Зеленський провів розмову з Орбаном на інавгурації президента Аргентини Мілея. ФОТО

Президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда"

Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.

В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана.

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Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Після обрання Володимира Зеленського на посаду президента у 2019 році обидва лідери зустрічалися лише коротко. Президент України пропонував главі угорського уряду повноцінну зустріч, однак вона так і не відбулася, хоча Київ розглядав потенційну зустріч як можливість відкрити нову сторінку у відносинах двох держав.



