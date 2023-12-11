УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10211 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні
5 841 37
Одеська область (2493) ухилянти (217)

В Одесі затримали працівника ТЦК, який за $10 тис. допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

ухилянт

Чоловік пропонував військовослужбовцям визнати їх непридатними до служби за станом здоров’я або допомогти оформити опікунство над людиною з інвалідністю.

Про це повідомляють у поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією слідства, зловмисник проходив службу у ТЦК та СП в Одесі. Разом зі своїм братом він отримав 7 тисяч доларів, за які мав допомогти зі звільненням зі служби військовозобов’язаного чоловіка.

Також слідчі встановили, що перебуваючи на посаді в іншому територіальному центрі комплектування на Одещині зловмисник самостійно знайшов військовозобов’язаного чоловіка, який хотів втекти з України. За 10 тисяч доларів працівник ТЦК обіцяв допомогти з оформленням опікунства над людиною з інвалідністю або ж оформити його, як непридатного до служби за станом здоров’я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано три нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих - керівник районного військкомату, - СБУ. ФОТОрепортаж

Таким чином ухилянт міг би безперешкодно виїхати з України в умовах дії воєнного стану. Затримали зловмисника після того, як він отримав завдаток у розмірі 100 доларів на свій криптогаманець.

В Одесі затримали працівника ТЦК, який за $10 тис. допомагав ухилянтам виїжджати за кордон 01

Працівнику ТЦК повідомили про підозру у незаконному переправлені через кордон та в отриманні хабаря. Йому загрожує до 9 років ув’язнення із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскацією майна.

Наразі чоловік перебуває під вартою, однак може вийти під заставу у розмірі 214 тисяч гривень.

Також читайте: П’яний поліцейський влетів у фуру під Одесою. Його пасажиру ампутували ноги. ФОТО

Також про підозру повідомили брату зловмисника. За отримання неправомірної вигоди його можуть покарати штрафом у розмірі від 34 до 85 тисяч гривень, або ув’язнити на термін від 2 до 5 років.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Уявляю ваші душевні страждання в польському екзилі...
показати весь коментар
11.12.2023 16:31
+10
Обзивати людей ухилянтами в будь-якому контексті, окрім підтвердженого вироком суду, це дно... І для цензора це теж дно... Чому не розібрати ситуацію із Косино? Чому не поставити питання чому люди тікають, з ризиком загинути? Замість того, щоб на державному рівні піднімати питання зупинки цькування громадян, цькування лише посилюється і не лише владою, а різними змі які дедалі більше нагадують помийки... І чому ніхто не хоче визнати, що у нас немає більше людей ніж в рашистів, ми їх ніколи не переможемо і не стримаємо людьми. Люди просто закінчаться і Україна буде знищена ..
показати весь коментар
11.12.2023 16:37
+8
Навіщо? Такі як він не несуть загрози владі Зеленського.
показати весь коментар
11.12.2023 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли бачу слово «ухилянт» не як цитату/іронію, то це чудово показує відношення ресурсу до людей, а тому це індикатор того, що треба забувати за цю інфопомийк
показати весь коментар
11.12.2023 16:29 Відповісти
Уявляю ваші душевні страждання в польському екзилі...
показати весь коментар
11.12.2023 16:31 Відповісти
Вже своє відслужив, втратив здоров'я, та на законних підставах переїздив в Польщу. Власне, я 25 лютого 2022 і стояв в черзі до військомату щоб потім українців не називали "мобілізаційним ресурсом"
показати весь коментар
12.12.2023 12:22 Відповісти
Як там в Польщі, заводи працюють?
показати весь коментар
12.12.2023 09:31 Відповісти
В Польщі наче нормально, вони ж не голосують за популістичне зешобло на відміну від. До заводів відношення не маю, тому не знаю. Але в них немає єдиного телемарафону, значить і заводи працюють. Якщо взяти північ Польщі, то дуже багато військових - видно не до шашликів готуються.
показати весь коментар
12.12.2023 12:25 Відповісти
Ну чому ж не голосують-ПІС і конфедерати ще ті дегенерати. Ну на нашому фоні до шашликів готуватися-це вже зовсім
показати весь коментар
12.12.2023 14:31 Відповісти
по моему, этот бизнесюк з дытынства мычтав две почки подаруваты всу...
показати весь коментар
11.12.2023 16:31 Відповісти
дохтора комаровского дятлу адвокатом...
показати весь коментар
11.12.2023 16:36 Відповісти
війна перетворилася на перспективний стартап
показати весь коментар
11.12.2023 16:32 Відповісти
Має бути якийсь аналог шторм-зю для подібних діячів. Бо застава в 5.000 баксів його не сильно налякає...
показати весь коментар
11.12.2023 16:34 Відповісти
Навіщо? Такі як він не несуть загрози владі Зеленського.
показати весь коментар
11.12.2023 16:35 Відповісти
то якщо ви визнаєте самого себе рабом...
а у нас люди вільні і болт забили і на кацапські,і на юдейські угрупування...
показати весь коментар
11.12.2023 16:40 Відповісти
зачем так напрягаться?просто продолжай голосовать за *****..
все одно не зрозумієш...
показати весь коментар
11.12.2023 16:51 Відповісти
ось і ольгіно з тебе вилізло...підар татко твій...і ніколи українці не були рабами.
показати весь коментар
11.12.2023 16:56 Відповісти
Примітивні вважають,що якщо вони без кайданів,то вони вільні. ( Насправді "вільні" хіба що "вибирати" собі якихось чергових поганців у владу)
показати весь коментар
11.12.2023 17:28 Відповісти
Получается, что у них есть база данных инвалидов, над которыми можно оформить опекунство. Следующим шагом будет отжим жилья у этих инвалидов.
показати весь коментар
11.12.2023 16:36 Відповісти
Обзивати людей ухилянтами в будь-якому контексті, окрім підтвердженого вироком суду, це дно... І для цензора це теж дно... Чому не розібрати ситуацію із Косино? Чому не поставити питання чому люди тікають, з ризиком загинути? Замість того, щоб на державному рівні піднімати питання зупинки цькування громадян, цькування лише посилюється і не лише владою, а різними змі які дедалі більше нагадують помийки... І чому ніхто не хоче визнати, що у нас немає більше людей ніж в рашистів, ми їх ніколи не переможемо і не стримаємо людьми. Люди просто закінчаться і Україна буде знищена ..
показати весь коментар
11.12.2023 16:37 Відповісти
Чому не поставити питання чому люди тікають, з ризиком загинути? -- А чому шановна, одні Війскові гинуть, захищая Україну !!!(,, а другі сВійскові(,, допомагають втекти!!(,,
показати весь коментар
11.12.2023 16:41 Відповісти
Військові теж не мають гинути, питання до влади, до державного апарату вцілому. Де технології? Де фортифікації і ще багато іншого. У нас немає стільки військових, скільки у рашистів, у нас немає стільки цивільних скільки у рашистів. Ми не виграємо і не стримаємо ворога людьми, наші люди закінчуються... Це не значить, що не потрібно мобілізовувати, це значить, що не потрібно перетворювати людей на рабів і бидло. Не потрібно, без вироку суду називати одних ухилянтами, а інших, хто навмисне пресує, щоб поживитись з того, пальчиком сварити. Країна деградує шаленими темпами....
показати весь коментар
11.12.2023 17:18 Відповісти
Щоб воювати по іншому потрібна професійна армія,тоді ту кількість людей що зараз у війську навпаки потрібно буде скорочувати задля ефективності.
показати весь коментар
11.12.2023 19:35 Відповісти
Це дійсно "дно", яке наші ЗМІ пробивають щодня. Про чиновника спійманого на мільйонному хабарі в ЗМІ не напишуть, що він злодій та корупціонер поки немає вироку суду, ворожих агентів,колаборантів, навідників в ЗМІ показують із заретушованими обличчями , а от спійманому та бусифікованому на вулиці чоловіку ЗМІ одразу ліпить ярлик злочинця -ухилянта.
показати весь коментар
11.12.2023 17:03 Відповісти
214 тыщ грн застава????? Это как? Он с одного "ухилянта" больше снимал
показати весь коментар
11.12.2023 16:40 Відповісти
Щось,якось з Борисовим все тихесенько вщухло )))
показати весь коментар
11.12.2023 16:43 Відповісти
Майже з всіма воєнкомами все тихенько вщухає...
показати весь коментар
11.12.2023 16:55 Відповісти
Так, щось затихло. Попався ще один, Кушнеров (начальник Малиновського районного ТЦК). Але про нього взагалі тиша. Мразі "тихенько пішли в ліс".
показати весь коментар
11.12.2023 16:56 Відповісти
Напевно штрафом відбудеться, як з самбора... цікаво його вирок почитати чи посадова він особа чи ні...
і що інкримінували .... незаконне збагачення ще необхідно доказати...
показати весь коментар
11.12.2023 18:10 Відповісти
Ето какойто позор.
показати весь коментар
11.12.2023 16:46 Відповісти
ШАПІТОЛІЗАЦІЯ ...
показати весь коментар
11.12.2023 17:54 Відповісти
По меньшей мере 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей можно уже сегодня призвать и забрать на фронт, - ветеран АТО, экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий

По его словам, сейчас правопорядок в Украине охраняют слишком много людей (около 250 тысяч полицейских в тылу). В то же время все они проходят физическую подготовку, медицинскую комиссию и имеют хотя бы базовые навыки владения оружием.

Это касается не только Нацполиции (их просто больше всего), еще есть ГБР, НАБУ, НАПК, Фискальная полиция, таможня. По словам Дикого, это можно сделать одним решением - уменьшить ведомствам квоту на бронирование работников.
показати весь коментар
11.12.2023 18:37 Відповісти
Звичайно що їх забагато якщо врахувати те, що половина людей виїхало закордон. Але чому їх невикористовують для ротації ?? Натомість дурнуватий уряд вчепився до студентів.
показати весь коментар
11.12.2023 19:40 Відповісти
цікаво звідки сбу взнала що вім отримав взятку на криптогаманець. такі трансакції не можливо навіть сбу відстежувати. крипта поністю анонімна
показати весь коментар
11.12.2023 18:41 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2023 16:38 Відповісти
привид конфіскації може потроху підправити дороговказ Т
ЦКуівцям...
показати весь коментар
13.12.2023 13:23 Відповісти
 
 