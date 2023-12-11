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Армія РФ за минулу добу завдали 78 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

За дві доби російські загарбники завдали 156 ударів по населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом доби окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та атакував 15 безпілотниками Новодарівку, Чарівне, Малу Токмачку, Малинівку, Лугівське й Роботине.

62 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Новоданилівки, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл

За інформацією  Нацполіції України, протягом 9 та 10 грудня окупанти обстріляли територію Пологівщини з артилерії та реактивних систем залпового вогню, застосували безпілотні літальні апарати. Внаслідок російських атак пошкоджені будинки мирного населення.

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Армія РФ за минулу добу завдали 78 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області 01
Армія РФ за минулу добу завдали 78 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області 02
Армія РФ за минулу добу завдали 78 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області 03
Армія РФ за минулу добу завдали 78 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області 04

Автор: Марина Макєєва
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