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У Києві демонтовано пам’ятник учасникам Січневого повстання, - заступниця Кличка Старостенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство Фоторепортаж

Сьогодні відбувся демонтаж пам’ятника учасникам Січневого повстання, який стояв у Маріїнському парку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця голови КМДА, депутатка Київради від фракції "УДАР Віталія Кличка" Ганна Старостенко.

"Ще один символ більшовицької тиранії зник з публічного простору нашого міста. Сьогодні працівники КП "Благоустрій" демонтували пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року. Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки", - заявила Ганна Старостенко.

Вона зазначила, що Україна має позбутися ворожого культурологічного впливу.

"Нам десятиліттями навʼязували в герої радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", - наголосила Старостенко.

Раніше повідомлялося, що Київрада ще у березні 2017 року за ініціативою мера Києва Віталія Кличка звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо перенесення пам’ятників радянської епохи. Рішення про вилучення низки київських пам’ятників з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення Кабінет міністрів ухвалив 10 листопада 2023 року.

На початку грудня в столиці був демонтований пам’ятник командиру більшовиків Щорсу, розташований на бульварі Шевченка. Раніше були демонтовані пам’ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову.

Дивіться: У Києві демонтували пам’ятник екіпажу радянського бронепоїзда "Таращанець". ФОТО

У Києві демонтовано пам’ятник учасникам Січневого повстання, - заступниця Кличка Старостенко 01

Також дивіться: Демонтаж пам’ятника Щорсу у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


У Києві демонтовано пам’ятник учасникам Січневого повстання, - заступниця Кличка Старостенко 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
супер !!! цього кацапо-совкового, комуно-нацистького, окпаційного лайна не повтнно бути ніде в Україні !!! ще б так звану "родіну-мать" урочисто підрвали, земість вішпґати на це окупаційне лайно тризуб !!!
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23.12.2023 14:54
+16
А коли приберуть чорносотенця Діму Менделєєва від будівель КПІ?
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23.12.2023 14:54
+9
це як у наші часи пам'ятник "героям освобождения Донбасса"...
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23.12.2023 14:58
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супер !!! цього кацапо-совкового, комуно-нацистького, окпаційного лайна не повтнно бути ніде в Україні !!! ще б так звану "родіну-мать" урочисто підрвали, земість вішпґати на це окупаційне лайно тризуб !!!
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23.12.2023 14:54 Відповісти
А уж если бы такие как ты боты с британскими флагами...
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23.12.2023 15:20 Відповісти
...написав той, хто злиняв з України.
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23.12.2023 15:23 Відповісти
Воно все так. Але забули додати що насправді підтримка більшовиків вкраїнчиками була більше 80% Всі чекали поки можна буде бігти ділити панську халявну землю і грабувати маєтки.
Але в шкільному підручнику вам напишуть про незліченну кацапську орду п'яних матросів з Пітєра, а не про те що проти УНР в дні січневого заколоту також піднялись робочі заводів Деміївки і Куренівки через яку і зайшли більшовики потім. І не напишуть що українські військові частини ім.Дорошенка в Дарниці і Броварах проголосили нейтралітет і відмовились воювати проти більшовиків, так само як і більшість інших. Розуміли більшовицьку загрозу в основному 'січові стрільці' і гайдамацький кіш Слобідської України. Решта 73% мудрої більшості, в нас, як завжди "не могла помилятись"
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23.12.2023 19:14 Відповісти
"идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами"
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24.12.2023 11:38 Відповісти
А коли приберуть чорносотенця Діму Менделєєва від будівель КПІ?
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23.12.2023 14:54 Відповісти
слушне питання
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23.12.2023 15:09 Відповісти
вгамуйся!
його таблицею користуються й досі... і горілку 40-ка градусну пьють

его докторская диссертация называлась «О соединении спирта с водой».
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23.12.2023 15:37 Відповісти
Початок виробництва горілки в Україні припадає на 17 століття, часи Запорізької Січі. Винокурня в Немирові існувала вже в 1752 році. Менделєєв народився після цього більше ніж сто років потому.
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23.12.2023 15:54 Відповісти
Заслуга Менделєєва полягає в тому, що він знайшов вірну пропорцію 40%/60%.
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23.12.2023 17:05 Відповісти
А до того яка була?
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23.12.2023 17:17 Відповісти
В англійській і французькій Вікіпедіях це на зивають "міф про горілку". 40-градусний стандарт було впроваджено в московії 1943 року, коли Менделєєву ще не виповнилось 10 років. А в його дисертації йшлося про водні розчини спирту для медичних цілей міцністю порядка 70 градусів.
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23.12.2023 19:23 Відповісти
Ви нічого не плутаєте?!
Менделєєву у 1943-му році не виповнилося й 10 років?!
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23.12.2023 19:32 Відповісти
Я не плутаю. Це помилка набору - йшлося про 1843 рік.
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23.12.2023 19:46 Відповісти
Хоч попереджайте . Або додайте до коментарю примітку з виправленням.
Бо я вже почав придумувати в'їдливу промову .
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23.12.2023 19:54 Відповісти
При зустрічі кинете в мене каменем. У Вас, мабуть, набір тексту завжди бездоганний.
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23.12.2023 20:00 Відповісти
Не сердьтесь, пані Наталіє; не хотів я Вас образити .
Набір у мене не завжди бездоганний, особливо, коли забуду окуляри на носа вбрати. Але перечитую написане. І коли вже якусь таку "перлину" згенерував, то або прибираю пост з "перлиною" і пишу новий - правильно, або додаю примітку з уточненням.
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23.12.2023 20:26 Відповісти
В дисертації Мендєлєва досліджувався такий факт, що при змішуванні води з етиловим спиртом, наприклад один до одного по об'єму, виходить не два, а трохи менше. Все решта, це варіації із концентраціями. Напевно, що 180 років це було актуально.
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23.12.2023 23:24 Відповісти
Це ти , гівнюк, голосував за зелену шмарклю?
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23.12.2023 18:00 Відповісти
А що хімік Менделєєв був катом ?
Кого він вбив чи закатував ?!

Науку й науковців світового рівня може не требо чепати ... Ну не требо робити з України посмиховисько !!!
Менделеєв на відміну від ломоносова чи пушкіна є світовою константою . Ніяким черносоненцєм він точно не був .
Я б й Лева Толстова теж не чепав , бо на відміну від мракобіса достоєвського Лев Миколайович був вільнодумцєм й мислителем-гуманістом -- в його послідців в усьому світі : купа !
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23.12.2023 15:21 Відповісти
вже достатньо того що він був кацапом !!!
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23.12.2023 15:28 Відповісти
Пардон, ходять чутки, що то був не кацап Менделєєв, а єврей Мендель...
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23.12.2023 15:34 Відповісти
а кацапи його перейменували для "вяличия"...
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23.12.2023 15:35 Відповісти
Херня . В його дід був священиком у дєрєвні . Батько -- директором гімназії . До речі був знайомцем кількох "дєкабристів" .
Може мені не вивчати викладати гідравліку, якщо уся родина Бернулі та йще й Ейлер були академіками РАН ?!
Ким там був поет Лермонт ?! А Барклай-де-Толі ?! Це імперія була й там було купа грошей на дослідницьку діяльність . Там була улюбленна імператриця : Софія-Августа-Фредеріка Ангальт Цербська . Ну й що стого . С часу Софії (Катьки Другої) там московита (по генам) імператора було усе меньше й меньше . Останній їх ******** був німцем на 15 / 16 . Ну й що йому завадило посилати вбивати німців ?! Імперіалізм не не про гени , не про походження . Це про виховання и традиції . Менделєїв був дуже прогресивних поглядів людиною . Вихованцем того середовища, яке підписувала петиції , що визволити Тараса Шевченка з солдатщини .
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23.12.2023 16:02 Відповісти

Ходят сплетни, что не будет больше слухов.
Ходят слухи, будто сплетни запретят.
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23.12.2023 19:24 Відповісти
Менделеев -- производная от Мендель--еврейское имя.
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23.12.2023 15:36 Відповісти
А Донцов тоді ХТО?
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23.12.2023 15:44 Відповісти
- Дмитро
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23.12.2023 19:16 Відповісти
Мова не про ім"я Мова - про національність!
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23.12.2023 19:18 Відповісти
І дружину лупцював
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23.12.2023 15:28 Відповісти
та ще й чемойдани майстрував по вечорах

кацап, одним словом
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23.12.2023 15:39 Відповісти
Victor Elkun d8d06a32 Ніяким черносоненцєм він точно не був
********
Він був одним із засновників цієї організації.

Виктор Финкель: О национальных корнях и других секретах великого Менделеева

Дмитрий Иванович Менделеев был членом «Союза русского народа»!
Дело, однако, обстояло намного серьёзнее. Существо вопроса заключается в том, что Д.И.Менделеев был одним из организаторов этого Союза. И когда 21 ноября 2005 года исполнилось 100 лет со дня образования «Союза Русского народа», на торжественном заседании в ДК им. Горбунова собрались 800 делегатов и гостей со всей России, над сценой висели портреты основателей СРН - А.И. Дубровина, Д.И. Менделеева и Отца Иоанна Кронштадского! Итак, Д.И. Менделеев - один из вдохновителей и организаторов «Союза Русского Народа», насчитывавшего около 400 местных отделений и до 400 тыс. членов. Общее число русских людей, связанных с деятельностью СРН, составляло от 2 до 3 млн. человек! Напоминаю, речь идёт об организации, придававшей особое, первостепенное значение «решению», так называемого, еврейского вопроса!
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23.12.2023 15:49 Відповісти
Пане Віктор-ви ж напевне знаєте народну приказку-про бісер...Попробую дати вам пораду,щоб ви не витрачали свої нерви...Одним з засновників Партії Регіонів-був добре відомий всім вашим опонентам політик...Так само,як і в свій час великий учений Д.І.Мєндєлєєв був засновником "СРН"....
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23.12.2023 19:07 Відповісти
Тобі подобаються картини Гітлера?
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23.12.2023 15:55 Відповісти
мендєлєєв не є науковцем ніякого рівня. Тому *****!
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23.12.2023 16:02 Відповісти
У 1789 році Антуан Лавуазьє опублікував список 33 хімічних елементів, згрупувавши їх як гази, метали і неметали (впізнаєте?) Після нього почалася класифікація елементів.
* 1829 рік, Вольфганг Доберейнер групує елементи по тріадах. Відомий, як Закон Тріад. Німецький хімік Леопольд Гмелін ідентифікував 10 тріад, три групи по чотири і одну групу з 5 елементів.
* В 1857 році Жан-Баптист Дюма описав зв'язок між різними групами.
* У цьому ж 1857, німець Аугуст Кекуле допрацював таблиці.
* І нарешті, в 1862, французький геолог Шанкуртуа опублікував найпершу періодичну систему елементів. За 7 років до Мєндєлєєва.

Так що "таблиця Мєндєлєєва", це як радіо Попова і паровоз Черепанова.
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23.12.2023 16:07 Відповісти
Справа не в таблиці , справа у "Переодинчному законі" -- один мій знайоми релігійний фанатик , доводив мені , що Дарвін ніякий не біолог бо до його Карл Ліней щось там склав у таблиці . Але ж за принципом Лінея - дельфіни й кіти це риби . Бо у Лінея були таблиці , але не було ********* принципов формування видів . Лінея ніяка інша наука не підтверджує , а Дарвіна підтверджує - палеонтологія .
Так й з Менделєєвим . Його періодичний закон підтверджує ******** ядерна фізика . Й фізика елементарних часток . А усіх цих Лавуазьє в 18 столітті нічого не підтвердило .

Требо розуміти , що Менделеєв предгадав існування цілої групи періодичних елементів (галогенів й інертних газів взагалі) . Бо його закон саме в тому й полягав, щоб предуагадувати існування певних хімічних елементів . В 1900 роках - це галогени , а в часи ядерної фізики -- це радій й йще десяток інших радиоктивних елементів .
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23.12.2023 17:01 Відповісти
Про те, що він був членом партії "Чорна сотня", написано і у Вікіпедії. Він казав, зокрема, що правами євреїв і циган можна повністю нехтувати, бо вони не мають своєї державності
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25.12.2023 09:50 Відповісти


«Сою́з ру́сского наро́да» (СРН) - массовая черносотенная монархическая организация, действовавшая в Российской империи с 1905 по 1917 год.

Программа и деятельность СРН базировались на монархических, националистических и антисемитских идеях, а также православном радикализме. СРН выступал против революции и парламентаризма, поддерживал единство и нераздельность России, а также единение властей с народом в форме совещательного органа. Основной уставной целью СРН было развитие национального русского самосознания и объединение всех русских людей для общей работы на благо Российской империи по уваровской формуле «Православие, самодержавие, народность»[

******** аналог в РФ - НОД

А тепер подивися на позицію Мєндєлєєва:
1890 - покинул Императорский Санкт-Петербургский университет из-за конфликта с министром народного просвещения Иваном Давыдовичем Деляновым, который во время студенческих волнений отказался принять от Менделеева петицию студентов
(Студенти протестували проти засилля монархізму та абсолютизму в стінах учбових закладів)
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23.12.2023 16:01 Відповісти
Зразу ж після військового росії та персонального поета цариці Шевченко .
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23.12.2023 16:20 Відповісти
Спочатку треба прибрати з банкноти 1000 гривень прихильника "єдіной_нєдєлімой" Вернадського...
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23.12.2023 16:34 Відповісти
коли вже заборонять таблицю мендєлєєва...?
потрібно по всіх фронтах працювати...
і коли вже завезуть хвости?
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23.12.2023 16:39 Відповісти
Вона лише у росії є Мєндєлєєва.
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23.12.2023 17:20 Відповісти
Там наче тільки величезна лягушка стояла..
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23.12.2023 14:56 Відповісти
Жаба в протилежному місці - біля музею води.
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23.12.2023 16:03 Відповісти
це як у наші часи пам'ятник "героям освобождения Донбасса"...
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23.12.2023 14:58 Відповісти
Нарешті .
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23.12.2023 14:59 Відповісти
Сколько там нынче вам платят? По 50 рублев за коммент или меньше?
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23.12.2023 15:21 Відповісти
По какому расписанию? 32 года памятник кацапским захватчикам простоял, держались за него до последнего. Так что не молодцы по памятникам. Если бы были молодцы, этих памятников уже бы 30 лет, как не было.
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23.12.2023 15:28 Відповісти
Заживем!
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23.12.2023 15:34 Відповісти
Ломать - не строить. Душа не болит.
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23.12.2023 15:43 Відповісти
Хай там буде пам'ятник Січневому Повстанню 1863 року
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23.12.2023 15:34 Відповісти
січневому повстанню 2024 року
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23.12.2023 16:08 Відповісти
Чудово! На тому місці поставимо шибеницю для "нових ліц".
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23.12.2023 16:02 Відповісти
День роботи крана та вантажівки. Мінус десяток дронів. Чиєсь життя на 0.
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23.12.2023 16:22 Відповісти
День роботи трамвая, який збитковий - мінус тридцять дронів. А таких трамваїв мінімум сотня у місті.То може ще закриємо і метро, бо все це чиїсь життя? А може просто потрібно обирати нормальну владу, а не клоунів із кварталу95 аби були дрони на фронті?
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23.12.2023 16:53 Відповісти
чергова перемога...
хто наступний?
велике діло **********... мост устал..метро втомилось і втопилось
коли вже хвости завезуть))
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23.12.2023 16:34 Відповісти
Дивись тєлємарафон. Туди 1.5 мільярди вже залили.
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23.12.2023 16:54 Відповісти
А на біса ці памʼятники зберігають, наприклад, в музеї авіації? Раптом все повернеться?
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23.12.2023 16:59 Відповісти
Пам'ятники Сталіну розносили . Варвари...
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23.12.2023 17:22 Відповісти
Завидуешь кацапчик?
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23.12.2023 19:00 Відповісти
а як там у Переяславі комплекс дружби з москалями ще стоїть?
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24.12.2023 01:45 Відповісти
 
 