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Миколаїв (1338) Миколаївська область (1828) СБУ (10042) державна зрада (1076)

Затримано агента РФ, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ), який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що насамперед фігурант намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.

На виконання цього завдання ворожий агент отримав від своїх "кураторів" з російського ГРУ 10 тис. грн "авансу" на власну банківську картку. Наступні суми мали надходити фігуранту в міру надання ним нових координат базування та переміщення українських військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ, який передавав окупантам координати місць дислокації ЗСУ на Миколаївщині, - СБУ. ФОТО

"Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Після виконання всіх ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини, де проживали його батьки", - йдеться у повідомленні.

Втім, співробітники СБУ завадили реалізації цих "планів" – встановили місцеперебування російського агента та затримали його на спробі передачі розвідінформації загарбникам.

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За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала через його рідних. Вони проживають на тимчасово окупованій частині Херсонщини й вже тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою.

За вказівкою загарбників родичі передали фігуранту контакт "куратора" з російського ГРУ та "умовні фрази", які зрадник використав для встановлення агентурного зв’язку з окупантом, зауважили у пресслужбі СБУ.

Під час обшуку у затриманого вилученого мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Затримано агента РФ, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині, - СБУ 01
Затримано агента РФ, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині, - СБУ 02
Затримано агента РФ, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині, - СБУ 03
Затримано агента РФ, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині, - СБУ 04
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Топ коментарі
+2
Це чергова ублюдська ублюдочна ублюдіна...
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11.12.2023 10:14
+2
"Агент вчинив зброєний опір, після чого був ліквідований".
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11.12.2023 10:18
+2
і не скінчується ж це лайно...
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11.12.2023 10:49
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Це чергова ублюдська ублюдочна ублюдіна...
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11.12.2023 10:14 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
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11.12.2023 10:15 Відповісти
"Агент вчинив зброєний опір, після чого був ліквідований".
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11.12.2023 10:18 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!100000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.12.2023 12:13 Відповісти
шо у цих людей в голові.
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11.12.2023 10:20 Відповісти
Вата
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11.12.2023 10:50 Відповісти
Яка вата? Бомж падло вирішив заробити, ще й не зовсім дурний, хоч писати не вміє, - гарантій вимагає, інформацію дозує. Це не вата, воно знає що робить, це повинно заснути на рельсах.
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11.12.2023 11:45 Відповісти
Гроші
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11.12.2023 10:56 Відповісти
і не скінчується ж це лайно...
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11.12.2023 10:49 Відповісти
В Миколаєві цього лайна дуже багато, просто більшість з них на якийсь час притихли.
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11.12.2023 16:59 Відповісти
Толік, я тобі вже неодноразово казав: міняй своє оточення! От в моєму оточенні в тому ж Миколаєві нема жодного! Хоч є і твої ровесник, молодість яких в "совку" минула. Міняй оточення!
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11.12.2023 17:13 Відповісти
ЖЫТЬ,ДЕРЖЫ,ЛОКАЦЫИ,ЕТИ, Этих недоразвитых находят фсбэшники в соцсетях по грамматическим ошибкам. Всего два коротких предложения и видно что даун
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11.12.2023 10:56 Відповісти
як на мене то фейк, тому що за винятком держы - немає інших помилок
а фсбешнік: сума и интерессно
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11.12.2023 12:32 Відповісти
ЖЫТЬ,ЛОКАЦЫИ,ЕТИ - немає інших помилок?
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11.12.2023 12:42 Відповісти
я мала на увазі, що усі помилки однотипні
і для когось, хто не вміє писати жи-ши, дивно не робити інших помилок
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12.12.2023 10:47 Відповісти
Бляха бомж. І не замерзло ж десь сміттєзвалищі.
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11.12.2023 11:40 Відповісти
Штирлиц,вы просрали СССР 11 декабря 1991 года.. товаристч Горбачев выступил по ящику 25 декабря и сказал...я устал я ухожу... алкаш Ельцин сказал... Миша..хватит твоей сраной Перестройки и Ускорения...народ устал...☠️🏴‍☠️😁
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11.12.2023 11:49 Відповісти
сподіваюсь ця тварина отримає теплу хату і смачну баланду рочків так на 15........
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11.12.2023 11:52 Відповісти
И снова хлопцам СБУ-РЕСПЕКТ!а **************** *********** в петлю немедля...........................................................................
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11.12.2023 13:33 Відповісти
 
 