УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10229 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
1 258 0
війна (56581) обстріл (21149) Харківщина (4284) ДСНС (4463)

Ворог ударив по Куп’янщині, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці 10 грудня ворог завдав удару по с. Курилівка Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначаєрться, в результаті обстрілів зазнали пошкоджень 4 гаражі.

"У одному з гаражних боксів сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.

Ворог ударив по Куп’янщині, є пошкодження 01
Ворог ударив по Куп’янщині, є пошкодження 02
Ворог ударив по Куп’янщині, є пошкодження 03
Ворог ударив по Куп’янщині, є пошкодження 04

За даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 