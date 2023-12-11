В Одесі затримали працівника ТЦК, який за $10 тис. допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чоловік пропонував військовослужбовцям визнати їх непридатними до служби за станом здоров’я або допомогти оформити опікунство над людиною з інвалідністю.
Про це повідомляють у поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією слідства, зловмисник проходив службу у ТЦК та СП в Одесі. Разом зі своїм братом він отримав 7 тисяч доларів, за які мав допомогти зі звільненням зі служби військовозобов’язаного чоловіка.
Також слідчі встановили, що перебуваючи на посаді в іншому територіальному центрі комплектування на Одещині зловмисник самостійно знайшов військовозобов’язаного чоловіка, який хотів втекти з України. За 10 тисяч доларів працівник ТЦК обіцяв допомогти з оформленням опікунства над людиною з інвалідністю або ж оформити його, як непридатного до служби за станом здоров’я.
Таким чином ухилянт міг би безперешкодно виїхати з України в умовах дії воєнного стану. Затримали зловмисника після того, як він отримав завдаток у розмірі 100 доларів на свій криптогаманець.
Працівнику ТЦК повідомили про підозру у незаконному переправлені через кордон та в отриманні хабаря. Йому загрожує до 9 років ув’язнення із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскацією майна.
Наразі чоловік перебуває під вартою, однак може вийти під заставу у розмірі 214 тисяч гривень.
Також про підозру повідомили брату зловмисника. За отримання неправомірної вигоди його можуть покарати штрафом у розмірі від 34 до 85 тисяч гривень, або ув’язнити на термін від 2 до 5 років.
Будь ласка, зачекайте...
а у нас люди вільні і болт забили і на кацапські,і на юдейські угрупування...
все одно не зрозумієш...
і що інкримінували .... незаконне збагачення ще необхідно доказати...
По его словам, сейчас правопорядок в Украине охраняют слишком много людей (около 250 тысяч полицейских в тылу). В то же время все они проходят физическую подготовку, медицинскую комиссию и имеют хотя бы базовые навыки владения оружием.
Это касается не только Нацполиции (их просто больше всего), еще есть ГБР, НАБУ, НАПК, Фискальная полиция, таможня. По словам Дикого, это можно сделать одним решением - уменьшить ведомствам квоту на бронирование работников.
ЦКуівцям...