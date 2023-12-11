У Печерському районі Києва стався обвал на будівництві, 1 людина загинула, 1 травмована. ФОТО

В Печерському районі Києва, під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обвалу один чоловік загинув та ще один травмований. Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні. Зараз проводяться роботи по розбору завалу.

За даними КМДА, трагедія сталася на вул. Лютеранська, 7/10.

Як зазначили в поліції Києва, після з’ясування всіх обставин буде вирішуватися питання щодо кваліфікації зазначеної події.

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