У Києві демонтовано пам’ятник учасникам Січневого повстання, - заступниця Кличка Старостенко. ФОТО
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Сьогодні відбувся демонтаж пам’ятника учасникам Січневого повстання, який стояв у Маріїнському парку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця голови КМДА, депутатка Київради від фракції "УДАР Віталія Кличка" Ганна Старостенко.
"Ще один символ більшовицької тиранії зник з публічного простору нашого міста. Сьогодні працівники КП "Благоустрій" демонтували пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року. Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки", - заявила Ганна Старостенко.
Вона зазначила, що Україна має позбутися ворожого культурологічного впливу.
"Нам десятиліттями навʼязували в герої радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", - наголосила Старостенко.
Раніше повідомлялося, що Київрада ще у березні 2017 року за ініціативою мера Києва Віталія Кличка звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо перенесення пам’ятників радянської епохи. Рішення про вилучення низки київських пам’ятників з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення Кабінет міністрів ухвалив 10 листопада 2023 року.
На початку грудня в столиці був демонтований пам’ятник командиру більшовиків Щорсу, розташований на бульварі Шевченка. Раніше були демонтовані пам’ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову.
Будь ласка, зачекайте...
Але в шкільному підручнику вам напишуть про незліченну кацапську орду п'яних матросів з Пітєра, а не про те що проти УНР в дні січневого заколоту також піднялись робочі заводів Деміївки і Куренівки через яку і зайшли більшовики потім. І не напишуть що українські військові частини ім.Дорошенка в Дарниці і Броварах проголосили нейтралітет і відмовились воювати проти більшовиків, так само як і більшість інших. Розуміли більшовицьку загрозу в основному 'січові стрільці' і гайдамацький кіш Слобідської України. Решта 73% мудрої більшості, в нас, як завжди "не могла помилятись"
його таблицею користуються й досі... і горілку 40-ка градусну пьють
его докторская диссертация называлась «О соединении спирта с водой».
Менделєєву у 1943-му році не виповнилося й 10 років?!
Бо я вже почав придумувати в'їдливу промову .
Набір у мене не завжди бездоганний, особливо, коли забуду окуляри на носа вбрати. Але перечитую написане. І коли вже якусь таку "перлину" згенерував, то або прибираю пост з "перлиною" і пишу новий - правильно, або додаю примітку з уточненням.
Кого він вбив чи закатував ?!
Науку й науковців світового рівня може не требо чепати ... Ну не требо робити з України посмиховисько !!!
Менделеєв на відміну від ломоносова чи пушкіна є світовою константою . Ніяким черносоненцєм він точно не був .
Я б й Лева Толстова теж не чепав , бо на відміну від мракобіса достоєвського Лев Миколайович був вільнодумцєм й мислителем-гуманістом -- в його послідців в усьому світі : купа !
Може мені не вивчати викладати гідравліку, якщо уся родина Бернулі та йще й Ейлер були академіками РАН ?!
Ким там був поет Лермонт ?! А Барклай-де-Толі ?! Це імперія була й там було купа грошей на дослідницьку діяльність . Там була улюбленна імператриця : Софія-Августа-Фредеріка Ангальт Цербська . Ну й що стого . С часу Софії (Катьки Другої) там московита (по генам) імператора було усе меньше й меньше . Останній їх ******** був німцем на 15 / 16 . Ну й що йому завадило посилати вбивати німців ?! Імперіалізм не не про гени , не про походження . Це про виховання и традиції . Менделєїв був дуже прогресивних поглядів людиною . Вихованцем того середовища, яке підписувала петиції , що визволити Тараса Шевченка з солдатщини .
Ходят сплетни, что не будет больше слухов.
Ходят слухи, будто сплетни запретят.
кацап, одним словом
********
Він був одним із засновників цієї організації.
Виктор Финкель: О национальных корнях и других секретах великого Менделеева
Дмитрий Иванович Менделеев был членом «Союза русского народа»!
Дело, однако, обстояло намного серьёзнее. Существо вопроса заключается в том, что Д.И.Менделеев был одним из организаторов этого Союза. И когда 21 ноября 2005 года исполнилось 100 лет со дня образования «Союза Русского народа», на торжественном заседании в ДК им. Горбунова собрались 800 делегатов и гостей со всей России, над сценой висели портреты основателей СРН - А.И. Дубровина, Д.И. Менделеева и Отца Иоанна Кронштадского! Итак, Д.И. Менделеев - один из вдохновителей и организаторов «Союза Русского Народа», насчитывавшего около 400 местных отделений и до 400 тыс. членов. Общее число русских людей, связанных с деятельностью СРН, составляло от 2 до 3 млн. человек! Напоминаю, речь идёт об организации, придававшей особое, первостепенное значение «решению», так называемого, еврейского вопроса!
* 1829 рік, Вольфганг Доберейнер групує елементи по тріадах. Відомий, як Закон Тріад. Німецький хімік Леопольд Гмелін ідентифікував 10 тріад, три групи по чотири і одну групу з 5 елементів.
* В 1857 році Жан-Баптист Дюма описав зв'язок між різними групами.
* У цьому ж 1857, німець Аугуст Кекуле допрацював таблиці.
* І нарешті, в 1862, французький геолог Шанкуртуа опублікував найпершу періодичну систему елементів. За 7 років до Мєндєлєєва.
Так що "таблиця Мєндєлєєва", це як радіо Попова і паровоз Черепанова.
Так й з Менделєєвим . Його періодичний закон підтверджує ******** ядерна фізика . Й фізика елементарних часток . А усіх цих Лавуазьє в 18 столітті нічого не підтвердило .
Требо розуміти , що Менделеєв предгадав існування цілої групи періодичних елементів (галогенів й інертних газів взагалі) . Бо його закон саме в тому й полягав, щоб предуагадувати існування певних хімічних елементів . В 1900 роках - це галогени , а в часи ядерної фізики -- це радій й йще десяток інших радиоктивних елементів .
«Сою́з ру́сского наро́да» (СРН) - массовая черносотенная монархическая организация, действовавшая в Российской империи с 1905 по 1917 год.
Программа и деятельность СРН базировались на монархических, националистических и антисемитских идеях, а также православном радикализме. СРН выступал против революции и парламентаризма, поддерживал единство и нераздельность России, а также единение властей с народом в форме совещательного органа. Основной уставной целью СРН было развитие национального русского самосознания и объединение всех русских людей для общей работы на благо Российской империи по уваровской формуле «Православие, самодержавие, народность»[
******** аналог в РФ - НОД
А тепер подивися на позицію Мєндєлєєва:
1890 - покинул Императорский Санкт-Петербургский университет из-за конфликта с министром народного просвещения Иваном Давыдовичем Деляновым, который во время студенческих волнений отказался принять от Менделеева петицию студентов
(Студенти протестували проти засилля монархізму та абсолютизму в стінах учбових закладів)
потрібно по всіх фронтах працювати...
і коли вже завезуть хвости?
хто наступний?
велике діло **********... мост устал..метро втомилось і втопилось
коли вже хвости завезуть))