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П’ять FPV-дронів знищили прикордонники на Запорізькому напрямку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Запорізькому напрямку прикордонники знищили 5 FPV-дронів, які атакували їхні позиції.

По це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"5 FPV-дронів за одне полювання. Цілу зграю ворожих "пташок", які атакували позиції наших захисників, знищили прикордонники на Запорізькому напрямку за допомогою антидронових рушниць", - йдеться в повідомленні.

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П’ять FPV-дронів знищили прикордонники на Запорізькому напрямку 01
П’ять FPV-дронів знищили прикордонники на Запорізькому напрямку 02

Автор: Наталя Джума
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Видно донімали дуже наших бійців на позиціях, що надіслали мисливців для засади.
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11.12.2023 13:55 Відповісти
Смерть московітам ***** та їх агентам у ВРУ!
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11.12.2023 14:13 Відповісти
Це доказ про те, що ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ FPV-дронів ІСНУЄ.

Отже, далі залишається тільки задача ОРГАНІЗУВАТИ ПОШИРЕННЯ ЦІЄЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ВСІ НАШІ ВІЙСЬКА.
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13.12.2023 04:16 Відповісти
Думаю, якби задача захисту від дронів була одним із завдань під час наших спроб наступу із використанням значної кількості техніки, то таких втрат техніки би не було.
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13.12.2023 04:18 Відповісти
 
 