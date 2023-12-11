УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10211 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні
4 345 9
армія рф (13505) війна (56581) зґвалтування (356) Харківщина (4284)

Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: Двом російським окупантам повідомлено про підозру. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

насильство,згвалтування

Двом російським загарбникам, які під час окупації Харківщини зґвалтували дівчину, повідомлено про підозру.

Про це  повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Навесні минулого року, під час окупації одного з населених пунктів Харківської області, російським військовослужбовцем була зґвалтована дівчина.

Правоохоронці ідентифікували воєнного злочинця: це 45-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії західного військового округу зс рф з позивним "Вовк". 

Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: Двом російським окупантам повідомлено про підозру 01

До злочину також причетний його підлеглий — 22-річний водій 752-ого мотострілецького полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії ЗС РФ на прізвисько "Малой".

Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: Двом російським окупантам повідомлено про підозру 02

За даними слідства, обидва окупанти обходили будинки та проводили "перевірки" у місцевого населення. В одному із домоволодінь підлеглий запропонував дівчині "повечеряти" з його командиром, але отримав відмову.

Пізніше злочинці повернулись до того ж будинку. Дівчина перебувала у підвалі через шквальні обстріли з боку ЗС РФ разом зі своєї родиною. Окупанти вивели звідти її батька та приставили до його скроні пістолет. Вони зачинили усіх інших членів сім’ї у підвалі і водій мав слідкувати за тим, аби ніхто не вийшов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисту, який зґвалтував жінку в окупованому Маріуполі за відмову виїхати до РФ, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Командир затягнув дівчину у будинок та зґвалтував її. Весь час у руці він тримав пістолет та погрожував розстріляти потерпілу.

Це не перший насильницький злочин, який інкримінують підозрюваним. Як повідомлялось раніше, торік навесні в одному з населених пунктів Харківської області вони також зґвалтували дівчину. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено обвинувальний акт до Дзержинського районного суду м. Харкова. Судовий розгляд триває.

Наразі обидва окупанти перебувають у розшуку.

Читайте також: Рашисти обстріляли понад 18 населених пунктів Харківщини, є пошкодження
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опустить обоих тварей!
показати весь коментар
11.12.2023 14:45 Відповісти
Ерунда, жопа заживет, только кастрация.
показати весь коментар
11.12.2023 14:49 Відповісти
Маячня собача. Вони в раші до цього вже звиклі.
показати весь коментар
11.12.2023 15:30 Відповісти
звичайний цивільний, український батько, як правило без доступної зброї, бо уся доступна зброя, коли треба, вона у ментів, чиновників і профурорів і як назло нікого з них нема, коли потрібна допомога, бо у них хароші машини і палива льохко вистачає аж до польського кордону..
"подяка" усим владам, а особливо дебільній, клоунській зеленій за беззахисного українця
показати весь коментар
11.12.2023 14:51 Відповісти
За пару днів до вторгнення донька знайомого вирішила поїхати до діда (упоротого камуніста) в гості, горад Кролівєц Хрк.об. Що там в голові хз. але переховували -файну дівку по різних норах, щоб брят бурят не пабратался снєю.
Дужа багато ждуніх думалі-ета наші рібьята-узкаязичниє прастиє. А рібьята чомусь почали їх їб...и без докорів сумління.
показати весь коментар
11.12.2023 15:04 Відповісти
Не минуло ще й пару років, як згадалися повідомити, про підозру в згвалтуванні....ну це ж не їхні доньки чи дружини...
показати весь коментар
11.12.2023 15:41 Відповісти
Отправляйте мальчиков.
показати весь коментар
11.12.2023 16:33 Відповісти
це потрібно було ставати Націею, як Ізраєль...- можливо їх наші мінусують в ході війни...
показати весь коментар
11.12.2023 17:14 Відповісти
Нація вже не вперше "дала по зубах" і протистоїть "другій армії світу", яка складається з сотень азіатських національностей.
І якщо натякаєте про Ізраїлький Моссад, то робота СБУ щодо запроданців типу Киви є ефективною.
показати весь коментар
12.12.2023 10:34 Відповісти
 
 