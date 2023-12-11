Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Під час проведення так званої "бурштинової операції" поліцейські викрили на Рівненщині сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Національної поліції.
"Поліцейські викрили сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ. Їхня протиправна діяльність мала кілька напрямків: незаконний видобуток, скупка каміння, обробка та збут", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, щоб не привертати до себе зайву увагу, деякі з учасників організували мініцехи у своїх помешканнях. Оброблений бурштин збували за кордон.
На місці нелегального видобутку викопної скам'янілої смоли правоохоронці викрили трьох учасників групи. Поблизу них були розташовані саморобні помпи з приєднаними шлангами та були вириті ями.
"У ході обшуків у "чорних копачів" оперативники та слідчі вилучили понад 200 кілограмів бурштину-сирцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикл, радіостанції та чорнові записи", - зазначили в Нацполіції.
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А ЯКЩО БИ РОЗКУЛАЧИЛИ ВОРОГІВ УКРАЇНИ ( ОПЗЖ , олигархів , і т п) - то в бюджет би надійшли нормальні кошти.
но у влади нема яіць
є ж українська....https://uk.wikipedia.org/wiki/VPN
в чому тут проблема?
у випиэн уже прапор заборонылы выбыраты самостийно?
Співпадіння??
Какие они стабильные
Роют и роют
Может - их подрядить на копание окопов?
У них такой опыт!
Они всю передовую перекопают вдоль и поперек
За те же самые 4,5 миллиона гривен
Государство это сделает раз в 100 дороже
Там (на бурштині) слабкі не проб'ються.
Тогда добавлю
В тюрьмах сидят за мелкие нарушения тысячи людей
Не слабого десятка
Их надо использовать на фронте
И многие из них еще дадут фору" белым вортничкам"
Хіба надри країни не є цінністю громадян країни?