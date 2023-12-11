Рашисти перекидають "зуби дракона" на Вугледарський напрямок, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Російські загарбники перекидають "зуби дракона" на Вугледарський напрямок.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Зуби дракона. Знов зафіксовано постачання зубів дракона з Новоазовського напряму в бік півночі Донецької області. Рух через Нікольську частину Маріупольського району (Вугледарський напрям)", - йдеться в повідомленні.

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