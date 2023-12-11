УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10211 відвідувач онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
3 529 33
Нацполіція (13932) Рівненщина (911) бурштин (422)

Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Під час проведення так званої "бурштинової операції" поліцейські викрили на Рівненщині сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Національної поліції.

"Поліцейські викрили сімох учасників угруповання, серед яких був депутат ОТГ. Їхня протиправна діяльність мала кілька напрямків: незаконний видобуток, скупка каміння, обробка та збут", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, щоб не привертати до себе зайву увагу, деякі з учасників організували мініцехи у своїх помешканнях. Оброблений бурштин збували за кордон.

На місці нелегального видобутку викопної скам'янілої смоли правоохоронці викрили трьох учасників групи. Поблизу них були розташовані саморобні помпи з приєднаними шлангами та були вириті ями.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З України намагалися незаконно вивезти бурштин на $200 тис. Польські митники не пропустили. ФОТО

"У ході обшуків у "чорних копачів" оперативники та слідчі вилучили понад 200 кілограмів бурштину-сирцю, мотопомпи кустарного виробництва, знаряддя для видобування та обробки каміння, автомобілі, квадроцикл, радіостанції та чорнові записи",  - зазначили в Нацполіції.

Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 01
Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 02
Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 03
Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 04

Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 05

Нацполіція під час обшуків вилучила майже 4,5 млн грн у нелегальних копачів бурштину на Рівненщині 06

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
ідуть роки...міняються президенти, очільники МВС, депутати, мери і уся інша *****...з цим бурштином як було так і є....
показати весь коментар
11.12.2023 17:00
+4
Осінню здибався з одним бувшим робітником-копачем з Рівненщини. Він розповідав, що основні гроші йдуть на поліцію, місцеве громадське управління, трохи до лісгоспу. Власник бізнесу проплачує наверх за кількість помп та днів безпосередньої роботи бригади. Тіпо ,, за дозвіл,, А цей випадковий співрозмовник, як найманий робітник, одержував від 800 гр до 4000 в день в залежності від найденого бурштину. Казав що робота дуже тяжка фізично.
показати весь коментар
11.12.2023 17:23
+3
Тобто , якщо підрахувати кошторис дій ПОЛИЦІІ ( транспорт, зарплата і т п) - то бюджет України ще і в минусі.

А ЯКЩО БИ РОЗКУЛАЧИЛИ ВОРОГІВ УКРАЇНИ ( ОПЗЖ , олигархів , і т п) - то в бюджет би надійшли нормальні кошти.

но у влади нема яіць
показати весь коментар
11.12.2023 16:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто , якщо підрахувати кошторис дій ПОЛИЦІІ ( транспорт, зарплата і т п) - то бюджет України ще і в минусі.

А ЯКЩО БИ РОЗКУЛАЧИЛИ ВОРОГІВ УКРАЇНИ ( ОПЗЖ , олигархів , і т п) - то в бюджет би надійшли нормальні кошти.

но у влади нема яіць
показати весь коментар
11.12.2023 16:59 Відповісти
MSDuglas, ви напевне не в курсі-у влади якраз яйці є-по 17 гривень.А те що ви шукаєте у влади-то яєчка.Та і не розкуркулюють ,бо нема куркулів.Олігархи віддали частину свого майна-дітям,родичам,-колективам,які були при них.Розправилися з законом про олігархів-як і було задумано з самого початку.Тепер просимо...
показати весь коментар
11.12.2023 18:19 Відповісти
Про 17 я в курсе. Но ведь е ще СТАЛЕВІ ЯЙЦА.
показати весь коментар
11.12.2023 19:22 Відповісти
стопудово на дрони збирали...
показати весь коментар
11.12.2023 16:59 Відповісти
ідуть роки...міняються президенти, очільники МВС, депутати, мери і уся інша *****...з цим бурштином як було так і є....
показати весь коментар
11.12.2023 17:00 Відповісти
Тому що це нарід такий, прогнивший... Тому от до чого тут яка влада, скільки її змінилось? Ось була осінь, я велом в село не міг доїхати, полями з міста навпростець - все в диму. І це попри штрафи. Тож Зе винуватий? 😼
показати весь коментар
11.12.2023 17:06 Відповісти
місцевих дописувачів почитати то до 2019 в нас все було в шоколаді!))) А як ти не згоден то або кацап або зебіл)))
показати весь коментар
11.12.2023 17:09 Відповісти
До 2019 над Україною світило сонечко, сміялись діти і співали жайворонки, у кожного з нас були Армія, Віра і Мова. Масово випробовувались ракети. Дивишся на небо, а там два Нептуна в один бік, назустріч Вільха і Грім 2 на горизонті. А потім з'явилися зелена нечисть...
показати весь коментар
11.12.2023 19:00 Відповісти
не зовсім, все менше нелегально копають, зараз ліцензії продають, і маючи гроші можна купити і добувати легально, та й ціни зараз на нього впали, просто по іншому заробити не хочуть
показати весь коментар
11.12.2023 17:24 Відповісти
Тільки от за Петра про це волали з кожної праски а за Яника та Блазня раптом тиша настала. От тільки зараз як не дивно...
показати весь коментар
11.12.2023 19:18 Відповісти
єдиний випадок коли народ сам користується надрами - і то руки викручують.все треба забрать і падєліть.мєжду сабой - а народу свєтлоє будущєє.
показати весь коментар
11.12.2023 17:01 Відповісти
якби ж за собою прибирали і зиск для інших з того був, як в цивілізованих країнах.
показати весь коментар
11.12.2023 17:25 Відповісти
копачі вже не ті, що раніше..., колись в них були цілі загони зі зброєю, крутими автівками та гарною організацією процесу..., але, мабуть, зараз таких не чіпають...
показати весь коментар
11.12.2023 17:01 Відповісти
а чому на кацапську вікіпедію посилання?
є ж українська....https://uk.wikipedia.org/wiki/VPN
в чому тут проблема?
показати весь коментар
11.12.2023 17:11 Відповісти
от кого шифруемся?
у випиэн уже прапор заборонылы выбыраты самостийно?
показати весь коментар
11.12.2023 17:14 Відповісти
Откуда такой спрос на янтарь? Людям мало 1-2 изделий из него? Я вот вообще не знаю никого у кого бы было хоть что то из янтаря. И ничего, живут люди
показати весь коментар
11.12.2023 17:19 Відповісти
Осінню здибався з одним бувшим робітником-копачем з Рівненщини. Він розповідав, що основні гроші йдуть на поліцію, місцеве громадське управління, трохи до лісгоспу. Власник бізнесу проплачує наверх за кількість помп та днів безпосередньої роботи бригади. Тіпо ,, за дозвіл,, А цей випадковий співрозмовник, як найманий робітник, одержував від 800 гр до 4000 в день в залежності від найденого бурштину. Казав що робота дуже тяжка фізично.
показати весь коментар
11.12.2023 17:23 Відповісти
Цей ЦИРК, з кривоОхоронними органАми та копачами бурштину, проходить в Україні уже 30 років, під повним патронатом президентів!!
Співпадіння??
показати весь коментар
11.12.2023 17:32 Відповісти
Я восхищаюсь копателями
Какие они стабильные
Роют и роют
Может - их подрядить на копание окопов?
У них такой опыт!
Они всю передовую перекопают вдоль и поперек
За те же самые 4,5 миллиона гривен
Государство это сделает раз в 100 дороже
показати весь коментар
11.12.2023 17:35 Відповісти
Знаю таких, що пішли на війну з першого дня. Отримали поранення та повернулися на війну. Причому, одному так не сиділося дома, що поїхав до свого підрозділу раніше: війна також стала для нього гідною справою...
показати весь коментар
11.12.2023 18:00 Відповісти
Я написав саме про копачів бурштину до 24.02.

Там (на бурштині) слабкі не проб'ються.
показати весь коментар
11.12.2023 18:29 Відповісти
Хорошо что уточнили
Тогда добавлю
В тюрьмах сидят за мелкие нарушения тысячи людей
Не слабого десятка
Их надо использовать на фронте
И многие из них еще дадут фору" белым вортничкам"
показати весь коментар
11.12.2023 19:18 Відповісти
Професійну армію ніхто не відміняв.
показати весь коментар
11.12.2023 18:31 Відповісти
Не та вже криша без Авакава.
показати весь коментар
11.12.2023 19:02 Відповісти
то брехня, бурштин мили і Карпати вирубали при клятому Порошенку, тоді 1+1 аж піну пускав кожен день, а зараз так тихо що Бубочка навіть не прокидаеться.
показати весь коментар
11.12.2023 20:00 Відповісти
А як же бути з паспортом екологічним?
Хіба надри країни не є цінністю громадян країни?
показати весь коментар
11.12.2023 22:43 Відповісти
 
 