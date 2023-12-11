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Рашисти перекидають "зуби дракона" на Вугледарський напрямок, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники перекидають "зуби дракона" на Вугледарський напрямок.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зуби дракона. Знов зафіксовано постачання зубів дракона з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області. Рух через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям)", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти перекидають зуби дракона на Вугледарський напрямок, - Андрющенко 01
Рашисти перекидають зуби дракона на Вугледарський напрямок, - Андрющенко 02
Рашисти перекидають зуби дракона на Вугледарський напрямок, - Андрющенко 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Просто у Вугледарі їм добряче зуби повибивали.
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11.12.2023 09:38 Відповісти
возять туди-сюди для картинки
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11.12.2023 13:01 Відповісти
мітять територію
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11.12.2023 09:43 Відповісти
Під Авдієвкою "поля смерті" для рашистів,знищена техніка,тисячі тіл орків..
Вони хотіли з тилу зайти на наші позиції...і отримали по зубам.
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11.12.2023 09:47 Відповісти
ти упевнена, бабо язиката? краще іди борщ варити!
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11.12.2023 09:51 Відповісти
Діду,це офіціальна інформація від ЗСУ
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11.12.2023 09:59 Відповісти
Виродки. А ми так робимо, ще знову неначасі.
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11.12.2023 09:53 Відповісти
 
 