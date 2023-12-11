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520 FPV-дронів "Дикі Шершні" було вироблено у листопаді і відправлено на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Завдяки спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов+ минулого місяця було акумульовано 8,5 млн грн, які було направлено на виготовлення 520 FPV-дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, було придбано:

- 435 акумуляторів;
- 300 ініціаторів підриву;
- 10 ретрансляторів відео звʼязку (власне виробництво);
- 7 рюкзаків для FPV рюкзаків;
- Обладнання для оператора - 8 комплектів;
- Антени підсилення сигналу - 15 штук;

Дрони отримали:

- Ударний підрозділ "Булава" з Президентської бригади ім. Б.Хмельницького;
- Підрозділ "Тайстра" з 10 ОГШБ Едельвейс;
- "Ахіллес" з 92 ОГШБ;
- Третя штурмова бригада та п’ята штурмова бригада;
- Підрозділ Асгард;
- 40-а Окрема артилерійська бригада;
- 1-й окремий батальйон "Вовки Да Вінчі";
- Військова контррозвідка СБУ;
- Підрозділи ГУР, ССО, ДПСУ та Нацгвардії.

Реквізити для збору на "Дикі Шершні":

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Також дивіться: Окупанти досліджують місце атаки дрона "Дикі Шершні" на танк Т-72Б3: "Нога лежит. Экипажу п#зда! Это - двигло? А остальние запчасти где? На дереве что-то висит". ВIДЕО

520 FPV-дронів Дикі Шершні було вироблено у листопаді і відправлено на фронт 01
520 FPV-дронів Дикі Шершні було вироблено у листопаді і відправлено на фронт 02
520 FPV-дронів Дикі Шершні було вироблено у листопаді і відправлено на фронт 03
520 FPV-дронів Дикі Шершні було вироблено у листопаді і відправлено на фронт 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Дякую всім причетним! Не зупиняємось
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11.12.2023 13:21
+11
Так шмигаль відрапортував про 4 мідьярди для дронів, а це ~ 4 мільйони FPV дронів, навіть не знаю куди військові вже мають їх дівати
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11.12.2023 13:37
+11
Це добре, але потрібні тисячі, а не сотні. І де в цьому процесі держава?
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11.12.2023 14:02
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Дякую всім причетним! Не зупиняємось
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11.12.2023 13:21 Відповісти
Це добре, але потрібні тисячі, а не сотні. І де в цьому процесі держава?
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11.12.2023 14:02 Відповісти
А держава 27 мільйонів подарувала подружці найвеличнішого по кварталу лєні кравець , щоб у тієї дупа не схудла , дрони не на часі ((
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11.12.2023 18:45 Відповісти
Саме так. Приємно дивитися, як за мої донати палає русня
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11.12.2023 22:13 Відповісти
7 рюкзаків для FPV рюкзаків - якось не дуже... зацікавило придбання дронів для Ударний підрозділ "Булава" з Президентської бригади ім. Б.Хмельницького сподіваюсь сам президент доклав чималу суму для придбання цих дронів, невже він буде відставати від Порошенко..., або буде...
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11.12.2023 13:25 Відповісти
Так шмигаль відрапортував про 4 мідьярди для дронів, а це ~ 4 мільйони FPV дронів, навіть не знаю куди військові вже мають їх дівати
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11.12.2023 13:37 Відповісти
Ну головне що відрапортував , а як відрапортував - так і спишуть , для того і ввели паперову звітність у підрозділах ЗСУ дурнувату .
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11.12.2023 18:47 Відповісти
А уявляєте скільки можна було зробити дронів на 189 млн.грн.

Саме стільки було виділено на ремонт ділянки по вул.Героїв України в м.Кропивницкій

https://cbn.com.ua/2023/07/25/u-kropyvnytskomu-ponad-186-mln-grn-spryamuyut-na-rekonstruktsiyu-dorogy-na-geroyiv-********-ta-akademika-tamma-video/
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11.12.2023 13:51 Відповісти
а у Черкасах на такі самі кошти приміщення ТЦК утеплили щоб ТЦКшники ненароком не змерзли ((
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11.12.2023 18:48 Відповісти
Одні Українці життям захищають Україну, поки інші збагачуються, у це же час, з України!
Шмигаль з члєнами, в урядовому кварталі95, дбає …
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11.12.2023 13:59 Відповісти
а кабинет шмигаля в носе долбится - это его работа и минобороны "имени резникокова", особенно...
шото на второй год большой войны от зебилов главного зебильного Вошьдя совсем не видно ни Вэлыкого дронивництва ни Вэлыкого снарядивныцтва.. про Вэлыке ракетивныцтво и речь даже не идёт - ручная сборка в единичных экземплярах..
вумный лохторат выбрал (и втик, хто змиг), чорти шо, дермака, и сбоку бантик - Зелю.. а отгребает вся Украина
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11.12.2023 14:37 Відповісти
Молодці! Бажаю лише процвітання, щоб то були не сотні, а тисячі в місяць! Ну і будемо продовжувати донатити вам!
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11.12.2023 14:44 Відповісти
Що робити реально ? Кацапи виробляють дрони десятками тисяч і закупають в Китаї . В них цілі підприємства, а в нас дуже сумно. Нічого від держави, тільки кончений зелений піз*еж. Яка лють на Зе-мразь.
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11.12.2023 14:46 Відповісти
В мене більше на тих хто довірив їм країну
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11.12.2023 14:49 Відповісти
Кацапи все поставили все на кон щоб виграти, а внас - все щоб вкрасти і здриснути. Божого вам суду , зе-мразі
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11.12.2023 14:49 Відповісти
Коли подивишся як Бог їх карає , то з'являється сумнів чи до нас йому ((
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11.12.2023 18:50 Відповісти
+
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11.12.2023 15:51 Відповісти
Скоро почнеться 3-й рік війни, а армія все ще досі забезпечується волонтерами, В 2014-му десь за рік-півтора наладили постачання, хоча було набагато складніше, бо пришлося перебудовуватися з "совка"
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11.12.2023 16:24 Відповісти
питання до тих хто реально в "темі":

знаем що FPV дрони, та все аналогічне різного призначення відіграють дуже багато на сьогодні - а завтра будуть відігравати ще більше...., кацапня це зрозуміла, заплативши велику ціну ....., спочатку в цьому сегменті вона дуже програвала, але на ссьогодні вже домінуе / це визнають вже самі наші военні/..
при цьому цікавить таке - який кофіціент / КПД застосування цих же FPVдронів- так як знаем що збираем та постачаеться на фронт їх багато / військові кажуть ,що замало/- але в той же час кацапня /*їх РЕБ , та інше /дуже багато знищуе , та "приземляе" наші "цивільні" FPVдрони, та "гаражні" розробки / слабкий захист відпротидії/..

?? який кофіціент / КПД застосування цих же FPVдронів - в історії злетів / запустили - знищив ціль ?
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11.12.2023 17:29 Відповісти
поїдь на фронт - проведи дослідження ((
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11.12.2023 18:51 Відповісти
прочитай ще раз перший абзац...- і "проходя проходи"
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11.12.2023 19:03 Відповісти
емігрант , тобі сюди : => , там і з коєфіцієнтами ознайомишся , допитливий .
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11.12.2023 21:51 Відповісти
Задавай вопрос тим хто запускає, як приклад Мад'яр, він на ютубі є, Мавік зі сбросом живе від 2 днів до 2 тижнів, а бува і 1 день, кажуть
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11.12.2023 22:15 Відповісти
Як Шершнів це гарно, а як для України мізер
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11.12.2023 22:31 Відповісти
 
 