Сімох підлітків затримали у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Дніпрі правоохоронці затримали сімох підлітків за підозрою у вбивстві безпритульної жінки та замаху на вбивство чоловіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Нацполіція.
Правоохоронці встановили, що семеро хлопців віком від 14 до 19 років в ніч з 2 на 3 грудня скоїли вбивство з особливою жорстокістю. Нападники виявили безпритульну жінку в покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла.
Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти.
Також, на думку поліцейських, хлопці можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.
У результаті слідчих та розшукових заходів було встановлено маршрут руху нападників та виявлено фрагменти відео в телефоні, на яких зафіксовані злочини фігурантів.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків за місцями їх мешкання, встановили коло їх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.
Слідчі мають інформацію, що курувати затриманими може 23-річний мешканець Дніпра, який зараз у вʼязниці за вбивства та розбійний напад. Він спілкувався із затриманими в месенджері, де пропагувалося насилля та радикальні злочини. У камері чоловіка теж провели обшуки.
Сімом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 7 ч. 2 ст. 115 ККУ). Їм загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
- на першому фото підліток?
- з усіх знарядь там тільки одне підходить для класифікації холодна зброя. І то, за 50 баксів іксперт з натхненням надасть дані, що твердість леза нижче 30-ти бреннелів. І буде группова самооборона підлітків від массового згвалтування збоченцем.
Уже зформовані УБИВЦІ, як і московіти *****! Суддівські МАЙДАНУ, зараз їм якусь статтю за «*********» психічно хворих осіб, підмахнуть, щоб з адвокатами грошенят НАКОЛЯДУВАТИ…
Сашко Білий, завчасно попереджав про таких і був ПРАВИЙ!
Тому його мусорські і УБИЛИ! Такі ж, як і ці УБИВЦІ!
Пильнуймо Україну, від зкацапленого лайна !!
Як казала моя покiйна матуся:" Жття, що на довгiй нивi-
не знаеш що жде тебе попереду."
Пам'ятаєте у 2007 дніпропетровських маньяків?
Теж "діточки" вбивали і знімали на відео.
Я тут живу.
Бригада
Бумер
"Слідчі мають інформацію, що курувати затриманими може 23-річний мешканець Дніпра, який зараз у вʼязниці за вбивства та розбійний напад."