Зеленський провів розмову з Орбаном на інавгурації президента Аргентини Мілея. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда"
Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.
В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана.
Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.
Після обрання Володимира Зеленського на посаду президента у 2019 році обидва лідери зустрічалися лише коротко. Президент України пропонував главі угорського уряду повноцінну зустріч, однак вона так і не відбулася, хоча Київ розглядав потенційну зустріч як можливість відкрити нову сторінку у відносинах двох держав.
Будь ласка, зачекайте...
Плідно поговорив.
@LidaSharko
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2 ч
Вираз твого обличчя, коли приймаюча сторона не зрозуміла (як варіант: правильно зрозуміла), хто в Україні прєзідєнт...
а патагонець- Чупа орган Орбан..