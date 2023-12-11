520 FPV-дронів "Дикі Шершні" було вироблено у листопаді і відправлено на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завдяки спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов+ минулого місяця було акумульовано 8,5 млн грн, які було направлено на виготовлення 520 FPV-дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Так, було придбано:



- 435 акумуляторів;

- 300 ініціаторів підриву;

- 10 ретрансляторів відео звʼязку (власне виробництво);

- 7 рюкзаків для FPV рюкзаків;

- Обладнання для оператора - 8 комплектів;

- Антени підсилення сигналу - 15 штук;

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Дрони отримали:



- Ударний підрозділ "Булава" з Президентської бригади ім. Б.Хмельницького;

- Підрозділ "Тайстра" з 10 ОГШБ Едельвейс;

- "Ахіллес" з 92 ОГШБ;

- Третя штурмова бригада та п’ята штурмова бригада;

- Підрозділ Асгард;

- 40-а Окрема артилерійська бригада;

- 1-й окремий батальйон "Вовки Да Вінчі";

- Військова контррозвідка СБУ;

- Підрозділи ГУР, ССО, ДПСУ та Нацгвардії.

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Реквізити для збору на "Дикі Шершні":



Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb



ПриватБанк: 4731219611037825



PayPal: [email protected]

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