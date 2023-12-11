520 FPV-дронів "Дикі Шершні" було вироблено у листопаді і відправлено на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Завдяки спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов+ минулого місяця було акумульовано 8,5 млн грн, які було направлено на виготовлення 520 FPV-дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, було придбано:
- 435 акумуляторів;
- 300 ініціаторів підриву;
- 10 ретрансляторів відео звʼязку (власне виробництво);
- 7 рюкзаків для FPV рюкзаків;
- Обладнання для оператора - 8 комплектів;
- Антени підсилення сигналу - 15 штук;
Дрони отримали:
- Ударний підрозділ "Булава" з Президентської бригади ім. Б.Хмельницького;
- Підрозділ "Тайстра" з 10 ОГШБ Едельвейс;
- "Ахіллес" з 92 ОГШБ;
- Третя штурмова бригада та п’ята штурмова бригада;
- Підрозділ Асгард;
- 40-а Окрема артилерійська бригада;
- 1-й окремий батальйон "Вовки Да Вінчі";
- Військова контррозвідка СБУ;
- Підрозділи ГУР, ССО, ДПСУ та Нацгвардії.
Реквізити для збору на "Дикі Шершні":
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Будь ласка, зачекайте...
Саме стільки було виділено на ремонт ділянки по вул.Героїв України в м.Кропивницкій
https://cbn.com.ua/2023/07/25/u-kropyvnytskomu-ponad-186-mln-grn-spryamuyut-na-rekonstruktsiyu-dorogy-na-geroyiv-********-ta-akademika-tamma-video/
Шмигаль з члєнами, в урядовому кварталі95, дбає …
шото на второй год большой войны от зебилов главного зебильного Вошьдя совсем не видно ни Вэлыкого дронивництва ни Вэлыкого снарядивныцтва.. про Вэлыке ракетивныцтво и речь даже не идёт - ручная сборка в единичных экземплярах..
вумный лохторат выбрал (и втик, хто змиг), чорти шо, дермака, и сбоку бантик - Зелю.. а отгребает вся Украина
знаем що FPV дрони, та все аналогічне різного призначення відіграють дуже багато на сьогодні - а завтра будуть відігравати ще більше...., кацапня це зрозуміла, заплативши велику ціну ....., спочатку в цьому сегменті вона дуже програвала, але на ссьогодні вже домінуе / це визнають вже самі наші военні/..
при цьому цікавить таке - який кофіціент / КПД застосування цих же FPVдронів- так як знаем що збираем та постачаеться на фронт їх багато / військові кажуть ,що замало/- але в той же час кацапня /*їх РЕБ , та інше /дуже багато знищуе , та "приземляе" наші "цивільні" FPVдрони, та "гаражні" розробки / слабкий захист відпротидії/..
?? який кофіціент / КПД застосування цих же FPVдронів - в історії злетів / запустили - знищив ціль ?