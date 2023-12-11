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У Печерському районі Києва стався обвал на будівництві, 1 людина загинула, 1 травмована. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
В Печерському районі Києва, під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок обвалу один чоловік загинув та ще один травмований. Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні. Зараз проводяться роботи по розбору завалу.
За даними КМДА, трагедія сталася на вул. Лютеранська, 7/10.
Як зазначили в поліції Києва, після з’ясування всіх обставин буде вирішуватися питання щодо кваліфікації зазначеної події.
Топ коментарі
+6 Maria Sofia Douglas 38b0d2de
показати весь коментар11.12.2023 16:26
+4 растуди
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+3 Small Jerboa
показати весь коментар11.12.2023 16:26
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Третьосортна цегла, яку я би не вирішився застосувати навіть для САРАЮ?
Таке не "ремонтувати" потрібно, а ЗНОСИТИ НАХ та замінювати на (якісний) БЕТОН.
Хтось помилився в технологічній карті . Треба було спочатку закріпити
Усі будівельни управління і трести підмяли під себе рейдери , розігнали трести і спеців , прихватизуавали їх будівлі і виробничі приміщення , все спустили під гроши .
Київ - по ґрунтам дуже сложне місто. Ґрунти як мука , крапля води і вони слипаються і вони просідають . І тому у сусідніх будівлях трощать фундаменти , і гидроізоляція фундаментів
ЩО ЦІ ВОЛОДАРІ БУДИВЕЛЬНИХ ТРЕСТІВ ( лавочникі і бариги ) можуть зрозумити? Вони навіть спеців розігнали , щоб гроши не платить
НЕ КАЖУ ВЖЕ ПРО КЕРИВНИЦТВО МІСТА - там теж тількі рвачі на керівних посадах
БЛИН, угроблять Київ- чого ***** і домагаеться.
Громлять Серце України - святе місто на святих холмах