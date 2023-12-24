Вночі окупанти обстріляли село Підсереднє на Харківщині, дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники минулої доби обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 02:40 ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району. Постраждали два чоловіки 34 і 65 років. Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. Стан середній", - йдеться в повідомленні.
Вдень 23 грудня внаслідок російського обстрілу у с. Козача Лопань пошкоджено 4 приватних домоволодіння і газопровід, у Куп'янську горів приватний будинок.
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