Вночі окупанти обстріляли село Підсереднє на Харківщині, дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 02:40 ворог обстріляв с. Підсереднє Куп'янського району. Постраждали два чоловіки 34 і 65 років. Потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізували. Стан середній", - йдеться в повідомленні.

Вдень 23 грудня внаслідок російського обстрілу у с. Козача Лопань пошкоджено 4 приватних домоволодіння і газопровід, у Куп'янську горів приватний будинок.

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