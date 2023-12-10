Ворог ударив по Куп’янщині, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Вранці 10 грудня ворог завдав удару по с. Курилівка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначаєрться, в результаті обстрілів зазнали пошкоджень 4 гаражі.

"У одному з гаражних боксів сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.









За даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.