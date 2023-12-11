Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Під час проведення так званої "бурштинової операції" поліцейські викрили на Рівненщині сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Національної поліції.

"Поліцейські викрили сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ. Їхня протиправна діяльність мала кілька напрямків: незаконний видобуток, скупка каміння, обробка та збут", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб не привертати до себе зайву увагу, деякі з учасників організували мініцехи у своїх помешканнях. Оброблений бурштин збували за кордон.

На місці нелегального видобутку викопної скам'янілої смоли правоохоронці викрили трьох учасників групи. Поблизу них були розташовані саморобні помпи з приєднаними шлангами та були вириті ями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З України намагалися незаконно вивезти бурштин на $200 тис. Польські митники не пропустили. ФОТО

"У ході обшуків у "чорних копачів" оперативники та слідчі вилучили понад 200 кілограмів бурштину-сирцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикл, радіостанції та чорнові записи", - зазначили в Нацполіції.











