П’ять FPV-дронів знищили прикордонники на Запорізькому напрямку. ФОТО

На Запорізькому напрямку прикордонники знищили 5 FPV-дронів, які атакували їхні позиції.

По це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"5 FPV-дронів за одне полювання. Цілу зграю ворожих "пташок", які атакували позиції наших захисників, знищили прикордонники на Запорізькому напрямку за допомогою антидронових рушниць", - йдеться в повідомленні.

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