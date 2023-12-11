Рашисти перекидають "зуби дракона" на Вугледарський напрямок, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники перекидають "зуби дракона" на Вугледарський напрямок.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Зуби дракона. Знов зафіксовано постачання зубів дракона з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області. Рух через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям)", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вони хотіли з тилу зайти на наші позиції...і отримали по зубам.