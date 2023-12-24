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Від вибуху у Львові постраждали чотири особи, ще двох шукають, - Садовий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Унаслідок вибуху у Львові на вул. Княгині Ольга з опіками госпіталізовані дві жінки і двоє дітей. Ще двоє людей можуть перебувати під завалами.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Оновлення по вибуху на вул. Княгині Ольги. За попередньою інформацією вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ. У будинку проживає 6 людей. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий. Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами. Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції", - розповів він.

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Від вибуху у Львові постраждали чотири особи, ще двох шукають, - Садовий 01
Від вибуху у Львові постраждали чотири особи, ще двох шукають, - Садовий 02
Від вибуху у Львові постраждали чотири особи, ще двох шукають, - Садовий 03
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такое внимание и реакция целого садового. не газ? шахед *****...ли?
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23.12.2023 23:11 Відповісти
 
 