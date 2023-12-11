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Київ (13849) обвал (78) Нацполіція (13932)

У Печерському районі Києва стався обвал на будівництві, 1 людина загинула, 1 травмована. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

В Печерському районі Києва, під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обвалу один чоловік загинув та ще один травмований. Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні. Зараз проводяться роботи по розбору завалу.

За даними КМДА, трагедія сталася на вул. Лютеранська, 7/10.

Як зазначили в поліції Києва, після з’ясування всіх обставин буде вирішуватися питання щодо кваліфікації зазначеної події.

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У Печерському районі Києва стався обвал на будівництві, 1 людина загинула, 1 травмована 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Ну що, після Омельченко хто тількі не керував містом І Черновецький, і Попов і Кличко.

Усі будівельни управління і трести підмяли під себе рейдери , розігнали трести і спеців , прихватизуавали їх будівлі і виробничі приміщення , все спустили під гроши .

Київ - по ґрунтам дуже сложне місто. Ґрунти як мука , крапля води і вони слипаються і вони просідають . І тому у сусідніх будівлях трощать фундаменти , і гидроізоляція фундаментів
ЩО ЦІ ВОЛОДАРІ БУДИВЕЛЬНИХ ТРЕСТІВ ( лавочникі і бариги ) можуть зрозумити? Вони навіть спеців розігнали , щоб гроши не платить
НЕ КАЖУ ВЖЕ ПРО КЕРИВНИЦТВО МІСТА - там теж тількі рвачі на керівних посадах
БЛИН, угроблять Київ- чого ***** і домагаеться.

Громлять Серце України - святе місто на святих холмах
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11.12.2023 16:26
+4
Усі подібні випадки свідчать: припиніть, бл@дь, витрачати гроші не на війну, по друге, роботи виконуються не спеціалістами, а васями-петями з полонин (хоча і там вась-петь майже не залишилось), по третє, бурятам по#уй на той благоустрій, якщо вони його побачать - не оцінять. Якщо це тільки заради крадівництва, тоді питання - ви не впевнені у перемозі? Тоді тікайте, біжіть, відпустимо, але не заважайте, суки
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11.12.2023 17:13
+3
Ось це так виглядала ОПОРНА СТІНА?!
Третьосортна цегла, яку я би не вирішився застосувати навіть для САРАЮ?
Таке не "ремонтувати" потрібно, а ЗНОСИТИ НАХ та замінювати на (якісний) БЕТОН.
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11.12.2023 16:26
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Звалять на Кличка.
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11.12.2023 16:21 Відповісти
Ось це так виглядала ОПОРНА СТІНА?!
Третьосортна цегла, яку я би не вирішився застосувати навіть для САРАЮ?
Таке не "ремонтувати" потрібно, а ЗНОСИТИ НАХ та замінювати на (якісний) БЕТОН.
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11.12.2023 16:26 Відповісти
Так, це не «стіна в ґрунті»
Хтось помилився в технологічній карті . Треба було спочатку закріпити
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11.12.2023 16:28 Відповісти
У Києві економити на земляних етапах - преступно і непрофесійно
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11.12.2023 16:30 Відповісти
та і грунт схожий на 1000-літній смітник
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11.12.2023 18:38 Відповісти
Ну що, після Омельченко хто тількі не керував містом І Черновецький, і Попов і Кличко.

Усі будівельни управління і трести підмяли під себе рейдери , розігнали трести і спеців , прихватизуавали їх будівлі і виробничі приміщення , все спустили під гроши .

Київ - по ґрунтам дуже сложне місто. Ґрунти як мука , крапля води і вони слипаються і вони просідають . І тому у сусідніх будівлях трощать фундаменти , і гидроізоляція фундаментів
ЩО ЦІ ВОЛОДАРІ БУДИВЕЛЬНИХ ТРЕСТІВ ( лавочникі і бариги ) можуть зрозумити? Вони навіть спеців розігнали , щоб гроши не платить
НЕ КАЖУ ВЖЕ ПРО КЕРИВНИЦТВО МІСТА - там теж тількі рвачі на керівних посадах
БЛИН, угроблять Київ- чого ***** і домагаеться.

Громлять Серце України - святе місто на святих холмах
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11.12.2023 16:26 Відповісти
Що там з метро?
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11.12.2023 16:47 Відповісти
Метро втомилося!
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11.12.2023 18:59 Відповісти
Усі подібні випадки свідчать: припиніть, бл@дь, витрачати гроші не на війну, по друге, роботи виконуються не спеціалістами, а васями-петями з полонин (хоча і там вась-петь майже не залишилось), по третє, бурятам по#уй на той благоустрій, якщо вони його побачать - не оцінять. Якщо це тільки заради крадівництва, тоді питання - ви не впевнені у перемозі? Тоді тікайте, біжіть, відпустимо, але не заважайте, суки
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11.12.2023 17:13 Відповісти
Печерські пагорби вони такі. Лізеш, лізеш наверх. Заліз. А потім хрясь і скотився у ту саму яму, звідки пихтів догори.
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11.12.2023 17:30 Відповісти
Це не Печерськ, а місце поблизу Хрещатика (вул. Лютеранська).
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11.12.2023 18:43 Відповісти
 
 