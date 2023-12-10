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Зеленський провів розмову з Орбаном на інавгурації президента Аргентини Мілея. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда"

Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.

В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана.

Також читайте: "Уряд Орбана відкрито перейшов на російські позиції", - Туск

Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Після обрання Володимира Зеленського на посаду президента у 2019 році обидва лідери зустрічалися лише коротко. Президент України пропонував главі угорського уряду повноцінну зустріч, однак вона так і не відбулася, хоча Київ розглядав потенційну зустріч як можливість відкрити нову сторінку у відносинах двох держав.

Зеленський провів розмову з Орбаном на інавгурації президента Аргентини Мілея 01
Зеленський провів розмову з Орбаном на інавгурації президента Аргентини Мілея 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+66
Є підозра, що розмова Зеленського з Орбаном може бути використана спецслужбами РФ для створення інформаційно-психологічної спецоперації проти України.
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10.12.2023 18:43
+65
Цікаво чи знає СБУ, що зеленський прийняв участь у російському ІПСО, спілкуючися з Орбаном в Аргентині? І чи заборонять тепер виїзд зеленському з України через роботу на ворога? Чи ета другоє??
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10.12.2023 18:46
+50
так що, це ж спецоперація ФСБ! Альо, СБУ, Малюк - спите?
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10.12.2023 18:43
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Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian

Плідно поговорив.
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10.12.2023 19:54 Відповісти
что он мямлил и на каком языке интересно? венгерский изучил?
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10.12.2023 20:01 Відповісти
"Венгри наші друзі. Повторюй."
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10.12.2023 22:35 Відповісти
Інавгурація етикет костюм Зеленського… хоч не в плавках після Кабо-Верде..вираз гостей у ложі.

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10.12.2023 20:06 Відповісти
Одразу кидається в очи його прикид на фоні інших.... Ну точно не лох якійсь там...
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10.12.2023 20:08 Відповісти
Куди дивиться СБУ???
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10.12.2023 20:15 Відповісти
Судячи з виразів портретів аргентинських слуг народу, їм глибоко начхати що до них приїхав клоун.
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10.12.2023 20:18 Відповісти
Lida Sha

@LidaSharko

·

2 ч

Вираз твого обличчя, коли приймаюча сторона не зрозуміла (як варіант: правильно зрозуміла), хто в Україні прєзідєнт...
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10.12.2023 20:24 Відповісти
Військовий побачив завгоспа у схожій на військову формі і віддає йому честь як лошара
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10.12.2023 20:39 Відповісти
Де СБУ? Заборонити перетинати кордон!!!
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10.12.2023 20:26 Відповісти
Два дебіла- єта сіла!Й
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10.12.2023 20:40 Відповісти
Судячи з фото це не була розмова (діалог), а монолог. Зеленський щось казав Орбан з кислим їбалом слухав
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10.12.2023 20:41 Відповісти
Здогадуюсь що зеля йому сказав , тіпа я ж нє лох, або : я ж нє *****, мне ж 45.
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10.12.2023 20:42 Відповісти
Невже так коротко як наш прикордонник з російським кораблем?
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10.12.2023 20:43 Відповісти
***** цьірк ....
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10.12.2023 20:49 Відповісти
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10.12.2023 20:53 Відповісти
І шо? Результат є?
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10.12.2023 21:15 Відповісти
Є! Союзники Орбана просуватимуть у США припинення допомоги Україні, - The Guardian https://censor.net/ua/n3460699
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10.12.2023 21:22 Відповісти
Стаття в Альджазіра про забутого для світу Зеленського
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10.12.2023 21:16 Відповісти
Цікаво якою мовою вони спілкуватися, бо перекладача біля них я не бачу?
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10.12.2023 21:22 Відповісти
язиком вони спілкувалися!
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10.12.2023 21:46 Відповісти
Я пойду і шас єму дам. Так дам..... Держитє мєня сємєро.
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11.12.2023 17:04 Відповісти
Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?
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10.12.2023 21:52 Відповісти
зеленський дав добро орбану ,донести інфу когресменам , на свою згоду здати Україну , це друга частина завдання від фсб ,після Оману
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10.12.2023 22:23 Відповісти
Ну... думаю що лікарів тут всі відвідували, тож і аналізи здавали. Як пахне чуже гімно спитайте у тих, хто з цим стикається повсякденно - щоб ви не хворіли. Так і тут, - нічого дивного. АРХ М
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11.12.2023 04:58 Відповісти
Он че, реально туда в спортивном костюме поперся? Ну, тогда надеюсь, что хоть в кроссовках, а не в туфлях
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11.12.2023 17:21 Відповісти
Зелідор вже не оманський зрадник
а патагонець- Чупа орган Орбан..
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11.12.2023 19:40 Відповісти
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