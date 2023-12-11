П’ять FPV-дронів знищили прикордонники на Запорізькому напрямку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На Запорізькому напрямку прикордонники знищили 5 FPV-дронів, які атакували їхні позиції.
По це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"5 FPV-дронів за одне полювання. Цілу зграю ворожих "пташок", які атакували позиції наших захисників, знищили прикордонники на Запорізькому напрямку за допомогою антидронових рушниць", - йдеться в повідомленні.
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Отже, далі залишається тільки задача ОРГАНІЗУВАТИ ПОШИРЕННЯ ЦІЄЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА ВСІ НАШІ ВІЙСЬКА.