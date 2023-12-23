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Сімох підлітків затримали у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Дніпрі правоохоронці затримали сімох підлітків за підозрою у вбивстві безпритульної жінки та замаху на вбивство чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Нацполіція.

Правоохоронці встановили, що семеро хлопців віком від 14 до 19 років в ніч з 2 на 3 грудня скоїли вбивство з особливою жорстокістю. Нападники виявили безпритульну жінку в покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла.

Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти.

Також, на думку поліцейських, хлопці  можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

У результаті слідчих та розшукових заходів було встановлено маршрут руху нападників та виявлено фрагменти відео в телефоні, на яких зафіксовані злочини фігурантів.

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Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків за місцями їх мешкання, встановили коло їх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.

Слідчі мають інформацію, що курувати затриманими може 23-річний мешканець Дніпра, який зараз у вʼязниці за вбивства та розбійний напад. Він спілкувався із затриманими в месенджері, де пропагувалося насилля та радикальні злочини. У камері чоловіка теж провели обшуки.

Сімом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 7 ч. 2 ст. 115 ККУ). Їм загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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Сімох підлітків затримали у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної 01
Сімох підлітків затримали у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної 02
Сімох підлітків затримали у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної 03
Сімох підлітків затримали у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної 04
Сімох підлітків затримали у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної 05
Сімох підлітків затримали у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Потрібно писати-затримали сімох ублюдків...
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23.12.2023 16:52
+22
З них толку не буде, це нелюди, їх або врасход або довічне.
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23.12.2023 17:14
+15
Тварі! Пожиттєве нелюдям! Мабуть кацапські нащадки!
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23.12.2023 16:57
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Потрібно писати-затримали сімох ублюдків...
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23.12.2023 16:52 Відповісти
Фигня и цирк з фото:
- на першому фото підліток?
- з усіх знарядь там тільки одне підходить для класифікації холодна зброя. І то, за 50 баксів іксперт з натхненням надасть дані, що твердість леза нижче 30-ти бреннелів. І буде группова самооборона підлітків від массового згвалтування збоченцем.
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23.12.2023 16:56 Відповісти
P.S. І то, у різацького шила немає гарди!
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23.12.2023 16:57 Відповісти
бідолашні дитятки! це ж який стрес - бомжиха мало не згвалтувала цілий натопв.
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23.12.2023 16:59 Відповісти
дурень і з польським прапором дурень. встановлення чи є холодною зброєю застосовується лисше для кваліфікації статті, що передбачає відповідальність за носіння, переобку, ремонт холодної зброї, а у всіх інших випадках, під холодну зброю попадає все, що використане як зброя із злочинною метою. Тому оті убиті вікси, опінельки і швайки з ручками від напильника - холодна зброя, якщо вони використоваувались для нанесення тілесних ушкоджень.
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24.12.2023 16:03 Відповісти
Мажори - 100 пудів!...
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23.12.2023 16:57 Відповісти
Ага, живущие в хрущевке с облезлыми обоями
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23.12.2023 17:12 Відповісти
арка зато є
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23.12.2023 17:28 Відповісти
Та ікона, ясно що це прихожани РПЦ патріархату, такі чесні і набожні...
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23.12.2023 19:22 Відповісти
Тварі! Пожиттєве нелюдям! Мабуть кацапські нащадки!
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23.12.2023 16:57 Відповісти
Звіпі! Молодняк тасманського диявола пробує сили!
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23.12.2023 16:59 Відповісти
Ви вважаєте, що українці на таке не здатні? Дарма.
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23.12.2023 17:01 Відповісти
в штраф батальон
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23.12.2023 17:51 Відповісти
Видати усім зірку героя кацапії і повісити.
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23.12.2023 16:58 Відповісти
Як у кацапів?
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23.12.2023 17:00 Відповісти
Знищити б цих тварюк!
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23.12.2023 17:01 Відповісти
Захотілося придуркам побикувати
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23.12.2023 17:07 Відповісти
Відсутність моральних основ + парубоцька дурість.
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23.12.2023 21:29 Відповісти
Вони з батьками дуже усталі ат вайни, і что єта Украіна нам далааа?!
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23.12.2023 17:08 Відповісти
Звідки інфа?
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23.12.2023 17:15 Відповісти
Якийсь кацап, на цензорі просрався. Алеша…
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23.12.2023 17:52 Відповісти
З них толку не буде, це нелюди, їх або врасход або довічне.
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23.12.2023 17:14 Відповісти
Смердюча спадщина від ригоАНАЛЬНОГО виховання підлітків, ще з часів кучми-парторга, як і ота тітушня з мусорських підвалів-качалок для поповнення мусорських бандформувань (журналіста Г. Гонгадзе - убивали по звірячому мусорські, на чолі з їх хєнєсралом, як і В. Чорновола - добивали КАСТЕТОМ «невідомі особи»)!!
Уже зформовані УБИВЦІ, як і московіти *****! Суддівські МАЙДАНУ, зараз їм якусь статтю за «*********» психічно хворих осіб, підмахнуть, щоб з адвокатами грошенят НАКОЛЯДУВАТИ…
Сашко Білий, завчасно попереджав про таких і був ПРАВИЙ!
Тому його мусорські і УБИЛИ! Такі ж, як і ці УБИВЦІ!
Пильнуймо Україну, від зкацапленого лайна !!
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23.12.2023 17:20 Відповісти
а ********* з тяжкими тілесними або смертю і групою осіб, це тяжкий злочин, якщо ти не вкурсі, а якщо умисне вбивство, а мабуть така буде кваліфікація, то відповідальність ще більша максимальна. якщо не розбираєшся, то не тринди, якщо ти не гандон подоляцький.
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24.12.2023 16:07 Відповісти
Дорослі злочинці готовлять собі багнети. Для начала пов'язують усіх кров'ю. Ну а потім , керуй їми як захочеш на свій розсуд.
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23.12.2023 17:26 Відповісти
Це той випадок коли свєрхразуми кажуть, що діток не можна бити, не можна грузити. Діти які не навчені, це просто агресивні пусті організми. І поки добре не тупнеш по голові, мозок не вправляється. Продовжуйте далі розводити демократію.
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23.12.2023 17:36 Відповісти
і знову Дніпро, щось там неблагополучно дуже
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23.12.2023 18:01 Відповісти
там мер ублюдок кацапський, та й понавезено туди бидла кацапського багато.
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24.12.2023 16:08 Відповісти
Печаль, надеюсь тому г@ндону в тюрьме увеличат срок в разы, а родители этих уе@анов будут платить штраф следующие 20-40 лет.
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23.12.2023 18:02 Відповісти
Бл ,мало того що виродки, так ще й свиня на свині. Всіх кабаноподібних "підлітків" треба перевіряти у психіатрів. Бо з таких свиноматок у більшості випадків і виходять гвалтівники та вбивці.
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23.12.2023 18:02 Відповісти
Такими вони вродились, з великою ймовірністю, тому як би їх не виховували...
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23.12.2023 18:20 Відповісти
Вродилися вони людьми, як і усі, а виховала їх вулиця, батькам не було коли/було байдуже.
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23.12.2023 21:35 Відповісти
ну не скажи, якщо у людини є схильність до якихось злочинних дій, то виховання тут ні до чого, от клептоманія наприклад, або маніяки - серійні вбивці, чи маніяки-гвалтівники, їх не вулиця виховала і не батьки їх цьому навчили.
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24.12.2023 16:11 Відповісти
Ублюдки вони ! Війна цих тварин не спонукала до благодійних справ . Жити , жрати є , але їм замало було для адреналіу - забрали життя бідолашної людини . Це все в стилі кацапів .
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23.12.2023 18:20 Відповісти
Дякую,що пожалiли бiдолашну жiночку... 😥
Як казала моя покiйна матуся:" Жття, що на довгiй нивi-
не знаеш що жде тебе попереду."
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23.12.2023 18:33 Відповісти
Дніпру пороблено?
Пам'ятаєте у 2007 дніпропетровських маньяків?
Теж "діточки" вбивали і знімали на відео.
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23.12.2023 18:24 Відповісти
Після Донецька і Луганська Дніпро саме сєпарне місто України (хай не ображаються патріоти з Дніпра) але так воно і є. До дна савдепівське місто.
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23.12.2023 20:10 Відповісти
Та я знаю.
Я тут живу.
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23.12.2023 20:40 Відповісти
так мер там ублюдок кацапський
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24.12.2023 16:12 Відповісти
Слово пацана
Бригада
Бумер
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23.12.2023 18:35 Відповісти
Готові кандидати для відродження аваківського "Торнадо"....
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23.12.2023 18:44 Відповісти
на мінні поля вилупків!
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23.12.2023 18:52 Відповісти
Черговий приклад про продажність та коррумпованість нашоі влади.

"Слідчі мають інформацію, що курувати затриманими може 23-річний мешканець Дніпра, який зараз у вʼязниці за вбивства та розбійний напад."
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23.12.2023 19:47 Відповісти
Рецепт тут прости - бити поки не почорніє спина і нижче, запам'ятають на всі життя і зроблять висновки.
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23.12.2023 20:07 Відповісти
Мабуть оупущений з зони формував банду і це був типу "екзамен - тест" на проходження в його петушарне об'єднання.
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23.12.2023 20:12 Відповісти
Надивились "слово пацана".
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23.12.2023 20:16 Відповісти
Не повезло не фартануло. Пацани к успеху шли. Хорошо что хоть морди заблюрели.
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23.12.2023 20:21 Відповісти
Малолітні дегенерати
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23.12.2023 21:23 Відповісти
10-15 років за навмисне групове вбивство !!! 10-15 років !!! Яке гуманне законодавство! Навіть у москалів років 25 було би ! Але країна!!!
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23.12.2023 22:22 Відповісти
 
 