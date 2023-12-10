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Ворог ударив по Куп’янщині, є пошкодження. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вранці 10 грудня ворог завдав удару по с. Курилівка Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначаєрться, в результаті обстрілів зазнали пошкоджень 4 гаражі.
"У одному з гаражних боксів сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.
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