Сімох підлітків затримали у Дніпрі за підозрою у вбивстві безпритульної. ФОТОрепортаж

У Дніпрі правоохоронці затримали сімох підлітків за підозрою у вбивстві безпритульної жінки та замаху на вбивство чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Нацполіція.

Правоохоронці встановили, що семеро хлопців віком від 14 до 19 років в ніч з 2 на 3 грудня скоїли вбивство з особливою жорстокістю. Нападники виявили безпритульну жінку в покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла.

Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти.

Також, на думку поліцейських, хлопці можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

У результаті слідчих та розшукових заходів було встановлено маршрут руху нападників та виявлено фрагменти відео в телефоні, на яких зафіксовані злочини фігурантів.

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Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели близько десяти обшуків за місцями їх мешкання, встановили коло їх знайомств та свідків, в результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.

Слідчі мають інформацію, що курувати затриманими може 23-річний мешканець Дніпра, який зараз у вʼязниці за вбивства та розбійний напад. Він спілкувався із затриманими в месенджері, де пропагувалося насилля та радикальні злочини. У камері чоловіка теж провели обшуки.

Сімом затриманим повідомили про підозру в умисному вбивстві (п. 7 ч. 2 ст. 115 ККУ). Їм загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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