне лікування та реабілітацію.

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Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 01
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 02
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 03
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 04
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 05
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 06
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 07
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 08
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 09
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 10
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 11
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 12
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 13
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 14
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 15
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 16
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 17
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 18
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 19
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 20
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 21
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 22
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 23
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 24
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 25
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 26
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 27
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 28
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 29
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 30
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 31
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 32
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 33
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 34
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 35
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 36
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 37
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 38
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 39
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 40
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 41
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 42
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 43
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 44
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 45
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 46

Кухарський зіграв головну роль у фільмі 2022 року "Максим Оса: золото Песиголовця" за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.

Як повідомлялося, актор та військовослужбовець Збройних сил України Василь Кухарський помер 7 грудня від отриманих раніше на фронті поранень. 

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Вічна пам"ть тобі, воїне!
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10.12.2023 14:08
+16
Герої не вмирають! Героям Слава!
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10.12.2023 14:04
+15
Вічна Слава чудовій та талановитій Людині і Герою України 😪😪😪
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10.12.2023 14:13
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Герої не вмирають! Героям Слава!
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10.12.2023 14:04 Відповісти
Вічна пам"ть тобі, воїне!
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10.12.2023 14:08 Відповісти
море горя.... море....
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10.12.2023 14:08 Відповісти
Вічна Слава чудовій та талановитій Людині і Герою України 😪😪😪
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10.12.2023 14:13 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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10.12.2023 14:16 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!

Але чому військові розчиняються в масі здорових молодих немобілізованих чоловіків?
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10.12.2023 14:19 Відповісти
Світла пам'ять Герою-Захиснику!
Ні єрмака, ні отого стефанчука, а ні рахамій із служками чи безумною, так і не було…, а могли б і прийти, як би вболівали !!
Не заплакали б, але хоть би СКРИВИЛИСЯ, для фото…
Їм Україна баЙдуже!! Оманщина, перед очима…
Пильнуймо Україну!! Слава Захисникам !
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10.12.2023 14:30 Відповісти
С.У.М.
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10.12.2023 15:55 Відповісти
Багато світлин, багато знайомих облич, багато суму... Але хіба загибель інших, просто бійців, а не акторів, не вартує такої ж поваги? Хіба за ними не плачуть близькі і рідні, хіба це не така ж трагедія?
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10.12.2023 16:30 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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10.12.2023 19:23 Відповісти
 
 